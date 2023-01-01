Düşünürsem Ölürüm Şarkı Sözleri
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Sena Şener
Düşünürsem Ölürüm
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Na, na, na, na-na, na-na-na-na
Na, na, na, na-na, na-na-na-na
Na, na, na, na-na, na-na-na-na
Na, na, na, na-na, na-na-na-na
***
Gerçeği gördüm, kendimi buldum
Kimseyi istemem yanımda
Her şeyi çözdüm, sırrını bozdum
Tek başına kaldım sonunda
***
Kafamın içi çöl
Geceler soğuk, günler zor
Kafamın içi çöp
Her güzеl fikir doğarken ölüyo'
***
Düşünürsem ölürüm
Sürünürüm
Dünyanın ne kahpе olduğunu
Düzenin ne bozuk olduğunu
Herkesin ne sahte olduğunu
Düşünürsem ölürüm
Sürünürüm
***
Na, na, na, na-na, na-na-na-na
Na, na, na, na-na, na-na-na-na
***
Pisliği içtim, beynimi kustum
Kimseyi istemem yolumda
Nefreti tattım, seyrini bozdum
Minnet eylemem kralına
***
Kafamın içi çöl
Geceler soğuk, günler zor
Kafamın içi çöp
Her güzеl fikir doğarken ölüyo'
***
Düşünürsem ölürüm
Sürünürüm
Dünyanın ne kahpе olduğunu
Düzenin ne bozuk olduğunu
Herkesin ne sahte olduğunu
Düşünürsem ölürüm
Sürünürüm
***
Korkmam artık (keyfim yerinde)
Yoldan saptım (keyfim yerinde)
Sus, konuşma (keyfim yerinde)
Doldum sonunda (keyfim yerinde)
Herkesten bıktım artık
***
Korkmam artık (keyfim yerinde)
Yoldan saptım (keyfim yerinde)
Sus, konuşma (keyfim yerinde)
Herkesten bıktım artık
***
Ölürüm
Sürünürüm
Dünyanın ne kahpe olduğunu
Düzenin ne bozuk olduğunu
Herkesin ne sahte olduğunu
Düşünürsem ölürüm
Sürünürüm