Senai Demirci

Seni çağırıyorum ey Rabbim Seher vakti beni bir Sen işitirsin Seher vakti Sana duamı arz ediyorum. Aczimi, fakrımı huzuruna emanet ediyorum. *** Ya Rabbi! Kuran ve kendisine Kuran indirilen zat hakkı için kalplerimizi Kuran nuruyla nurlandır. Kuran’ı her hastalığa karşı bize şifa, hayatımızda ve ölümümüzden sonra bize yoldaş eyle. Kuran’ı bize dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, kıyamette şefaatçi, sırat köprüsünde nur, cehenneme karşı perde ve örtü, cennete girmekte rehber ve arkadaş, hayırlı işlere ulaşmada önder ve kılavuz eyle… Bunu fazlın, cömertliğin, keremin, ihsanın ve rahmetin adına senden istiyoruz. *** Ya Rabbi! Servet verdiğinde saadet de ver. Kuvvet verdiğinde akıl da ver. Tevazu verdiğinde izzet de ver. İktidar verdiğinde basiret de ver. Bela verdiğinde iman da ver. Nimet verdiğinde şükür de ver. Güzellik verdiğinde iffet de ver. Cesaret verdiğinde insaf da ver. Zorluk verdiğinde sabır da ver. *** Allah’ım! Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah’ım! Sapmaktan ve saptırılmaktan sana sığınırım. Allah’ım! Zillete uğramaktan ve bir başkasını zelil etmekten sana sığınırım. Allah’ım! Tembellik etmekten sana sığınırım. Allah’ım! Bu gün kalbime seni nerde ve nasıl bulacağımı ilham eyle! Rabbim! Fakirden asla yüz çevirmemeye ve küstah kuvvete diz çökmemeye yetecek kuvvet ver bana! Ya Rab! Her an seninle berabermişiz gibi bizlere lezzet ver. İlâhî! Hamdini sözüme sertâc ettim, zikrini kalbime mi’râc ettim, kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum sen vâr ettin, varlığından haberdâr ettin, aşkınla gönlümü bîkarar ettin. İnayetine sığındım, kapına geldim, , kulluk edemedim affına geldim. *** Şaşırtma beni, doğruyu söylet, neşeni duyur, hakikatı öğret. Sen duyurmazsan ben duyamam, sen söyletmezsen ben söyleyemem, sen sevdirmezsen ben sevemem. Sevdir bize hep sevdiklerini, Yerdir bize hep yerdiklerini, Yâr et bize erdirdiklerini. Sevdin Habibini kâinata sevdirdin. Sevdin de hıl’atı risaleti giydirdin. Makam-ı İbrahim’den Makam-ı Mahmud’a erdirdin. Serveri asfiyâ kıldın. Hatemi Enbiyâ kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. Salât ü selâm, tahiyyât- ü ikram, her türlü ihtiram ona, onun Âl-ü Eshab-ü etbaına Ya Rab