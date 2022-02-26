Senai Demirci

Ey güzide yar
Bize senin aşk u rahmetini terennüm edecek O ince, O nezih sevimli sözleri hatırlat ve o sözleri öğret ki bize, huzur-u kerimin de O sözlerimizle Senin merhametini kazanalım
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Ya Rab
Bize Senin sevdiklerini sevdir
Bizleri Senin razı olduğun işlerle meşgul eyle
Allah'ım Senden Senin sevgini ve Seni sevenlerin sevgisini
Ve Senin sevgine beni ulaştıracak şeyleri istiyorum
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Allah'ım huşu duymaz bir kalpten Sana sığınırım
Yalnız Sana muhtaç eyle
Muhtacına muhtaç eyleme beni Ya Rab
Ey Rabbimiz halimizi en güzel hal üzre hallendir
Yaptıklarımız için,yapmadıklarımız için elimizi,dilimizi
Allah'ım bağışla bizi,bağışla bizi
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Allah'ım ömrümün en hayırlı anını,sonu amelimin en hayırlısını
son amelim ve günlerimin en hayırlısını Sana kavuştuğum gün kıl
Allah'ım senin sevgini nefsimden,Senin sevgini âilemden,Senin sevgini malımdan,Senin sevgini buz gibi billur sudan daha sevgili kıl
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Yarabbi ben Senin tarafından gelecek öyle bir rahmet isterim ki
Onunla kalbime hidayet edesin,dağınıklığımı toplayasın
Karışık işlerimi düzeltesin,ülfetimi veresin iç alemimi düzeltesin, Salih ameller nasib edesin, işlerimi gösterişten riyadan koruyasın.
Allah'ım beni şakilerden,Sana karşı çıkanlardan eyleme
Allah'ım bana şefkatli ve merhametli ol
Ey dilekleri kabul edenlerin ve ihsan edenlerin en hayırlısı olan Allah'ım
Bana şefkatli ol, bana merhametli ol
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Ey Rabbim korkuyorum
Hayatım elimden her gün kayıyor,canım tükeniyor,tenim pörsüyor
Hayatı yitirdiğimde bana yeniden hayat verecek Sensin biliyorum
Bir gün toprağa yüz sürdüğümde de tanımayacaklar beni
Yüzüme bakamayacaklar,varlığımı belki hesaba katmayacaklar
Taşlara kazıyacaklar adımı en fazla unutmamak için
Ama beni hiç yokken unutmayan Sen,öldükten sonra da unutmayacaksın,beni bilecek,beni tanıyacak,benim hatırımı soracaksın
Gözümü ve gördüklerimi bilen,elimi ve elimdekileri tutan
Dilimi ve dilimdekileri konuşturan,dudağıma tebessümden güller koyan,ayaklarımı yokluktan varlığa ulaştıran,var olmaya yüzüm yokken bana yüz veren Rabbim Sen çürümüş kemiklerimi,toprağa düşmüş ellerimi,karanlığa akmış gözlerimi,erimiş dudaklarımı
Yokluğa kaymış ayaklarımı,işitmez olmuş kulaklarımı,yitmiş tebessümümü,unutulmuş yüzümü Sen verirsin bana elbet
Yine,yeni,yeniden diriltirsin beni
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Ey hayatı veren ve ey hayatın sahibi Rabbim
Allah'ım varlığım rahmetinin avuçlarında sukunet bulana dek
çalkalanıp duracaktır, bana yardım et, sukunet ver
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Allah'ım lütfet ki gittiğimiz her yere barış götürelim
Bölücü değil, bağdaştırıcı, birleştirici olabilelim
Allah'ım lütfet ki yağmur gibi hiçbir şeyi bi şeyden ayırt etmeyip
Aktığı her yeri ihya edenlerden olalım
Allah'ım lütfet ki nefret olan yere sevgi, yaralanma olan yere affedicilik, kuşku olan yere iman, ümitsizlik olan yere ümit
Karanlık olan yere aydınlık, üzüntü olan yere sevinç götürebilelim