Şu Dünya'daki en mutlu kişi, mutluluk verendir
Şu Dünya'daki sevilen kişi, sevmeyi bilendir
Şu Dünya'daki en güçlü kişi, güçlükten gelendir
Şu Dünya'daki en bilgin kişi, kendini bilendir
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Bütün Dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa
İnsanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza
Bütün Dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa
İnsanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza
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Şu Dünya'daki en olgun kişi, acıya gülendir
Şu Dünya'daki en soylu kişi, insafa gelendir
Şu Dünya'daki en zengin kişi, gönül fethedendir
Şu Dünya'daki en üstün kişi, insanı sevendir
*
Bütün Dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa
İnsanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza
Bütün Dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa
İnsanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza
*
Bütün Dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa
İnsanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza
Bütün Dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa
İnsanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza
*
Ra-ra-ra-ray-ra-ra-ri-ray-ram, ra-ra-ri-ray-ram, ra-ra-ra-ri-ray-ram
Ra-ra-ra-ray-ra-ra-ri-ray-ram, ra-ra-ri-ray-ram, ra-ra-ra-ri-ray-ram
Ra-ra-ra-ray-ra-ra-ri-ray-ram, ra-ra-ri-ray-ram, ra-ra-ra-ri-ray-ram
Ra-ra-ra-ray-ra-ra-ri-ray-ram, ra-ra-ri-ray-ram, ra-ra-ra-ri-ray-ram
Ra-ra-ra-ray-ra-ra-ri-ray-ram, ra-ra-ri-ray...