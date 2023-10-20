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7/24 Dinle
Sena Şener
Teni Tenime
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12 Parça | 50:46
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Şarkı Sözleri
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01
Teni Tenime
Sena Şener
03:16
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02
Porselen Kalbim (Slowed+Reverb)
Sena Şener
06:13
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03
Sendin Düşmanım
Sena Şener
04:44
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04
Düşünürsem Ölürüm
Sena Şener
03:39
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05
Dönmek
Sena Şener
03:15
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06
Affetmem
Sena Şener
03:17
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07
Ölsem
Sena Şener
03:34
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08
Sevmemeliyiz
Sena Şener
05:54
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09
Porselen Kalbim
Sena Şener
05:17
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