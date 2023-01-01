Sena Şener

Ölsem Şarkı Sözleri
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Düşmüşüm ben bir kuyuya
Bakma öyle, gel yanıma
Dünya güzel
***
Aklamam hiç günahımı
Koy masaya, vur yüzüme
Ölmek güzel
***
Söylenen hep yalanken
Ne baba ne dost sorarken
İstemem hiç, sevme beni
Ben henüz gençken
***
Kalbimden nefreti
Aklımdan geçmişi
Sırtımdan o yükleri
Al bu gece
***
Ölsem de gitsem
Kalmak ne zor, ah
Hiçbi' şey bilmeden
Ölsem, ölsem
***
Sürmüşüm ben hep yokuşa
Kimse yokken, tek başına
Dünya güzel
***
Aklama hiç vicdanını
Çek acını, göm bağrına
Dünya değmez
***
Söylenen hep yalanken
Ne baba ne dost sorarken
İstemem hiç, sevme beni
Ben henüz gençken
***
Kalbimden nefreti
Aklımdan geçmişi
Sırtımdan o yükleri
Al bu gece
***
Ölsem de gitsem
Kalmak ne zor, ah
Hiçbi' şey bilmeden
Ölsem, ölsem