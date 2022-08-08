Serdar Ortaç

Aradın mı, aradın mı? Aradın mı, aradın mı? *** Aradın mı, aradın mı? Aradın mı, aradın mı? Aradın mı, aradın mı? Aradın mı, aradın mı? *** Aklıma gelmiyor artık, ne çabuk unutuldu yüzün Bana aşkını vermeye kalkma, ne yazık ki yalanmış sözün Başka bir aşka gücüm yok, seneler çabuk yordu beni Bütün ömrümü uğruna verdim, isteseydi arardı beni *** Günah mı, yalan mı? Yürekli ol da cevap ver Seni son defa arzularken Bana bir kerecik hesap ver *** Aradın mı seni yâr diye koynuma saklarken? Aradın mı geceler boyu hasreti koklarken? Aradın mı kabul etmeden ayrılığı? Cevap ver *** Aradın mı seni yâr diye koynuma saklarken? Aradın mı geceler boyu hasreti koklarken? Aradın mı kabul etmeden ayrılığı? Cevap ver *** Aradın mı, aradın mı? Aradın mı, aradın mı? Aradın mı, aradın mı? Aradın mı, aradın mı? *** Aradın mı, aradın mı? Aradın mı, aradın mı? Aradın mı, aradın mı? Aradın mı, aradın mı? *** Aklıma gelmiyor artık, ne çabuk unutuldu yüzün Bana aşkını vermeye kalkma, ne yazık ki yalanmış sözün Başka bir aşka gücüm yok, seneler çabuk yordu beni Bütün ömrümü uğruna verdim, isteseydi arardı beni *** Günah mı, yalan mı? Yürekli ol da cevap ver Seni son defa arzularken Bana bir kerecik hesap ver *** Aradın mı seni yâr diye koynuma saklarken? Aradın mı geceler boyu hasreti koklarken? Aradın mı kabul etmeden ayrılığı? Cevap ver *** Aradın mı seni yâr diye koynuma saklarken? Aradın mı geceler boyu hasreti koklarken? Aradın mı kabul etmeden ayrılığı? Cevap ver *** Aradın mı? *** Aradın mı seni yâr diye koynuma saklarken? Aradın mı geceler boyu hasreti koklarken? Aradın mı kabul etmeden ayrılığı? Cevap ver *** Aradın mı?