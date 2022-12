Senai Demirci

Ey güzide yar Bize senin aşk u rahmetini terennüm edecek O ince, O nezih sevimli sözleri hatırlat ve o sözleri öğret ki bize, huzur-u kerimin de O sözlerimizle Senin merhametini kazanalım *** Ya Rab Bize Senin sevdiklerini sevdir Bizleri Senin razı olduğun işlerle meşgul eyle Allah'ım Senden Senin sevgini ve Seni sevenlerin sevgisini Ve Senin sevgine beni ulaştıracak şeyleri istiyorum *** Allah'ım huşu duymaz bir kalpten Sana sığınırım Yalnız Sana muhtaç eyle Muhtacına muhtaç eyleme beni Ya Rab Ey Rabbimiz halimizi en güzel hal üzre hallendir Yaptıklarımız için,yapmadıklarımız için elimizi,dilimizi Allah'ım bağışla bizi,bağışla bizi *** Allah'ım ömrümün en hayırlı anını,sonu amelimin en hayırlısını son amelim ve günlerimin en hayırlısını Sana kavuştuğum gün kıl Allah'ım senin sevgini nefsimden,Senin sevgini âilemden,Senin sevgini malımdan,Senin sevgini buz gibi billur sudan daha sevgili kıl *** Yarabbi ben Senin tarafından gelecek öyle bir rahmet isterim ki Onunla kalbime hidayet edesin,dağınıklığımı toplayasın Karışık işlerimi düzeltesin,ülfetimi veresin iç alemimi düzeltesin, Salih ameller nasib edesin, işlerimi gösterişten riyadan koruyasın. Allah'ım beni şakilerden,Sana karşı çıkanlardan eyleme Allah'ım bana şefkatli ve merhametli ol Ey dilekleri kabul edenlerin ve ihsan edenlerin en hayırlısı olan Allah'ım Bana şefkatli ol, bana merhametli ol *** Ey Rabbim korkuyorum Hayatım elimden her gün kayıyor,canım tükeniyor,tenim pörsüyor Hayatı yitirdiğimde bana yeniden hayat verecek Sensin biliyorum Bir gün toprağa yüz sürdüğümde de tanımayacaklar beni Yüzüme bakamayacaklar,varlığımı belki hesaba katmayacaklar Taşlara kazıyacaklar adımı en fazla unutmamak için Ama beni hiç yokken unutmayan Sen,öldükten sonra da unutmayacaksın,beni bilecek,beni tanıyacak,benim hatırımı soracaksın Gözümü ve gördüklerimi bilen,elimi ve elimdekileri tutan Dilimi ve dilimdekileri konuşturan,dudağıma tebessümden güller koyan,ayaklarımı yokluktan varlığa ulaştıran,var olmaya yüzüm yokken bana yüz veren Rabbim Sen çürümüş kemiklerimi,toprağa düşmüş ellerimi,karanlığa akmış gözlerimi,erimiş dudaklarımı Yokluğa kaymış ayaklarımı,işitmez olmuş kulaklarımı,yitmiş tebessümümü,unutulmuş yüzümü Sen verirsin bana elbet Yine,yeni,yeniden diriltirsin beni *** Ey hayatı veren ve ey hayatın sahibi Rabbim Allah'ım varlığım rahmetinin avuçlarında sukunet bulana dek çalkalanıp duracaktır, bana yardım et, sukunet ver *** Allah'ım lütfet ki gittiğimiz her yere barış götürelim Bölücü değil, bağdaştırıcı, birleştirici olabilelim Allah'ım lütfet ki yağmur gibi hiçbir şeyi bi şeyden ayırt etmeyip Aktığı her yeri ihya edenlerden olalım Allah'ım lütfet ki nefret olan yere sevgi, yaralanma olan yere affedicilik, kuşku olan yere iman, ümitsizlik olan yere ümit Karanlık olan yere aydınlık, üzüntü olan yere sevinç götürebilelim