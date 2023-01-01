Sena Şener

Affetmem Şarkı Sözleri
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Bak, geldim sana
Çok uzaklardan
Gör, ateşimi hisset
Ben sevmem öyle yarım yamalak
***
Çok yorgun yüreğim
Hep yanılmaktan
Gör, ateşimi hisset
Ben sevmem öyle kaçıp kovala
***
Affetmem, affetmem, affetmem
***
Ya benim ol, beni sev dibine kadar
Ya da dön evine, uğraştırma
Sev beni olduğum gibi
Benden kaçma, uğraştırma
***
Ya benim ol, beni sev dibine kadar
Ya da dön evine, uğraştırma
Sev beni olduğum gibi
Benden kaçma, uğraştırma
***
Yak, derdi tasayı
Aşk iyileştirsin
Gel, ateşimi hisset
Ben sevmem öyle yarım yamalak
***
Çok yorgun bedenim
Hep savaşmaktan
Gel, ateşimi hisset
Ben sevmem öyle kaçıp kovala
***
Affetmem, affetmem, affetmem
***
Ya benim ol, beni sev dibine kadar
Ya da dön evine, uğraştırma
Sev beni olduğum gibi
Benden kaçma, uğraştırma
***
Ya benim ol, beni sev dibine kadar
Ya da dön evine, uğraştırma
Sev beni olduğum gibi
Benden kaçma, uğraştırma
***
Ya benim ol, beni sev dibine kadar
Ya da dön evine, uğraştırma
Sev beni olduğum gibi
Benden kaçma, uğraştırma
***
Ya benim ol, beni sev dibine kadar
Ya da dön evine, uğraştırma
Sev beni olduğum gibi
Benden kaçma, uğraştırma