Sena Şener

Elleri gider ellerime hep Canımı yakar beni severek Öyle bir bakar gözlerime Aklımı yıkan hislerime *** Sen korkma benden sadece Dinle, derdimi anla Ben karanlıktayım Ben korkmam senden sadece Her şey çok uzak gelir Ben hep yalnızdım Ama bu sefer *** Teni tenime teni tenime ah Ten dokunur ruh denene Beni bir öper hissederek Aklımı yıkıp dans ederek *** Teni tenime teni tenime ah Ten dokunur ruh denene Belimi sarar hissederek Yüreğimi tam hapsederek *** Elleri uzar düşlerime dek İçime siner koku giderek Ruhunu açar sözlerime Aklımı yıkan hislerime *** Sen korkma benden sadece Dinle, derdimi anla Ben karanlıktayım Ben korkmam senden sadece Her şey çok uzak gelir Ben hep yalnızdım Ama bu sefer *** Teni tenime teni tenime ah Ten dokunur ruh denene Beni bir öper hissederek Aklımı yıkıp dans ederek *** Teni tenime teni tenime ah Ten dokunur ruh denene Belimi sarar hissederek Yüreğimi tam hapsederek *** Teni tenime teni tenime ah Ten dokunur ruh denene Beni bir öper hissederek Aklımı yıkıp dans ederek *** Teni tenime teni tenime ah Ten dokunur ruh denene Beni bir öper hissederek Aklımı yıkıp dans ederek *** Teni tenime teni tenime ah Ten dokunur ruh denene Belimi sarar hissederek Yüreğimi tam hapsederek