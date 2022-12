Senai Demirci

Çok üzülüyorsun değil mi? istenmediğin yerler çok . *** Yüz geri edildiğin sevdalar bir süru. Kalbin kırık, sevilmediğini düşündüğün Ne çok an var. Belki de kendini sığıntı sanıyorsun Başka şeylere alınmadığını alınmayacağını. Yüzüne bakıyorsun çizilebilir *** Gözüne bakıyorsun kapanabilir sözüne bakıyorsun dinlenmeye değmez . Yo yo varlığın kalabalıklar içinde, bir sıradanlık değil. *** -Sevildiğini bil . Rabbin Seni seviyor. Seni sevdiği gibi senin sevdiklerini de seviyor. Senin sevdiklerini sevdiği gibi senin sevdiklerini sevmeni de seviyor. Sen sevinesin diye sevdiklerini de sevindiriyor. Sevdiklerini Senin sevindirmeni de seviyor. *** -Bir düşünsene sevilmeseydin hiç , ne kadar zor olurdu yaşamak. Her kapıdan kovulsaydin, Her eşikten yüz geri edilseydin, her yüzden cevrilseydin. Aynalar sana gülmeseydi, hiç bir odaya çağırılmasaydın, hiçbir sokağa yakışmasaydın. Bir düşünsene sadece yaşaman , sadece nefes alman yeter miydi sana? Yo yoo yetmezdi elbet yetmezdi. *** -Sevildin diyelim, seviliyorsun Ama kimseyi sevindiremiyorsun . Seviyorsun ama Hiç kimsenin sevinci olamıyorsun. Sevindirmek istediklerini sevindiremiyorsun, ellerin boş , çaresizsin, sen sevinçli olduğun halde sevdiklerinin hiçbiri sevinemiyor mutsuz ve çaresizler . Sevinebilir miydin? Sevindigine sevinebilir miydin o zaman? Kimseyi sevindiremeyen sen, sevilmeye hakkın olduğunu, düşünürmuydun o zaman? *** -Ne çok şeye üzülüyorsun, ne çok şeyi dert ediyorsun. Ne çabuk kırılıyor kanatların. Ne çabuk düşüyor ellerinden ümitlerin. Farkında değilsin Rabbin ne kadar çok iyilik ediyor sana Sana ettiği iyilik, sadece sana ettiği iyilik değil . Senin iyilik etmek istediklerine de.. Seni yormadan, sana sormadan Senden daha güzelce, senden önce ve senden sonra da iyilik ediyor Seni sevdiklerine sevdiriyor, seni seviyor , sevdiklerini de hiç ummadığın süprizlerle sevindiriyor. Sen sevilesin diye, sen sevesin diye, sen sevinebilesin diye; sevdiklerine sevinçler lütfediyor. *** -Üzülmene razı değil Rabbin, üzülme. Şefkati ve merhameti sonsuz olan Allah sen hiç üzülmeyesin diye; her şeyi ama her şeyi, bir anlamla donatıyor. Serin bir merhamet denizinin ortasında tutuyor kalbini. Bak ki nar çiçeğe durmuş. Ağaçtan dutlar düşüyor. Şimdi burada senin yanındaki her şey , o şeffaf şefkatin o kuşatıcı muhabbetin sıcacık nefesi olarak duruyor. *** -Farkında değil misin ? Etrafın bayram yeri ama sen huysuz çocuklar gibi aglıyorsun. Üzülme, Rabbin üzülmeni istemiyor. Rabbinin üzülmesini hiç istemediği Elçisi, en sevgili de, senin üzülmeni istemiyor. Senin üzülmene senden çok üzüluyor . Hadi kaldır yüzünü yerden, dön Rabb'inin vechine, Koy başını en sevgilinin koyduğu yere Koy başını en sevgilinin koyduğu secdeye Kedersiz Sevinçle, lekesiz huzurlar, bahar kokulu yakınlıkların hepsi orada. *** -Bayram yeri burası ; başka yerde arama kendini. Bir de bir de... Bir de hiç unutma ! Allah yalnızlarla konuşur, sahte ilahlar kalabalıklarla. Başka yerde arama kendini... Bırak başını yalnızlığa , Bırak başını... Yalnızlığa...