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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Orhan Akdeniz
Besteci:
Orhan Akdeniz
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02
Hadi Git
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Orhan Akdeniz
Besteci:
Orhan Akdeniz
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03
İstanbul'a Veda
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yusuf Kaya
Besteci:
Yusuf Kaya
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04
Sevmek Yürek İster
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Söz yazarı:
Orhan Akdeniz
Besteci:
Orhan Akdeniz
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05
Davacıyım
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Orhan Akdeniz
Besteci:
Orhan Akdeniz
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