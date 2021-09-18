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7/24 Dinle Sena Şener
Birden Geldin Aklıma

Birden Geldin Aklıma

Yol Müzikleri

12 Bölüm | 50:46
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Birden Geldin Aklıma

Sena Şener 03:35
02

Porselen Kalbim (Slowed+Reverb)

Sena Şener 06:13
03

Sendin Düşmanım

Sena Şener 04:44
04

Düşünürsem Ölürüm

Sena Şener 03:39
05

Dönmek

Sena Şener 03:15
06

Affetmem

Sena Şener 03:17
07

Ölsem

Sena Şener 03:34
08

Sevmemeliyiz

Sena Şener 05:54
09

Teni Tenime

Sena Şener 03:16
10

Porselen Kalbim

Sena Şener 05:17
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