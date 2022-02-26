Affeyle Şarkı Sözleri
Senai Demirci Affeyle şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Senai Demirci Affeyle şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Affeyle sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Ey Rabbim
Sözlerin en güzeli hiç şüphesiz sana aittir
Bizim söylediklerimiz
Söyleyeceklerimiz
Söyleyemediklerimiz
Söylemek istediklerimiz
İçimizde sakladıklarımız
Suskun bıraktıklarımız
Terk ettiklerimiz
Unuttuklarımız
Fısıldadıklarımız
Hepsi, hepsi, sözlerin hepsi
Ancak sana yöneldiği için güzeldir
Şüphesiz duayı dilimize veren sensin
Dilimizi duaya çeviren sensin
Sözlerin en güzeli sana aittir
Ve sözlerin en güzeli sana hitap etmekledir
Ey Rabbim
Ebediyen bana yakınlığını tattırdığın için
Bana vahyettiğin tüm gerçekler için
Beni hayat denen bu sonsuz lezzet pınarının başına oturttuğun için
Bildiğin tüm ayıplarımı örttüğün için
Gördüğün tüm kusurlarımı bağışladığın için
Umuduma katık ettiğin tüm hayallerim için
En sevgilini bana elçi gönderdiğin için
Ey sevgili
Beni aşkına muhatap ettiğin için
Sonsuz hamd sana
Sonsuz minnettarlık sana
Sonsuz minnet sana
Sonsuz şükür sana
Sonsuz teşekkür sana
Ey Rabbim
Tut ellerimden sonsuz kudret elinle
Beni hiçliğe düşmekten alıkoy
Unutulmuşluktan uzak eyle beni
Varlığına komşu eyle beni
Ben acizim
Dayanağım sensin
Fakirim ben
Sığınağım sensin
Dilsizim
Sözüm sensin
Körüm ben
Gören sensin
Sağırım
Ki sen işitensin
Ey Rabbim
Sözlerin en güzeli sana aittir
Ve sözlerin en güzeli sana hitap etmekledir
Bu kırık dökük sözlerimi
Bu perişan hitabımı
Sen kabul eyle
Sen güzelleştir
Ki sen bana aşktan kanatlar vermiştin ya
Aşkın semasına uçurmuştun ya beni
Elimi sen dokumuştun ya
Hani ele avuca gelmez dokunuşları sen bahşetmiştin ya bana
Gözüme kendi nazarında ışıklar vermiştin ya
Gözle görülür güzellikler vermiştin ya bana
Yüzüme tebessümü sen giydirmiştin ya
Tebessüme karşılık veren
Güzel yüzler koymuştun ya karşıma
Ey Rabbim
Yoktum ben sen varettin
Unutulmuştum
Ki sen sevdin
Sevdiğin için varettin
Bir sen sevdiğin için var edildim
Bir sen beni andığın için ihya edildim
Öyle ise
Ey Rabbim
Varlığımı aşkına armağan eyle
Yak beni aşkının ateşinde
Al beni bu rüyadan
Al beni bu dünyadan
Bu kırılgan varlığımı ebedi baharına toprak eyle
Ey Rabbim
Bütün güzel sözler sana söylemekle güzeldir
Kırık dökük de olsa kabul eyle sözlerimi
Yıkık dökük de olsa duy yakarışlarımı
Kabul eyle beni
Kabul eyle sözlerimi
Suskunluğumu
Dilsizliğimi
En güzel dua eyle
Dua eyle dilsizliğimi
Dua eyle suskunluğumu
En güzel dua eyle
Ki sözlerin en güzeli sana hitap etmekle güzeldir
Dua eyle sözlerimi
Güzel eyle
Güzel eyle