Serdar Ortaç

Git istersen bana ne Bunlar artık bahane Senle her şey şahane olabilirdi *** Bir sorsana kalbine Sevgi çok bol dese de Aynısından bir tane bulabildin mi? *** Bu yalan aşk oyununda Doktorların yorumuyla Ben gözyaşı sorunuma son verdim *** Ağlamayacağım, ağlamayacağım Beklediğin bu bunu yapmayacağım Belki zor gelecek ama karşına geçip de Hüngür, hüngür bir daha hiç ağlamayacağım *** Doğrusu bu belki de Yaşa kendi kendine Mutluyduk ya daha ne olabilirdi? *** Bu yalan aşk oyununda Doktorların yorumuyla Ben gözyaşı sorunuma son verdim *** Ağlamayacağım, ağlamayacağım Beklediğin bu bunu yapmayacağım Belki zor gelecek ama karşına geçip de Hüngür, hüngür bir daha hiç ağlamayacağım *** Ağlamayacağım, ağlamayacağım İstediğin bu bunu Belki zor gelecek ama karşına geçip de Hüngür, hüngür bir daha hiç ağlamayacağım Hiç kimse için bir daha ağlamayacağım