Bebeğim Oldun (Bubbelıng Mix) Şarkı Sözleri
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Serdar Ortaç
Bebeğim Oldun (Bubbelıng Mix)
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İki damla acıyla hayat bitmez
Bu benimki hüzünlü yaşam biçimi
Üzecek gibi olsa da fark etmez
Ne de olsa bu kalbimin aşk seçimi
***
Şimdi sen konuşup bir çözüm anlat
Sanki tek sorunun derde dert aramak
***
Tabi kıskanırım
Belki hırslanırım
Sen de aşk çocuğu
Ol da gör bakalım
***
Bebeğim oldun daha ilk günde
Ne çabuk dediğin zaman ağlıyorum
Büyüdün dağlar gibi kalbimde
Rahat et diye tek nefes almıyorum
***
Bebeğim oldun daha ilk günde
Ne çabuk dediğin zaman ağlıyorum
Büyüdün dağlar gibi kalbimde
Rahat et diye tek nefes almıyorum (nefes almıyorum)
***
İki damla acıyla hayat bitmez
Bu benimki hüzünlü yaşam biçimi
Üzecek gibi olsa da fark etmez
Ne de olsa bu kalbimin aşk seçimi
***
Şimdi sen konuşup bir çözüm anlat
Sanki tek sorunun derde dert aramak
***
Tabi kıskanırım
Belki hırslanırım
Sen de aşk çocuğu
Ol da gör bakalım
***
Bebeğim oldun daha ilk günde
Ne çabuk dediğin zaman ağlıyorum
Büyüdün dağlar gibi kalbimde
Rahat et diye tek nefes almıyorum
***
Bebeğim oldun daha ilk günde
Ne çabuk dediğin zaman ağlıyorum
Büyüdün dağlar gibi kalbimde
Rahat et diye tek nefes almıyorum
***
Bebeğim oldun daha ilk günde
Ne çabuk dediğin zaman ağlıyorum
Büyüdün dağlar gibi kalbimde
Rahat et diye tek nefes almıyorum
***
Bebeğim oldun daha ilk günde
Ne çabuk dediğin zaman ağlıyorum
Büyüdün dağlar gibi kalbimde
Rahat et diye tek nefes almıyorum, almıyorum, almıyorum