Bak kardeşim Elini ver bana Gel kardeşim Neşe getirdim sana * Al kardeşim Ye, iç, gül, oyna Sar kardeşim Kolunu boynuma * Sev kardeşim Canım feda yoluna Tap kardeşim Tüm insanlara * Dünya'ya geldik bir kere Kavgayı bırak hergün bu şarkımı söyle Sevdikçe güler her çehre Amaçlar hep bir olsun Kalpler birlikte * Dünya'ya geldik bir kere Kavgayı unut hergün bu şarkımı söyle Sevdikçe güler her çehre Mutluluklar bir olsun Acı birlikte * Bak kardeşim Elini ver bana Gel kardeşim Neşe getirdim sana * Al kardeşim Ye, iç, gül, oyna Sar kardeşim Kolunu boynuma * Sev kardeşim Canım feda yoluna Tap kardeşim Tüm insanlara * Dünya'ya geldik bir kere Kavgayı bırak hergün bu şarkımı söyle Sevdikçe güler her çehre Amaçlar hep bir olsun * Kalpler birlikte Dünya'ya geldik bir kere Kavgayı unut hergün bu şarkımı söyle * Sevdikçe güler her çehre Mutluluklar bir olsun Acı birlikte * Dünya'ya geldik bir kere Kavgayı bırak hergün bu şarkımı söyle Sevdikçe güler her çehre * Amaçlar hep bir olsun Kalpler birlikte Dünya'ya geldik bir kere * Kavgayı unut hergün bu şarkımı söyle Sevdikçe güler her çehre Mutluluklar bir olsun * Acı birlikte Dünya'ya geldik bir kere