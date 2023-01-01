Sena Şener

Bak, geldim sana Çok uzaklardan Gör, ateşimi hisset Ben sevmem öyle yarım yamalak *** Çok yorgun yüreğim Hep yanılmaktan Gör, ateşimi hisset Ben sevmem öyle kaçıp kovala *** Affetmem, affetmem, affetmem *** Ya benim ol, beni sev dibine kadar Ya da dön evine, uğraştırma Sev beni olduğum gibi Benden kaçma, uğraştırma *** Ya benim ol, beni sev dibine kadar Ya da dön evine, uğraştırma Sev beni olduğum gibi Benden kaçma, uğraştırma *** Yak, derdi tasayı Aşk iyileştirsin Gel, ateşimi hisset Ben sevmem öyle yarım yamalak *** Çok yorgun bedenim Hep savaşmaktan Gel, ateşimi hisset Ben sevmem öyle kaçıp kovala *** Affetmem, affetmem, affetmem *** Ya benim ol, beni sev dibine kadar Ya da dön evine, uğraştırma Sev beni olduğum gibi Benden kaçma, uğraştırma *** Ya benim ol, beni sev dibine kadar Ya da dön evine, uğraştırma Sev beni olduğum gibi Benden kaçma, uğraştırma *** Ya benim ol, beni sev dibine kadar Ya da dön evine, uğraştırma Sev beni olduğum gibi Benden kaçma, uğraştırma *** Ya benim ol, beni sev dibine kadar Ya da dön evine, uğraştırma Sev beni olduğum gibi Benden kaçma, uğraştırma