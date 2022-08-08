Aradın Mı Şarkı Sözleri
Serdar Ortaç Aradın Mı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Serdar Ortaç Aradın Mı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aradın Mı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Aradın mı, aradın mı?
Aradın mı, aradın mı?
***
Aradın mı, aradın mı?
Aradın mı, aradın mı?
Aradın mı, aradın mı?
Aradın mı, aradın mı?
***
Aklıma gelmiyor artık, ne çabuk unutuldu yüzün
Bana aşkını vermeye kalkma, ne yazık ki yalanmış sözün
Başka bir aşka gücüm yok, seneler çabuk yordu beni
Bütün ömrümü uğruna verdim, isteseydi arardı beni
***
Günah mı, yalan mı?
Yürekli ol da cevap ver
Seni son defa arzularken
Bana bir kerecik hesap ver
***
Aradın mı seni yâr diye koynuma saklarken?
Aradın mı geceler boyu hasreti koklarken?
Aradın mı kabul etmeden ayrılığı?
Cevap ver
***
Aradın mı seni yâr diye koynuma saklarken?
Aradın mı geceler boyu hasreti koklarken?
Aradın mı kabul etmeden ayrılığı?
Cevap ver
***
Aradın mı, aradın mı?
Aradın mı, aradın mı?
Aradın mı, aradın mı?
Aradın mı, aradın mı?
***
Aradın mı, aradın mı?
Aradın mı, aradın mı?
Aradın mı, aradın mı?
Aradın mı, aradın mı?
***
Aklıma gelmiyor artık, ne çabuk unutuldu yüzün
Bana aşkını vermeye kalkma, ne yazık ki yalanmış sözün
Başka bir aşka gücüm yok, seneler çabuk yordu beni
Bütün ömrümü uğruna verdim, isteseydi arardı beni
***
Günah mı, yalan mı?
Yürekli ol da cevap ver
Seni son defa arzularken
Bana bir kerecik hesap ver
***
Aradın mı seni yâr diye koynuma saklarken?
Aradın mı geceler boyu hasreti koklarken?
Aradın mı kabul etmeden ayrılığı?
Cevap ver
***
Aradın mı seni yâr diye koynuma saklarken?
Aradın mı geceler boyu hasreti koklarken?
Aradın mı kabul etmeden ayrılığı?
Cevap ver
***
Aradın mı?
***
Aradın mı seni yâr diye koynuma saklarken?
Aradın mı geceler boyu hasreti koklarken?
Aradın mı kabul etmeden ayrılığı?
Cevap ver
***
Aradın mı?