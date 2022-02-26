Senai Demirci

Zalimin hasretle ellerini ısıracağı Ve keşke ben Resulullah'a itaat yolunu tutsaydım diyeceği günde senden aman diliyorum. Günahkârların yüzlerinden tanınacağı Saçları ve ayaklarından tutulacağı o gün senden aman diliyorum Babanın oğlu yerine oğlun da babası yerine cezalandırılmayacağı o günde senden aman diliyorum Ve doğrusu Allah'ın vaadi haktır Zalimlere mazeretlerinin bir fayda sağlamayacağı Onların Allah'ın rahmetinden uzak ve kötü bir menzilde olacağı günde senden aman diliyorum *** Hiç kimsenin kimseye faydasının olmadığı Hükmün yalnız Allah'a has oduğu o gün senden aman diliyorum Aman diliyorum Yarab *** Yarab dilimi sana yakarışın lezzeti Sözümü senin hoşnutluğunun serveti Varlığımı sonsuz lütfunun demeti eyle Ey Mevlam sen bahşedensin ben ise dilenci Dilenciye bahşedenden başka kim merhamet eder ki? Sahte yardımcılar tükenince ve huzur kaçınca Yardımsızların yardımı Rabbim benimle kal *** Zihnimle yaptığım zorbalık için ey Rabbim Sözümle Yaptığım zorbalık için ey Rabbim Bedenimle yaptığım zorbalık için ey Rabbim senden af diliyorum Bağışla beni, Bağışla *** Kibirle dolaştırma beni Önyargılarla oynaştırma beni Hayırlıların dostluğundan uzaklaştırma beni Öfkeye bulaştırma beni ey Rabbim *** Allah'ım masumiyet perdesini yırtan günahlarımı affet Allah'ım bedbahtlıkların inişine sebep olan günahlarımı bağışla Allah'ım nimetlerini değiştiren günahlarımı affet Allah'ım duaların kabulünü engelleyen günahlarımı bağışla Allah'ım belalar getiren günahlarımı affet İşlediğim bütün günahları, yaptığım bütün hataları bağışla Zikrinle sana yaklaşıyorum Ve kendi hürmetine senden şefkat diliyorum Cömertliğinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum Bana şükrü öğretmeni ve zikrini ilham etmeni diliyorum Allah'ım Senden huzur, tevazu ve hûşu istiyorum Ve bana müsamaha etmeni, bana merhamet etmeni Ve bana verdiğine beni razı ve kanaatkâr kılmanı Beni her durumda mütevazı eylemeni diliyorum *** Kurtar beni ey Allah'ım Çünkü sular canıma kadar girdi Feryadımdan yoruldum, boğazım kurudu Kurtar beni ey Allah'ım, kurtar *** Rabbimiz bizleri dua edememe illetinden koru Ve hepimizi rızana ve cemaline ermek dileğiyle Korku ve ümitle gece gündüz sana dua edip yalvaran kullarından eyle