Senai Demirci

Allah'ım Lütfet de alan ellerin değil veren ellerin, Affedici olduğu için affedilenlerin safında var olalım. *** Ya Rab Gözyaşlarımız Bedir'de secdeye kapanıp Sana yakaran kulun ve Rasulün Muhammedin gözyaşları kadar saf ve duru değil belki, Onun dediği gibi eğer şu mü'minler helak olursa Ey Rabbim! Yeryüzünde sana kulluk eden kalmaz' gibi naz makamında kapını çalma cesaretimiz yok.. *** Ama 'Duanız olmasa Rabbim sizi ne yapsın' diyende sensin Rabbim.. Bize duayı öğreten sensin. Rahman ve Rahim sıfatlarını sen yazdın kalplerimize,umutları sen yazdın,yeis den korunmayı sen yazdın, *** Dua edin cevap vereyim diyen sensin, Vaadinde hulfetmeyen, sözünden haşa dönmeyen sensin, Hazineleri sonsuz olan sensin… Bir duamız var ve senin kapında bu dualı halimize güveniyorum Ey Rabbim! *** Bize rahmetini yağdır.Toprağımıza,insanımıza. Aç rahmet kapılarını Rabbim! Bize hastalıksız kalpler ver,bize seni sevecek yürekler ver,bize senin sevdiklerini sevecek yürekler ver,bize kulun ve Rasulün Muhammed(s.a.s) in dualarında istediklerini ver... *** Ona Uhudu sevdirdiğin gibi,bize de sevdir dağı,taşı,kuşu,çiçeği. *** Çocuğu sevdir bize,kadını sevdir,mazlumu sevdir,yetimi sevdir,öksüzü sevdir,çaresizi sevdir bize.Güzelliği idrak etmeyi lütfet. *** 'Mü'minleri sevdir.Mü'minlere karşı gönüllerimizde en küçük kırışıklık,en ufak dargınlık bırakma'.. YA RAB AL BENİ BU RÜYADAN... *** Uyandır beni bu dünyadan, Bu kırılgan varlığımı ebedi haşrinin baharına toprak eyle.. *** Ey Kapıları Açan Allah'ım! Bize kapıların en hayırlısını aç. EY Halden Hale çeviren Allah'ım! Halimizi en güzel hale çevir. Ey Kalpleri Döndüren Allah'ım! Kalplerimizi dinin ve taatın üzerine sabit kıl. *** Ya Rab Bak şu yanan sineme, bak şu dağlı kalbime, bak şu bitik bakışlarıma, bak her harfi ağlayan şiirlerime, inleyen nesirlerime, dua dua melhalime bir bak! *** Bahtına düştüm Ey rahmeti engin, merhameti aşkın Sultanım! *** Aman çıkarma beni bu bahtından,kurutma dilimi,yıkılmışlığıma ve istikameti yitirmişliğime ver şu meramı muhaşam sözleri. Ben mücrime yakışanı dedim,sense sana yakışanı yaparsın her zaman. Senden medudiyet mühürlü Mevlananın senin dergahında yaptığı dua ağzıyla medet diliyor ve; Gel, gel de yollardaki topraklardan topla beni diyerek, sadece seni dileniyorum Allahım! yalnızca seni sadece seni... 'Allah'ım! Gönlümde olanı hakkımda hayırlı eyle *** Hakkımda hayırlı olana gönlümü razı eyle. Rabbim! Öğrendim ki yaşamak,acının ölçüsünden geçerken Rahmet yağmurlarında ıslanmaktı *** Allah'ım! İmtihan yollarında yürürken, ruhunun üstünde şemsiyelerle gezinenlerden ve Rahmetinden ümit kesenlerden olmaktan sana sığınırım...