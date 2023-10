Sena Şener

Gün alır sessiz, büyür yanımda Her adım, her anımda *** Gün olur sensiz Utanıp olmaktan *** Bilerek yanarım aslında Güler bana Ağladığım gece yarısı İnsanlığın garip sancısı *** Belki de biz Öğrenmeliyiz Belki de biz Sevmemeliyiz *** Her şeyi gören sen Göremedin mi beni? Her şeyi duyan sen Duyamadın mı beni? *** Her şeyi bulduysan Bulamadın mı beni? Her şeyi bilen sen Bilemedin bir beni *** Belki de biz Öğrenmeliyiz Belki de biz Sevmemeliyiz *** Demlenir içim kendim olmaktan Süzerek yaşarım aslında *** Gün olur sensiz Utanıp olmaktan Bilerek yanarım aslında Güler bana Ağladığım gece yarısı İnsanlığın garip sancısı *** Belki de biz Öğrenmeliyiz Belki de biz Sevmemeliyiz *** Her şeyi gören sen Göremedin mi beni? Her şeyi duyan sen Duyamadın mı beni? *** Her şeyi bulduysan Bulamadın mı beni? Her şeyi bilen sen Bilemedin bir beni *** Belki de biz Öğrenmeliyiz Belki de biz Sevmemeliyiz