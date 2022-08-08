Serdar Ortaç

Kimse sana canım cicim balım demesin Kıskanırım seni başka biri sevmezsin Ben gülerim bırak hayat sana gülmesin Dudak benim başka kimse onu öpmesin *** Ne umutsuzluğun ne bu hayat oyunu Kendin hazırladın yavaş yavaş sonunu Ama bende kolay bitmez aşkın yine de Seviyorum aşkım yaşamayı seninle *** Kimse sana canım cicim balım demesin Kıskanırım seni başka biri sevmezsin Ben gülerim bırak hayat sana gülmesin Dudak benim başka kimse onu öpmesin *** Ne umutsuzluğun ne bu hayat oyunu Kendin hazırladın yavaş yavaş sonunu Ama bende kolay bitmez aşkın yine de Seviyorum aşkım yaşamayı seninle *** Tak tak gönlümü çaldın Çaldın da ben mi duymadım ha ha Bunu mu gerdin korktun mu şimdi Gelişimden belli sen de biliyorsun Ha! Gözünü gerdir kalbini aç Kaç! Parti sana kopya bana Bugün ettiniz bir sayfa Açalım sorun değil! *** Kimse sana canım cicim balım demesin Kıskanırım seni başka biri sevmezsin Ben gülerim bırak hayat sana gülmesin Dudak benim başka kimse onu öpmesin *** Kimse sana canım cicim balım demesin Kıskanırım seni başka biri sevmezsin Ben gülerim bırak hayat sana gülmesin Dudak benim başka kimse onu öpmesin

Aramızda bir sürü düşman var Sürü nankör var, ve bakan kör var Yanımda aşkı bilen sensin Hak eden sensin, sana borcum var *** Aramızda bir sürü düşman var Sürü nankör var, ve bakan kör var Yanımda aşkı bilen sensin Hak eden sensin, sana borcum var *** Delinin birisi, çaldı kalbimi çok Varlığında yeter, bana hiç borcun yok Yüzümüzde güneş, aşkımız sağ olsun Yaşasın kalbimde, başka hiç arzum yok *** Bana sorduysan, seni çok seviyor (çok seviyor) Ona kızdıysan, beni affet diyor (affet diyor) Ne kadar masum, ne çocuksu yüzün (yüzün) Bin belaya bin cezaya, eşdeğer bir sözün (sözün) *** Aramızda bir sürü düşman var Sürü nankör var, ve bakan kör var Yanımda aşkı bilen sensin Hak eden sensin, sana borcum var *** Aramızda bir sürü düşman var Sürü nankör var, ve bakan kör var Yanımda aşkı bilen sensin Hak eden sensin, sana borcum var *** Delinin birisi, çaldı kalbimi çok Varlığında yeter, bana hiç borcun yok Yüzümüzde güneş, aşkımız sağ olsun Yaşasın kalbimde, başka hiç arzum yok *** Bana sorduysan, seni çok seviyor (çok seviyor) Ona kızdıysan, beni affet diyor (affet diyor) Ne kadar masum, ne çocuksu yüzün (yüzün) Bin belaya bin cezaya, eşdeğer bir sözün (sözün) *** Aramızda bir sürü düşman var Sürü nankör var, ve bakan kör var Yanımda aşkı bilen sensin Hak eden sensin, sana borcum var *** Aramızda bir sürü düşman var Sürü nankör var, ve bakan kör var Yanımda aşkı bilen sensin Hak eden sensin, sana borcum var (borcum var) *** Aramızda bir sürü düşman var Sürü nankör var, ve bakan kör var Yanımda aşkı bilen sensin Hak eden sensin, sana borcum var *** Aramızda bir sürü düşman var Sürü nankör var, ve bakan kör var Yanımda aşkı bilen sensin Hak eden sensin, sana borcum var