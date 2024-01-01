Bir Zamanlar V Şarkı Sözleri
Şenay Bir Zamanlar V şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Şenay Bir Zamanlar V şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Zamanlar V sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bak kardeşim
Elini ver bana
Gel kardeşim
Neşe getirdim sana
*
Al kardeşim
Ye, iç, gül, oyna
Sar kardeşim
Kolunu boynuma
*
Sev kardeşim
Canım feda yoluna
Tap kardeşim
Tüm insanlara
*
Dünya'ya geldik bir kere
Kavgayı bırak hergün bu şarkımı söyle
Sevdikçe güler her çehre
Amaçlar hep bir olsun
Kalpler birlikte
*
Dünya'ya geldik bir kere
Kavgayı unut hergün bu şarkımı söyle
Sevdikçe güler her çehre
Mutluluklar bir olsun
Acı birlikte
*
Bak kardeşim
Elini ver bana
Gel kardeşim
Neşe getirdim sana
*
Al kardeşim
Ye, iç, gül, oyna
Sar kardeşim
Kolunu boynuma
*
Sev kardeşim
Canım feda yoluna
Tap kardeşim
Tüm insanlara
*
Dünya'ya geldik bir kere
Kavgayı bırak hergün bu şarkımı söyle
Sevdikçe güler her çehre
Amaçlar hep bir olsun
*
Kalpler birlikte
Dünya'ya geldik bir kere
Kavgayı unut hergün bu şarkımı söyle
*
Sevdikçe güler her çehre
Mutluluklar bir olsun
Acı birlikte
*
Dünya'ya geldik bir kere
Kavgayı bırak hergün bu şarkımı söyle
Sevdikçe güler her çehre
*
Amaçlar hep bir olsun
Kalpler birlikte
Dünya'ya geldik bir kere
*
Kavgayı unut hergün bu şarkımı söyle
Sevdikçe güler her çehre
Mutluluklar bir olsun
*
Acı birlikte
Dünya'ya geldik bir kere
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Her karşıma çıkana dört elle sarıldım
Her yüzüme güleni dost sandım yanıldım
Kalbimde yer yok artık sahte duygulara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
***
Gün oldu insanlara, hayata darıldım
Gün oldu bir hayali aşk sandım, yanıldım
Harcayamam sevgimi, aşktan korkanlara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
Harcayamam sevgimi, aşktan korkanlara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
***
Zayıf günlerim oldu, ne olsa insandım
Kutsal bir duyguydu aşk, sevdim, yanıldım
Kalbimde yer yok artık sahte duygulara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
***
Gün oldu insanlara, hayata darıldım
Gün oldu bir hayali aşk sandım yanıldım
Harcayamam sevgimi aşktan korkanlara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
Harcayamam sevgimi aşktan korkanlara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
***
Gün oldu insanlara, hayata darıldım
Gün oldu bir hayali aşk sandım, yanıldım
Harcayamam sevgimi, aşktan korkanlara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
***
Harcayamam sevgimi aşktan korkanlara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
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