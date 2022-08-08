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7/24 Dinle Gold Remix 2009

Gold Remix 2009 Şarkı Sözleri

Serdar Ortaç Gold Remix 2009 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Serdar Ortaç Gold Remix 2009 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gold Remix 2009 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Serdar Ortaç

Serdar Ortaç

Gold Remix 2009

  • Başıma Bela

  • İki Gözüm

  • Şikayet

  • Bu Nasıl Ayrılık

  • Harcamasın

  • Heyecan (Volga Tamoz Remix)

  • Şeytan (Volga Tamoz Remix)

  • Ayrı Gitme (Lubnan Remix)

  • Heyecan (Erdem Kinay Remix)

  • Heyecan (Ugur Kirik Remix)

  • Ayrılamam (Burak Yeter Remix)

  • Heyecan (Mushtaq Remix)

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