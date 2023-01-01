Dönmek Şarkı Sözleri
Sena Şener Dönmek şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sena Şener Dönmek şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dönmek sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Dönmek, mümkün mü artık
Dönmek, onca yollardan sonra
Yeniden yollara düşmek
Dönmek, mümkün mü artık
Dönmek, onca yollardan sonra
***
Yeniden yollara düşmek
Neresi sıla bize, neresi gurbet?
***
Al bizi koynuna ipek yolları
Üstümüzden geçiyor gökkuşağı
Sevdalı bulutlar uçan halılar
Uzak değil dünyanın kapıları
***
Neresi sıla bize, neresi gurbet?
Yollar bize memleket
**
Gitmek, mümkün mü artık
Gitmek, onca yollardan sonra
Yeniden yollara düşmek
Gitmek, mümkün mü artık
Gitmek, onca yollardan sonra
Yeniden yollara düşmek
***
Neresi sıla bize, neresi gurbet
Rakılı akşamlar, gün batımları
Çocuk gibi ağlar yaz sarhoşları
Olmamış yaşamlar, eksik yarınlar
Hatırlatır her şey eski aşkları
***
Neresi sıla bize, neresi gurbet
Yollar bize memleket