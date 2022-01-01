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Serdar Kaşıkçılar
Serdar Kaşıkçılar
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01
Geçti Sevdalarla Ömrüm
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Hüseyin Sinet
Besteci:
Şükrü Tunar
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02
Gurbet Elde Her Akşam
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Söz yazarı:
Nihat Akın
Besteci:
Şükrü Tunar
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03
Gözlerin Hayran Bakarmış
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
H.Münir Ebcioğlu
Besteci:
Şerif İçli
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04
Türlü Derde Ben Deva Buldum
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Söz yazarı:
Rahmi Duman
Besteci:
Şerif İçli
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05
Ayrı Düştüm Sevgilimden
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Şarkının Kimliği
Besteci:
Yesari Asım Arsoy
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