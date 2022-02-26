Bize Seni Sevecek Yürekler Ver Şarkı Sözleri
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Senai Demirci
Bize Seni Sevecek Yürekler Ver
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Zalimin hasretle ellerini ısıracağı
Ve keşke ben Resulullah'a itaat yolunu tutsaydım diyeceği günde senden aman diliyorum.
Günahkârların yüzlerinden tanınacağı
Saçları ve ayaklarından tutulacağı o gün senden aman diliyorum
Babanın oğlu yerine oğlun da babası yerine cezalandırılmayacağı o günde senden aman diliyorum
Ve doğrusu Allah'ın vaadi haktır
Zalimlere mazeretlerinin bir fayda sağlamayacağı
Onların Allah'ın rahmetinden uzak ve kötü bir menzilde olacağı günde senden aman diliyorum
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Hiç kimsenin kimseye faydasının olmadığı
Hükmün yalnız Allah'a has oduğu o gün senden aman diliyorum
Aman diliyorum Yarab
***
Yarab dilimi sana yakarışın lezzeti
Sözümü senin hoşnutluğunun serveti
Varlığımı sonsuz lütfunun demeti eyle
Ey Mevlam sen bahşedensin ben ise dilenci
Dilenciye bahşedenden başka kim merhamet eder ki?
Sahte yardımcılar tükenince ve huzur kaçınca
Yardımsızların yardımı Rabbim benimle kal
***
Zihnimle yaptığım zorbalık için ey Rabbim
Sözümle Yaptığım zorbalık için ey Rabbim
Bedenimle yaptığım zorbalık için ey Rabbim senden af diliyorum
Bağışla beni, Bağışla
***
Kibirle dolaştırma beni
Önyargılarla oynaştırma beni
Hayırlıların dostluğundan uzaklaştırma beni
Öfkeye bulaştırma beni ey Rabbim
***
Allah'ım masumiyet perdesini yırtan günahlarımı affet
Allah'ım bedbahtlıkların inişine sebep olan günahlarımı bağışla
Allah'ım nimetlerini değiştiren günahlarımı affet
Allah'ım duaların kabulünü engelleyen günahlarımı bağışla
Allah'ım belalar getiren günahlarımı affet
İşlediğim bütün günahları, yaptığım bütün hataları bağışla
Zikrinle sana yaklaşıyorum
Ve kendi hürmetine senden şefkat diliyorum
Cömertliğinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum
Bana şükrü öğretmeni ve zikrini ilham etmeni diliyorum
Allah'ım Senden huzur, tevazu ve hûşu istiyorum
Ve bana müsamaha etmeni, bana merhamet etmeni
Ve bana verdiğine beni razı ve kanaatkâr kılmanı
Beni her durumda mütevazı eylemeni diliyorum
***
Kurtar beni ey Allah'ım
Çünkü sular canıma kadar girdi
Feryadımdan yoruldum, boğazım kurudu
Kurtar beni ey Allah'ım, kurtar
***
Rabbimiz bizleri dua edememe illetinden koru
Ve hepimizi rızana ve cemaline ermek dileğiyle
Korku ve ümitle gece gündüz sana dua edip yalvaran kullarından eyle