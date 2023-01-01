Sena Şener

Sevmemeliyiz Şarkı Sözleri
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Gün alır sessiz, büyür yanımda
Her adım, her anımda
***
Gün olur sensiz
Utanıp olmaktan
***
Bilerek yanarım aslında
Güler bana
Ağladığım gece yarısı
İnsanlığın garip sancısı
***
Belki de biz
Öğrenmeliyiz
Belki de biz
Sevmemeliyiz
***
Her şeyi gören sen
Göremedin mi beni?
Her şeyi duyan sen
Duyamadın mı beni?
***
Her şeyi bulduysan
Bulamadın mı beni?
Her şeyi bilen sen
Bilemedin bir beni
***
Belki de biz
Öğrenmeliyiz
Belki de biz
Sevmemeliyiz
***
Demlenir içim kendim olmaktan
Süzerek yaşarım aslında
***
Gün olur sensiz
Utanıp olmaktan
Bilerek yanarım aslında
Güler bana
Ağladığım gece yarısı
İnsanlığın garip sancısı
***
Belki de biz
Öğrenmeliyiz
Belki de biz
Sevmemeliyiz
***
Her şeyi gören sen
Göremedin mi beni?
Her şeyi duyan sen
Duyamadın mı beni?
***
Her şeyi bulduysan
Bulamadın mı beni?
Her şeyi bilen sen
Bilemedin bir beni
***
Belki de biz
Öğrenmeliyiz
Belki de biz
Sevmemeliyiz