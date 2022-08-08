×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Çek Elini Kalbimden

Çek Elini Kalbimden Şarkı Sözleri

Serdar Ortaç Çek Elini Kalbimden şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Serdar Ortaç Çek Elini Kalbimden şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Çek Elini Kalbimden sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Serdar Ortaç

Serdar Ortaç

Çek Elini Kalbimden

  • Balım

  • Nankör

  • Dedin Yok

  • Konuş Yüzüme

  • Korktum

  • Rahvan

  • Yatsıya Kadar

  • Yerin Altı

  • Çok Yazık Sana

  • İri Kıyım

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı