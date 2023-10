Sena Şener

Na, na, na, na-na, na-na-na-na Na, na, na, na-na, na-na-na-na Na, na, na, na-na, na-na-na-na Na, na, na, na-na, na-na-na-na *** Gerçeği gördüm, kendimi buldum Kimseyi istemem yanımda Her şeyi çözdüm, sırrını bozdum Tek başına kaldım sonunda *** Kafamın içi çöl Geceler soğuk, günler zor Kafamın içi çöp Her güzеl fikir doğarken ölüyo' *** Düşünürsem ölürüm Sürünürüm Dünyanın ne kahpе olduğunu Düzenin ne bozuk olduğunu Herkesin ne sahte olduğunu Düşünürsem ölürüm Sürünürüm *** Na, na, na, na-na, na-na-na-na Na, na, na, na-na, na-na-na-na *** Pisliği içtim, beynimi kustum Kimseyi istemem yolumda Nefreti tattım, seyrini bozdum Minnet eylemem kralına *** Kafamın içi çöl Geceler soğuk, günler zor Kafamın içi çöp Her güzеl fikir doğarken ölüyo' *** Düşünürsem ölürüm Sürünürüm Dünyanın ne kahpе olduğunu Düzenin ne bozuk olduğunu Herkesin ne sahte olduğunu Düşünürsem ölürüm Sürünürüm *** Korkmam artık (keyfim yerinde) Yoldan saptım (keyfim yerinde) Sus, konuşma (keyfim yerinde) Doldum sonunda (keyfim yerinde) Herkesten bıktım artık *** Korkmam artık (keyfim yerinde) Yoldan saptım (keyfim yerinde) Sus, konuşma (keyfim yerinde) Herkesten bıktım artık *** Ölürüm Sürünürüm Dünyanın ne kahpe olduğunu Düzenin ne bozuk olduğunu Herkesin ne sahte olduğunu Düşünürsem ölürüm Sürünürüm