Serdar Ortaç

Abi Aşk buyurmuş gelmiş yani İki günlük dünya fani Bu saatten sonra abi Benim olan gitmez benden *** Denesin bakalım beni zorlamayı Denesin bakalım Nasıl vazgeçecek? bu masal periden Perişan yüreğim *** Denesin bakalım oyun oynamayı Denesin bakalım Kim hesap verecek? acıyan yüreğe Görelim bakalım *** Aşk bir anda bitmez bende Çok direndim ıssızlarda Vazgeç artık, vazgeç sen de Bak şu gönlüm isyanlarda Hiç tadım yok aklım yollarda *** Aşk buyurmuş gelmiş yani İki günlük dünya fani Bu saatten sonra abi Benim olan gitmez benden *** Aşk buyurmuş gelmiş yani İki günlük dünya fani Bu saatten sonra abi Benim olan gitmez benden *** Denesin bakalım beni zorlamayı Denesin bakalım Nasıl vazgeçecek? bu masal periden Perişan yüreğim *** Denesin bakalım oyun oynamayı Denesin bakalım Kim hesap verecek? acıyan yüreğe Görelim bakalım *** Aşk bir anda bitmez bende Çok direndim ıssızlarda Vazgeç artık, vazgeç sen de Bak şu gönlüm isyanlarda Hiç tadım yok aklım yollarda (aklım yollarda) *** Aşk buyurmuş gelmiş yani İki günlük dünya fani Bu saatten sonra abi Benim olan gitmez benden *** Aşk buyurmuş gelmiş yani İki günlük dünya fani Bu saatten sonra abi Benim olan gitmez benden *** Aşk buyurmuş gelmiş yani İki günlük dünya fani Bu saatten sonra abi Benim olan gitmez benden *** Aşk buyurmuş gelmiş yani İki günlük dünya fani Bu saatten sonra abi Benim olan gitmez benden

Gıybet Gıybet (gıy-gıybet) *** Seni nasıl üzerim? Kıyamam ki, güzelim Konuşan konuşsun, sen aldırma Sen çiçeksen ben böcek, yanıma dişi sinek Bile yanaşamıyor gün sonunda *** Geceyi söndürmüşüm başka evlerde İnanma onlara, günahıma girme *** Gıybet, çekemiyo'lar bizi, kıskanıyo'lar bizi Deliriyo'lar sevdikçe seni Sen de inanıp da bunlara yorma güzel kalbini Dedim işte, adı üstünde hepsi *** Gıybet, çekemiyo'lar bizi, kıskanıyo'lar bizi Deliriyo'lar sevdikçe seni Sen de inanıp da bunlara yorma güzel kalbini Dedim işte, adı üstünde hepsi *** Gıybet (gıy-gıybet) Gıybet (gıy-gıybet) *** Seni nasıl üzerim? Kıyamam ki, güzelim Konuşan konuşsun, sen aldırma Sen çiçeksen ben böcek, yanıma dişi sinek Bile yanaşamıyor gün sonunda *** Geceyi söndürmüşüm başka evlerde İnanma onlara, günahıma girme *** Gıybet, çekemiyo'lar bizi, kıskanıyo'lar bizi Deliriyo'lar sevdikçe seni Sen de inanıp da bunlara yorma güzel kalbini Dedim işte, adı üstünde hepsi *** Gıybet (gıy-gıybet) Gıybet (gıy-gıybet) *** Gıybet, çekemiyo'lar bizi, kıskanıyo'lar bizi Deliriyo'lar sevdikçe seni Sen de inanıp da bunlara yorma güzel kalbini Dedim işte, adı üstünde hepsi *** Gıybet, çekemiyo'lar bizi, kıskanıyo'lar bizi Deliriyo'lar sevdikçe seni Sen de inanıp da bunlara yorma güzel kalbini Dedim işte, adı üstünde hepsi Gıybet (gıy-gıybet)