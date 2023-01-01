Sena Şener

Teni Tenime Şarkı Sözleri
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Elleri gider ellerime hep
Canımı yakar beni severek
Öyle bir bakar gözlerime
Aklımı yıkan hislerime
***
Sen korkma benden sadece
Dinle, derdimi anla
Ben karanlıktayım
Ben korkmam senden sadece
Her şey çok uzak gelir
Ben hep yalnızdım
Ama bu sefer
***
Teni tenime teni tenime ah
Ten dokunur ruh denene
Beni bir öper hissederek
Aklımı yıkıp dans ederek
***
Teni tenime teni tenime ah
Ten dokunur ruh denene
Belimi sarar hissederek
Yüreğimi tam hapsederek
***
Elleri uzar düşlerime dek
İçime siner koku giderek
Ruhunu açar sözlerime
Aklımı yıkan hislerime
***
Sen korkma benden sadece
Dinle, derdimi anla
Ben karanlıktayım
Ben korkmam senden sadece
Her şey çok uzak gelir
Ben hep yalnızdım
Ama bu sefer
***
Teni tenime teni tenime ah
Ten dokunur ruh denene
Beni bir öper hissederek
Aklımı yıkıp dans ederek
***
Teni tenime teni tenime ah
Ten dokunur ruh denene
Belimi sarar hissederek
Yüreğimi tam hapsederek
***
Teni tenime teni tenime ah
Ten dokunur ruh denene
Beni bir öper hissederek
Aklımı yıkıp dans ederek
***
Teni tenime teni tenime ah
Ten dokunur ruh denene
Beni bir öper hissederek
Aklımı yıkıp dans ederek
***
Teni tenime teni tenime ah
Ten dokunur ruh denene
Belimi sarar hissederek
Yüreğimi tam hapsederek