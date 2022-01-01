Senai Demirci

-
Çok üzülüyorsun değil mi?
istenmediğin yerler çok .
***
Yüz geri edildiğin sevdalar bir süru.
Kalbin kırık, sevilmediğini düşündüğün
Ne çok an var.
Belki de kendini sığıntı sanıyorsun
Başka şeylere alınmadığını
alınmayacağını.
Yüzüne bakıyorsun çizilebilir
***
Gözüne bakıyorsun kapanabilir
sözüne bakıyorsun dinlenmeye değmez .
Yo yo varlığın kalabalıklar içinde,
bir sıradanlık değil.
***
-Sevildiğini bil . Rabbin Seni seviyor.
Seni sevdiği gibi
senin sevdiklerini de seviyor.
Senin sevdiklerini sevdiği gibi
senin sevdiklerini sevmeni de seviyor.
Sen sevinesin diye
sevdiklerini de sevindiriyor.
Sevdiklerini
Senin sevindirmeni de seviyor.
***
-Bir düşünsene sevilmeseydin hiç ,
ne kadar zor olurdu yaşamak.
Her kapıdan kovulsaydin,
Her eşikten yüz geri edilseydin,
her yüzden cevrilseydin.
Aynalar sana gülmeseydi,
hiç bir odaya çağırılmasaydın,
hiçbir sokağa yakışmasaydın.
Bir düşünsene sadece yaşaman ,
sadece nefes alman yeter miydi sana?
Yo yoo yetmezdi elbet yetmezdi.
***
-Sevildin diyelim, seviliyorsun
Ama kimseyi sevindiremiyorsun .
Seviyorsun ama
Hiç kimsenin sevinci olamıyorsun.
Sevindirmek istediklerini
sevindiremiyorsun, ellerin boş ,
çaresizsin, sen sevinçli olduğun halde
sevdiklerinin hiçbiri sevinemiyor
mutsuz ve çaresizler .
Sevinebilir miydin?
Sevindigine sevinebilir miydin o zaman?
Kimseyi sevindiremeyen sen,
sevilmeye hakkın olduğunu,
düşünürmuydun o zaman?
***
-Ne çok şeye üzülüyorsun,
ne çok şeyi dert ediyorsun.
Ne çabuk kırılıyor kanatların.
Ne çabuk düşüyor ellerinden ümitlerin.
Farkında değilsin
Rabbin ne kadar çok iyilik ediyor sana
Sana ettiği iyilik,
sadece sana ettiği iyilik değil .
Senin iyilik etmek istediklerine de..
Seni yormadan, sana sormadan
Senden daha güzelce, senden önce ve
senden sonra da iyilik ediyor
Seni sevdiklerine sevdiriyor,
seni seviyor , sevdiklerini de
hiç ummadığın süprizlerle sevindiriyor.
Sen sevilesin diye, sen sevesin diye,
sen sevinebilesin diye;
sevdiklerine sevinçler lütfediyor.
***
-Üzülmene razı değil Rabbin, üzülme.
Şefkati ve merhameti sonsuz olan Allah
sen hiç üzülmeyesin diye;
her şeyi ama her şeyi,
bir anlamla donatıyor.
Serin bir merhamet denizinin ortasında
tutuyor kalbini.
Bak ki nar çiçeğe durmuş.
Ağaçtan dutlar düşüyor.
Şimdi burada senin yanındaki her şey ,
o şeffaf şefkatin o kuşatıcı muhabbetin
sıcacık nefesi olarak duruyor.
***
-Farkında değil misin ?
Etrafın bayram yeri ama
sen huysuz çocuklar gibi aglıyorsun.
Üzülme, Rabbin üzülmeni istemiyor.
Rabbinin üzülmesini hiç istemediği
Elçisi, en sevgili de,
senin üzülmeni istemiyor.
Senin üzülmene senden çok üzüluyor .
Hadi kaldır yüzünü yerden,
dön Rabb'inin vechine,
Koy başını en sevgilinin koyduğu yere
Koy başını en sevgilinin koyduğu secdeye
Kedersiz Sevinçle, lekesiz huzurlar,
bahar kokulu yakınlıkların hepsi orada.
***
-Bayram yeri burası ;
başka yerde arama kendini.
Bir de bir de...
Bir de hiç unutma !
Allah yalnızlarla konuşur,
sahte ilahlar kalabalıklarla.
Başka yerde arama kendini...
Bırak başını yalnızlığa ,
Bırak başını...
Yalnızlığa...
-
Sevgilim
Otur biraz, konuşmamız gerek
Sana hiç yalan söylemedim bil ama
Bazı şeyleri biraz eksik anlatmış olabilirim
***
Yıkılmayız
Yağmasak da gürleyen cinsteniz
Bulunmaz taşlardan bir kolyeyiz, kopmayız
Küçük sağlam düğümlerle uğraşmayız
***
Buz dağının altında üşüdüm, yalnız kaldım
Mevsim geçsin diye bekliyorum
Kur yapanın tuzağında çaresiz kıvrandım
Üzüntümle yüzleşiyorum
***
Sev beni
Senden tek dileğim deli sev beni
Dinle beni, açma geçen bölümdeki alkışlanmamış herkesi
Üzmüş, kırmış perdeyi
***
Beyaz yalan
Beyaz yalanlar diyorlar adına
Günahları kendi boyunlarına
Bence palavra
Hepimizi, seni de beni de yiyorlar
***
En temiz duygularımla sevdim ben seni
Ama şartlar denen o vahim şey
Caydırmış olabilir mi?
Bunca mağrur aşkzedeyi
***
Geç beni
Biz diye bir film olsun vizyonda
Resimlerin duvar kağıdımda, mutfağımda, yatak odamda
Her yerde şenlik var
***
Koydum başımın üstüne kalbini
Yüksekten daha iyi gör diye gerçekleri
Tehlikeleri, anlık bozuk insan hâllerini
Bildim tenimin kıvamı senin
***
Beyaz yalan
Beyaz yalanlar diyorlar adına
Günahları kendi boyunlarına
Bence palavra
Hepimizi, seni de beni de yiyorlar
***
Beyaz yalan
Beyaz yalanlar diyorlar adına
Günahları kendi boyunlarına
Bence palavra
Hepimizi, seni de beni de yiyorlar
***
Melek yüzlüm
Şeytana uymuş olabilir mi?
Gerekli dersi almış mıdır ki?
Daha fazla yüklenmeye bence hiç hiç gerek yok
***
Sevgilim
Otur biraz, konuşmamız gerek
Sana hiç yalan söylemedim bil ama
Bazı şeyleri biraz eksik anlatmış olabilirim
-
Bakma öyle kırgın, kırgın
Yüreğim zaten perperişan
Durma öyle yorgun, yorgun
Gücüm tükenmek sınırında
***
Yüreğinin sesine
Kulak verirsen eğer
Anılar beni doğrular
Her anının hatrına
Aşkı da kat yanına
Beni götür uzaklara
***
Sen benim en kıymetlimsin
En güzel vazgeçilmezimsin
Sen benim en kıymetlimsin
Sevmekle bitmeyenimsin
Sen benim hakikatlimsin
En derin en içimdesin
Sen benim en güzel derdimsin
***
Gülme öyle soğuk soğuk
Üzmemek içinse gerek yok
Aşktan adam benim lakabım
Acıyla beslensem de doyarım
***
Heyecan bittiyse eğer
Bir aşk ne fayda eder
Üzülme ben alışırım
Toparlanıp kalkarım
Tutarım bir ucundan
Hayata yeniden başlarım
***
Sen benim en kıymetlimsin
En güzel vazgeçilmezimsin
Sen benim en kıymetlimsin
Sevmekle bitmeyenimsin
Sen benim hakikatlimsin
En derin en içimdesin
Sen benim en güzel derdimsin
-
Varken var gibi
Yokken sır gibi
Seninle sevişmek
Rüya gibi (rüya gibi, gibi, gibi)
***
Sen gerçek misin?
Dudağın, kaşın, gözün, bakışın
Tenin, kokun, elimi tuttun
***
Bugün bizim ilk günümüz
Gözüme baktın, içimi gördün
Niyetim çok tatlı benim, kurtulamazsın
***
Anlıyor musun?
Biliyor musun?
Duyuyor musun?
İstiyor musun?
***
Mis kokmuş yine
Evime gelip gidince
Kokusu kalmış, ye beni dolce
***
Ritmi ne güzel, şahane
Beli de ince
***
Anlıyor musun?
Biliyor musun?
***
Duyuyor musun?
İstiyor musun?
***
Varken var gibi
Yokken sır gibi
Seninle sevişmek
Rüya gibi (rüya gibi)
***
Kardan bir kedi
Çilekten bir gemi
Seninle hayal kurmak
Hediye gibi
***
Anlıyor musun?
Biliyor musun?
Duyuyor musun?
İstiyor musun?
-
Aşkkolik oldum senin yüzünden
Şikâyetim beni az görüşünden
***
Sen ne biçim bir şeysin böyle
Uzaydan mı geldin doğru söyle
Ben ne biçim vuruldum böyle
***
Senkolik oldum ilk gülüşünde
Hikâyenin sonu mutlu bende
***
Sen ne biçim bir şeysin böyle
Masaldan mı geldin doğru söyle
Ben ne güzel vuruldum böyle
***
Sen bir başkasın bazı şeylerin cevabısın
Yazılmamış duyulmamış şarkılarımsın
Sen bir başkasın bazı şeylerin anahtarısın
İç dünyamın başkenti son durağımsın
***
Dertkolik oldum senin yüzünden
Şikâyetim seni az görüşümden
***
Gelmeliyim her çağırdığında
Susmalıyım haklı olsam da
Peki ben neden böyle oldum
***
Sen bir başkasın bazı şeylerin cevabısın
Yazılmamış duyulmamış şarkılarımsın
Sen bir başkasın bazı şeylerin anahtarısın
İç dünyamın başkenti son durağımsın
Sen bir başkasın bazı şeylerin cevabısın
Çalınmamış kırılmamış umutlarımsın
***
Aşkkolik oldum senin yüzünden
Senin yüzünden
-
Sen şimdi çok üzgünsündür üzülme
Adın çıkmış birileriyle dert etme
Er ya da geç hepimiz evet deriz yine birine
Korkudan ecele fayda yok düşünme
***
Belki biz bu insanları hiç tanımıyoruz
Ama orada bir yerde onlar da zaten kendi hâlinde
Bu müstakbel ortaklar belki gizliden takipte
Nerede muhtemel çocuk
Görelim hangi şanslı kız
***
Cadı kazanı çapraz ateş ortası
Dedikodu bu milletin huyu
Yaşamana bak es büyük ömür boyu
Tadını çıkar ruhun özgür olmalı
***
Ne aşklar duydum ben asırlara sığmayan
Aşıklar bildim dünyayı sallayan
Mümkün değil sanma sakın neler olur şaşarsın
O küçük kalbini aşk çarpar anlarsın
***
Cadı kazanı çapraz ateş ortası
Dedikodu bu milletin huyu
Yaşamana bak es büyük ömür boyu
Tadını çıkar ruhun özgür olmalı
***
Cadı kazanı çapraz ateş ortası
Dedikodu bu milletin huyu
Yaşamana bak es büyük ömür boyu
Millet ne derse desin
***
Eros raconu kestiyse yakındır mutluluk
Kader öpüştürdüyse başlar yolculuk
Eros raconu kestiyse yakındır mutluluk
Kader öpüştürdüyse başlar yolculuk
***
Cadı kazanı çapraz ateş ortası
Dedikodu bu milletin huyu
Yaşamana bak es büyük ömür boyu
Millet ne derse desin
***
Cadı kazanı çapraz ateş ortası
Dedikodu bu milletin huyu
Yaşamana bak es büyük ömür boyu
Tadını çıkar ruhun özgür olmalı
-
Duydum ki bizi terk etmeye azmediyorsun, etme
Başka bi' yâr başka gönüle meylediyorsun, etme
Varlık sahanı öyle terk ediyorsun, etme etme
Bizi böyle harap böyle mahvediyorsun, gitme gitme
***
Çalma bizi bizden, gitme ellere doğru
O zehri şekerle sen bir ediyorsun
Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan
Ayın da evini yıkmayı kastediyorsun
***
Kaybolma
Herkes gibi yok olma
Küskün gibi davranma
Sonsuzum ol sen benim
***
O güzel gözlerin bugün ıslak bakıyorlar, yapma
Sözlerin bugün biraz kısık kalıyorlar, susma
Öncelik hakkını yanlış kullanıyorsun, vazgeç vazgeç
Bizi böyle yalnız resmediyorsun, etme etme
***
Çalma bizi bizden, gitme ellere doğru
O zehri şekerle sen bir ediyorsun
Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan
Ayın da evini yıkmayı kastediyorsun
***
Kaybolma
Herkes gibi yok olma
Küskün gibi davranma
Sonsuzum ol sen benim
***
Kaybolma (Herkes gibi kaybolma)
Herkes gibi yok olma (Herkes gibi yok olma)
Küskün gibi davranma
Sonsuzum ol sen benim
-
Tamam arkadaşlarınla git eğlen sen de
Bırak bazen ben de dağıtayım
Biraz mesafe lazımdır her yakın şeye
Açıl da önümüze bakalım
***
Sadece haber ver kiminle nerdesin diye
Sakın beni merakta bırakma
N'olur damarıma basma
***
Ufacık şeylerden sana kuruyorum
Elimde değil çok seviyorum
Sinirim tepemde, üstüme gelme
Elimde değil, kıskanıyorum
***
Ufacık şeylerden sana sarıyorum
Elimde değil çok seviyorum
Heyheyler tepemde, üstüme gelme
Elimde değil, kıskanıyorum
***
Olur, ikimiz de bazı insanlar gibi
Birer sosyal bomba olalım
Kasmam hiç kimseyi bencilce, boş yere
E hakkımız değil mi itaat?
***
Çok mu zor, haber ver kimle nerdesin diye
Sakın beni merakta bırakma
N'olur damarıma basma
***
Ufacık şeylerden sana kuruyorum
Elimde değil çok seviyorum
Sinirim tepemde, üstüme gelme
Elimde değil, kıskanıyorum
***
Ufacık şeylerden sana sarıyorum
Elimde değil çok seviyorum
Heyheyler tepemde, üstüme gelme
Elimde değil, kıskanıyorum
***
İstersen "Bitsin" de, beğenmezsen "Gitsin" de
Ben böyleyim, böyle iyiyim
Bilsen ve gizlesen de, bi' gerçek var şuan bizle
Sen böylesin, böyle iyisin
***
Biz böyleyiz, böyle iyiyiz
Yoksa değil miyiz?
***
Ufacık şeylerden sana kuruyorum
Elimde değil çok seviyorum
Sinirim tepemde, üstüme gelme
Elimde değil, kıskanıyorum
***
Ufacık şeylerden sana sarıyorum
Elimde değil çok seviyorum
Heyheyler tepemde, üstüme gelme
Elimde değil, kıskanıyorum
-
Özledim, hakkım mı?
Sen olmadan olmuyor
Sevişsek ayıp mı?
Tenin olmadan olmuyor
***
Beni öp desem, dokun desem olur mu?
Alıştım sana, öyle hemen kopamıyorum
Beraber olsak seni haykırsam duyulur mu?
***
Usul usul gel her zamanki gibi
Masum kışkırtıcı bir melek
***
Ellerin ellerimde
Rahat değil sanki
Yabancı memlekette
Yalnızım gibi
***
Beni öp desem, dokun desem olur mu?
Alıştım sana, öyle hemen kopamıyorum
Beraber olsak seni haykırsam duyulur mu?
***
Yavaş yavaş git, alıştıra alıştıra
Ayakta durmam lazım, çok canım yanacak
***
Anladım seni ben
Gitmiştin çoktan
Bir ışık geçer mi?
Karanlık duvardan
***
Bana dön desem, geri gel desem olur mu?
Seni görmeden, sarılmadan duramıyorum
Benim ol desem, düzeldim desem olur mu?
Seni görmeden inan yaşamıyorum
***
Bana dön desem, geri gel desem olur mu?
Seni görmeden, sarılmadan duramıyorum
Benim ol desem, değiştim desem olur mu?
Seni görmeden nefes alamıyorum
-
Beni biraz dinlesen
Beni biraz anlasan
Bana biraz güvensen
Gider miydin
Üzer miydin
***
Seni biraz koklasam
Sana biraz dokunsam
Seni bir tık şaşırtsam
Gelir miydin
Öper miydin
***
Öp öp öp öp
Öp öp öp öp
Öp öp öp öp
Beni öp
***
Dondun kaldın bir anda
Resmen kilitlendin son anda
Kalbine kimse dokunmamış
Ürktün korktun bir anda
Belki de şehvetin firarda
Tenine kimse dokunmamış
***
Öp öp öp öp...
***
Olsun varsın
Herkese uymasın
Hayat senin hayatın
Dursun kalsın
Aşktan anlamasın
Ne olacaksa olsun
***
Sessiz sakin ıssız sessiz
Hayata ara ver
Kaçsan bulurum
Kokunu tanırım
Teslim oldum sana
***
Öp öp öp öp...
***
Bütün dünya öpüşüyor
Deli gibi sevişiyor
Millet aşk kavgasında
***
Bütün dünya öpüşüyor
Açık gizli sevişiyor
Herkes aşk savaşında
-
Çok kalender bi' şahsiyetsiniz
Elinizi tutmaya korkuyorum
Pek kırılgan ve şahanesiniz
Naifsiniz hem de pek naif
***
Mantıklı birine benziyorsunuz
Boş konuşanları sevmiyoruz
***
Havalı bir lider gibi
Olaylara hâkim gibi
Bilge gibi, sonsuz gibi
Anne gibi, haklı gibi
***
Patron
Patron
***
Patron, kaynaşalım
Patron, oynaşalım
Patron, yanaşalım
Kaptan sensin, sür
***
Patron, kaynaşalım
Patron, oynaşalım
Patron, yanaşalım
Başkan sensin sen
***
Uzak bakışların altında
Vahşi bir an var aklımda
Sıcak sıcak, sırılsıklam, çırılçıplak
***
Size de biraz garip gelmiyor mu?
Size hâlâ siz diyor olmam
Daha ne kadar zaman alır ki?
Senin sen olman
Ayaklarını dünyaya bas daha sağlam
***
Patron, kaynaşalım
Patron, oynaşalım
Patron, yanaşalım
Kaptan sensin, sür
***
Patron, kaynaşalım
Patron, oynaşalım
Patron, yanaşalım
Başkan sensin sen
***
Saçmalarsam susturun beni
Anlat gelince hiç duramam
***
Geveze bir lider gibi
Olaylara bihaber gibi
Suçlu gibi, borçlu gibi
Mağlup gibi, haksız gibi
***
Patron, kaynaşalım
Patron, oynaşalım
Patron, yanaşalım
Kaptan sensin, sür
***
Patron, kaynaşalım
Patron, oynaşalım
Patron, yanaşalım
Başkan sensin sen
***
Patron, kaynaşalım oynaşalım
Patron, kaynaşalım oynaşalım
Patron, kaynaşalım oynaşalım
Patron, yanaşalım oynaşalım
Patron, kaynaşalım oynaşalım
***
Patron, kaynaşalım
Patron, oynaşalım
Patron, yanaşalım
Kaptan sensin, sür
***
Patron, kaynaşalım
Patron, oynaşalım
Patron, yanaşalım
***
Patron
-
Sen bu yollara yeni girmek isterken
Biz geri dönüyorduk
Mütevazı ol, biraz eksiltip söyle
En muhteşem sen olamazsın
***
Küçük dağları sen yarattın
Sanki insanlığı sen kurtardın
Kahramansan hani ner'desin? (Ner'desin?)
"Neydim?" demeyip "N'oldum?"cular
Hep tepetaklak savruldular
Nankörlük hain huy, yandılar (yandılar)
***
Ustan, "Eyvah" diyecek
Rüzgâr çok sert esecek
İyilikten vazgeçecek
Acı biberi diline kaşık ile sürecek
***
Sen hep kendini bilice'n
Geçme sınırını çizice'n
Önce rütbeni bilice'n
(Bilice'n, rütbeni bilice'n)
Herkes kendini bilicek
Durma sınırını çizicek
Kendi restini çekicek
***
Bu âlemde kendini bilice'n
Geçme sınırını çizice'n
Önce rütbeni bilice'n
(Bilice'n, rütbeni bilice'n)
Artık herkes kendini bilicek
Durma sınırını çizicek
Kendi restini çekicek
***
Hak ararken yine haddini aştın
Bu cesaret bardaktan taştı
Saygılı ol, biraz çamursuz güreş
Emeğe saygı bu kadar mı?
***
Küçük dağları sen yarattın
Sanki insanlığı sen kurtardın
Kahramansan hani ner'desin? (Ner'desin?)
"Neydim?" demeyip "N'oldum?"cular
Hep tepetaklak savruldular
Nankörlük hain huy, yandılar (yandılar)
***
Ustan, "Eyvah" diyecek
Rüzgâr çok sert esecek
İyilikten vazgeçecek
Acı biberi diline kaşık ile sürecek
***
Sen hep kendini bilice'n
Geçme sınırını çizice'n
Önce rütbeni bilice'n
Herkes kendini bilicek
Durma sınırını çizicek
Kendi restini çekicek
***
Bu âlemde kendini bilice'n
Geçme sınırını çizice'n
Önce rütbeni bilice'n
(Bilice'n, rütbeni bilice'n)
Artık herkes kendini bilicek
Durma sınırını çizicek
Kendi restini çekicek
(Restini çekicek)
***
Sen hep kendini bilice'n
Geçme sınırını çizice'n
Önce rütbeni bilice'n
(Rütbeni bilice'n)
Herkes kendini bilicek
Durma sınırını çizicek
Kendi restini çekicek
***
Bu âlemde kendini bilice'n
Geçme sınırını çizice'n
Önce rütbeni bilice'n
(Bilice'n, rütbeni bilice'n)
Artık herkes kendini bilicek
Durma sınırını çizicek
Kendi restini çekicek
***
Eyvallah
-
-
Çok sevdim hem çok sevildim
Meleklerin gönlü değdi bana
Yıllar su, biz deniz
Bebek kokun sindi ocağıma
***
Korkma ben varım, artık hiç sakın ağlama
Fırtınalar kopsa da geçip yeniden yine doğarız
Bin kez daha gelsem şu çılgın garip dünyaya
Candan daha yakın seni isterim ben kanımda
***
Sevdim
Doya doya sevmeyi çok sevdim
Ezberledim
Sevdim
Kalpte ne var ne yoksa vermeye
Karar verdim
***
Sevdim
Doya doya sevmeyi çok sevdim
Ezberledim
Sevdim
Kalpte ne var ne yoksa vermeye
Karar verdim
-
Sen gelmeden önce her şey manasızdı
Acıtmazdı hiç tanımadığım bu duygular
Sen gelmeden önce (önce) kalbim çok yalnızdı
Ne güvenir ne de sevebilirdim kimseyi
***
Artık yok musun söyle?
Bir ümit ver, susma öyle
"Erken çıktın karşıma" deme öyle bencilce
(Kaç) Kaç kere sever (Dur) insan böyle
***
İçim titrer sana
(Dur) Gitme
***
Seni sevmeseydim söylerdim
Benim olmasaydın anlardım
Geri gelmeseydim gizlerdim
Etkindeyim hâlâ senin
***
Seni sevmeseydim söylerdim
Benim olmasaydın anlardım
Geri gelmeseydim gizlerdim
Etkindeyim hâlâ senin
***
Sen gitmeden önce dünyam aşk doluydu
Birisi vardı elini tutarken ağladığım (ağladığım ah)
Sen gitmeden önce hayat bir romandı
Bi' bahçem vardı içine girerken ağladığım
***
Artık yok musun söyle?
Bir ümit ver, susma öyle
"Erken çıktın karşıma" deme öyle bencilce
(Kaç) Kaç kere sever (Dur) insan böyle
***
İçim titrer sana
(Dur) Gitme
***
Seni sevmeseydim söylerdim
Benim olmasaydın anlardım
Geri gelmeseydim gizlerdim
Etkindeyim hâlâ senin
***
Seni sevmeseydim söylerdim
Benim olmasaydın anlardım
Geri gelmeseydim gizlerdim
Etkindeyim senin
***
Seni sevmeseydim söylerdim
Benim olmasaydın anlardım
Geri gelmeseydim gizlerdim
Etkindeyim hâlâ senin
-
Öyle bir yerdeyim ki bilsen şu anda
Aklımda sen varsın deniz gülüşün aklımda
Senin sesin mavi gözlerin melekli
Bir de kanatlansan uçsan gelsen tamamına
***
Şimdi burada olsaydın
Benimle aynı baksaydın
Şimdi burada olsaydın
Şöyle doya doya sarılsaydın
***
Doğanın ritmiyle ahenkli bir halde
Kutluyoruz hayatı mutlu olacak çok şey var
Akışa kapılıp yüzüyoruz zamanda
Aslında her birimiz her şeyin farkında
***
Şimdi burada olsaydın
Benimle aynı baksaydın
Şimdi burada olsaydın
Şöyle doya doya sarılsaydın
***
Eksiğim biraz sensiz
Tatsızım yoksun çaresiz
Sayınca günler hiç geçmiyor
Bitsin bu zavallı ayrılık
Çok zormuş
***
Şimdi burada olsaydın
Benimle aynı baksaydın
Şimdi burada olsaydın
Şöyle doya doya sarılsaydın