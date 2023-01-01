Sena Şener

Ne düşman bilir, ne kışı sever Ruhumda cevher, kendim olurdum Gözlerim kısık, belki de aşık İçimde bir ışık, derdim olurdun *** Git, hadi git, yine git, yine gitme Gör, ve de bil, bil ki git, yine gitme *** Korkarken kendimden, titrerken ellerim İsterken yarınları seninle, göremedim Bilirken içini, kaldım hep dışında İsterken yaşamayı seninle, bilemedim Sendin, düşmanım *** Gittikçe içime kapandım Çoğu zaman kendimden utandım Sendin, düşmanım *** Ne insan bilir, ne doğru söyler Sadece bekler, hata bulurdun Gözlerin açık, kendine aşık İçimdeki ışık, derdin olurdu *** Git, hadi git, yine git, yine gitme Gör, ve de bil, bil ki git, yine gitme *** Korkarken kendimden, titrerken ellerim İsterken yarınları seninle, göremedim Bilirken içini, kaldım hep dışında İsterken yaşamayı seninle, bilemedim Sendin, düşmanım *** Gittikçe içime kapandım Çoğu zaman kendimden utandım Sendin, düşmanım