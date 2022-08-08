O Kadın Şarkı Sözleri
Serdar Ortaç O Kadın şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Serdar Ortaç O Kadın şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan O Kadın sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Git istersen bana ne
Bunlar artık bahane
Senle her şey şahane olabilirdi
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Bir sorsana kalbine
Sevgi çok bol dese de
Aynısından bir tane bulabildin mi?
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Bu yalan aşk oyununda
Doktorların yorumuyla
Ben gözyaşı sorunuma son verdim
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Ağlamayacağım, ağlamayacağım
Beklediğin bu bunu yapmayacağım
Belki zor gelecek ama karşına geçip de
Hüngür, hüngür bir daha hiç ağlamayacağım
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Doğrusu bu belki de
Yaşa kendi kendine
Mutluyduk ya daha ne olabilirdi?
***
Bu yalan aşk oyununda
Doktorların yorumuyla
Ben gözyaşı sorunuma son verdim
***
Ağlamayacağım, ağlamayacağım
Beklediğin bu bunu yapmayacağım
Belki zor gelecek ama karşına geçip de
Hüngür, hüngür bir daha hiç ağlamayacağım
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Ağlamayacağım, ağlamayacağım
İstediğin bu bunu
Belki zor gelecek ama karşına geçip de
Hüngür, hüngür bir daha hiç ağlamayacağım
Hiç kimse için bir daha ağlamayacağım
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