Sena Şener

Dönmek, mümkün mü artık Dönmek, onca yollardan sonra Yeniden yollara düşmek Dönmek, mümkün mü artık Dönmek, onca yollardan sonra *** Yeniden yollara düşmek Neresi sıla bize, neresi gurbet? *** Al bizi koynuna ipek yolları Üstümüzden geçiyor gökkuşağı Sevdalı bulutlar uçan halılar Uzak değil dünyanın kapıları *** Neresi sıla bize, neresi gurbet? Yollar bize memleket ** Gitmek, mümkün mü artık Gitmek, onca yollardan sonra Yeniden yollara düşmek Gitmek, mümkün mü artık Gitmek, onca yollardan sonra Yeniden yollara düşmek *** Neresi sıla bize, neresi gurbet Rakılı akşamlar, gün batımları Çocuk gibi ağlar yaz sarhoşları Olmamış yaşamlar, eksik yarınlar Hatırlatır her şey eski aşkları *** Neresi sıla bize, neresi gurbet Yollar bize memleket