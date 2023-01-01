Sena Şener

Düşmüşüm ben bir kuyuya Bakma öyle, gel yanıma Dünya güzel *** Aklamam hiç günahımı Koy masaya, vur yüzüme Ölmek güzel *** Söylenen hep yalanken Ne baba ne dost sorarken İstemem hiç, sevme beni Ben henüz gençken *** Kalbimden nefreti Aklımdan geçmişi Sırtımdan o yükleri Al bu gece *** Ölsem de gitsem Kalmak ne zor, ah Hiçbi' şey bilmeden Ölsem, ölsem *** Sürmüşüm ben hep yokuşa Kimse yokken, tek başına Dünya güzel *** Aklama hiç vicdanını Çek acını, göm bağrına Dünya değmez *** Söylenen hep yalanken Ne baba ne dost sorarken İstemem hiç, sevme beni Ben henüz gençken *** Kalbimden nefreti Aklımdan geçmişi Sırtımdan o yükleri Al bu gece *** Ölsem de gitsem Kalmak ne zor, ah Hiçbi' şey bilmeden Ölsem, ölsem