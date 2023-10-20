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7/24 Dinle Sena Şener
Sendin Düşmanım

Sendin Düşmanım

Alternatif Müzik

12 Parça | 50:46
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sendin Düşmanım

Sena Şener 04:44
02

Porselen Kalbim (Slowed+Reverb)

Sena Şener 06:13
03

Düşünürsem Ölürüm

Sena Şener 03:39
04

Dönmek

Sena Şener 03:15
05

Affetmem

Sena Şener 03:17
06

Ölsem

Sena Şener 03:34
07

Sevmemeliyiz

Sena Şener 05:54
08

Teni Tenime

Sena Şener 03:16
09

Porselen Kalbim

Sena Şener 05:17
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