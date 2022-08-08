Çek Elini Kalbimden Şarkı Sözleri
Serdar Ortaç Çek Elini Kalbimden şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Serdar Ortaç Çek Elini Kalbimden şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Çek Elini Kalbimden sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Serdar Ortaç
Çek Elini Kalbimden
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Kimse sana canım cicim balım demesin
Kıskanırım seni başka biri sevmezsin
Ben gülerim bırak hayat sana gülmesin
Dudak benim başka kimse onu öpmesin
***
Ne umutsuzluğun ne bu hayat oyunu
Kendin hazırladın yavaş yavaş sonunu
Ama bende kolay bitmez aşkın yine de
Seviyorum aşkım yaşamayı seninle
***
Kimse sana canım cicim balım demesin
Kıskanırım seni başka biri sevmezsin
Ben gülerim bırak hayat sana gülmesin
Dudak benim başka kimse onu öpmesin
***
Ne umutsuzluğun ne bu hayat oyunu
Kendin hazırladın yavaş yavaş sonunu
Ama bende kolay bitmez aşkın yine de
Seviyorum aşkım yaşamayı seninle
***
Tak tak gönlümü çaldın
Çaldın da ben mi duymadım ha ha
Bunu mu gerdin korktun mu şimdi
Gelişimden belli sen de biliyorsun
Ha! Gözünü gerdir kalbini aç
Kaç! Parti sana kopya bana
Bugün ettiniz bir sayfa
Açalım sorun değil!
***
Kimse sana canım cicim balım demesin
Kıskanırım seni başka biri sevmezsin
Ben gülerim bırak hayat sana gülmesin
Dudak benim başka kimse onu öpmesin
***
Kimse sana canım cicim balım demesin
Kıskanırım seni başka biri sevmezsin
Ben gülerim bırak hayat sana gülmesin
Dudak benim başka kimse onu öpmesin
-
Aramızda bir sürü düşman var
Sürü nankör var, ve bakan kör var
Yanımda aşkı bilen sensin
Hak eden sensin, sana borcum var
***
Aramızda bir sürü düşman var
Sürü nankör var, ve bakan kör var
Yanımda aşkı bilen sensin
Hak eden sensin, sana borcum var
***
Delinin birisi, çaldı kalbimi çok
Varlığında yeter, bana hiç borcun yok
Yüzümüzde güneş, aşkımız sağ olsun
Yaşasın kalbimde, başka hiç arzum yok
***
Bana sorduysan, seni çok seviyor (çok seviyor)
Ona kızdıysan, beni affet diyor (affet diyor)
Ne kadar masum, ne çocuksu yüzün (yüzün)
Bin belaya bin cezaya, eşdeğer bir sözün (sözün)
***
Aramızda bir sürü düşman var
Sürü nankör var, ve bakan kör var
Yanımda aşkı bilen sensin
Hak eden sensin, sana borcum var
***
Aramızda bir sürü düşman var
Sürü nankör var, ve bakan kör var
Yanımda aşkı bilen sensin
Hak eden sensin, sana borcum var
***
Delinin birisi, çaldı kalbimi çok
Varlığında yeter, bana hiç borcun yok
Yüzümüzde güneş, aşkımız sağ olsun
Yaşasın kalbimde, başka hiç arzum yok
***
Bana sorduysan, seni çok seviyor (çok seviyor)
Ona kızdıysan, beni affet diyor (affet diyor)
Ne kadar masum, ne çocuksu yüzün (yüzün)
Bin belaya bin cezaya, eşdeğer bir sözün (sözün)
***
Aramızda bir sürü düşman var
Sürü nankör var, ve bakan kör var
Yanımda aşkı bilen sensin
Hak eden sensin, sana borcum var
***
Aramızda bir sürü düşman var
Sürü nankör var, ve bakan kör var
Yanımda aşkı bilen sensin
Hak eden sensin, sana borcum var (borcum var)
***
Aramızda bir sürü düşman var
Sürü nankör var, ve bakan kör var
Yanımda aşkı bilen sensin
Hak eden sensin, sana borcum var
***
Aramızda bir sürü düşman var
Sürü nankör var, ve bakan kör var
Yanımda aşkı bilen sensin
Hak eden sensin, sana borcum var
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