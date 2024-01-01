Şu Dünya'daki en mutlu kişi, mutluluk verendir Şu Dünya'daki sevilen kişi, sevmeyi bilendir Şu Dünya'daki en güçlü kişi, güçlükten gelendir Şu Dünya'daki en bilgin kişi, kendini bilendir * Bütün Dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa İnsanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza Bütün Dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa İnsanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza * Şu Dünya'daki en olgun kişi, acıya gülendir Şu Dünya'daki en soylu kişi, insafa gelendir Şu Dünya'daki en zengin kişi, gönül fethedendir Şu Dünya'daki en üstün kişi, insanı sevendir * Bütün Dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa İnsanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza Bütün Dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa İnsanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza * Bütün Dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa İnsanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza Bütün Dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa İnsanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza * Ra-ra-ra-ray-ra-ra-ri-ray-ram, ra-ra-ri-ray-ram, ra-ra-ra-ri-ray-ram Ra-ra-ra-ray-ra-ra-ri-ray-ram, ra-ra-ri-ray-ram, ra-ra-ra-ri-ray-ram Ra-ra-ra-ray-ra-ra-ri-ray-ram, ra-ra-ri-ray-ram, ra-ra-ra-ri-ray-ram Ra-ra-ra-ray-ra-ra-ri-ray-ram, ra-ra-ri-ray-ram, ra-ra-ra-ri-ray-ram Ra-ra-ra-ray-ra-ra-ri-ray-ram, ra-ra-ri-ray...