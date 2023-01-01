Sendin Düşmanım Şarkı Sözleri
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Sena Şener
Sendin Düşmanım
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Ne düşman bilir, ne kışı sever
Ruhumda cevher, kendim olurdum
Gözlerim kısık, belki de aşık
İçimde bir ışık, derdim olurdun
***
Git, hadi git, yine git, yine gitme
Gör, ve de bil, bil ki git, yine gitme
***
Korkarken kendimden, titrerken ellerim
İsterken yarınları seninle, göremedim
Bilirken içini, kaldım hep dışında
İsterken yaşamayı seninle, bilemedim
Sendin, düşmanım
***
Gittikçe içime kapandım
Çoğu zaman kendimden utandım
Sendin, düşmanım
***
Ne insan bilir, ne doğru söyler
Sadece bekler, hata bulurdun
Gözlerin açık, kendine aşık
İçimdeki ışık, derdin olurdu
***
Git, hadi git, yine git, yine gitme
Gör, ve de bil, bil ki git, yine gitme
***
Korkarken kendimden, titrerken ellerim
İsterken yarınları seninle, göremedim
Bilirken içini, kaldım hep dışında
İsterken yaşamayı seninle, bilemedim
Sendin, düşmanım
***
Gittikçe içime kapandım
Çoğu zaman kendimden utandım
Sendin, düşmanım