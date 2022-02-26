Senai Demirci

Ey Rabbim Sözlerin en güzeli hiç şüphesiz sana aittir Bizim söylediklerimiz Söyleyeceklerimiz Söyleyemediklerimiz Söylemek istediklerimiz İçimizde sakladıklarımız Suskun bıraktıklarımız Terk ettiklerimiz Unuttuklarımız Fısıldadıklarımız Hepsi, hepsi, sözlerin hepsi Ancak sana yöneldiği için güzeldir Şüphesiz duayı dilimize veren sensin Dilimizi duaya çeviren sensin Sözlerin en güzeli sana aittir Ve sözlerin en güzeli sana hitap etmekledir Ey Rabbim Ebediyen bana yakınlığını tattırdığın için Bana vahyettiğin tüm gerçekler için Beni hayat denen bu sonsuz lezzet pınarının başına oturttuğun için Bildiğin tüm ayıplarımı örttüğün için Gördüğün tüm kusurlarımı bağışladığın için Umuduma katık ettiğin tüm hayallerim için En sevgilini bana elçi gönderdiğin için Ey sevgili Beni aşkına muhatap ettiğin için Sonsuz hamd sana Sonsuz minnettarlık sana Sonsuz minnet sana Sonsuz şükür sana Sonsuz teşekkür sana Ey Rabbim Tut ellerimden sonsuz kudret elinle Beni hiçliğe düşmekten alıkoy Unutulmuşluktan uzak eyle beni Varlığına komşu eyle beni Ben acizim Dayanağım sensin Fakirim ben Sığınağım sensin Dilsizim Sözüm sensin Körüm ben Gören sensin Sağırım Ki sen işitensin Ey Rabbim Sözlerin en güzeli sana aittir Ve sözlerin en güzeli sana hitap etmekledir Bu kırık dökük sözlerimi Bu perişan hitabımı Sen kabul eyle Sen güzelleştir Ki sen bana aşktan kanatlar vermiştin ya Aşkın semasına uçurmuştun ya beni Elimi sen dokumuştun ya Hani ele avuca gelmez dokunuşları sen bahşetmiştin ya bana Gözüme kendi nazarında ışıklar vermiştin ya Gözle görülür güzellikler vermiştin ya bana Yüzüme tebessümü sen giydirmiştin ya Tebessüme karşılık veren Güzel yüzler koymuştun ya karşıma Ey Rabbim Yoktum ben sen varettin Unutulmuştum Ki sen sevdin Sevdiğin için varettin Bir sen sevdiğin için var edildim Bir sen beni andığın için ihya edildim Öyle ise Ey Rabbim Varlığımı aşkına armağan eyle Yak beni aşkının ateşinde Al beni bu rüyadan Al beni bu dünyadan Bu kırılgan varlığımı ebedi baharına toprak eyle Ey Rabbim Bütün güzel sözler sana söylemekle güzeldir Kırık dökük de olsa kabul eyle sözlerimi Yıkık dökük de olsa duy yakarışlarımı Kabul eyle beni Kabul eyle sözlerimi Suskunluğumu Dilsizliğimi En güzel dua eyle Dua eyle dilsizliğimi Dua eyle suskunluğumu En güzel dua eyle Ki sözlerin en güzeli sana hitap etmekle güzeldir Dua eyle sözlerimi Güzel eyle Güzel eyle