Serdar Ortaç

İki damla acıyla hayat bitmez Bu benimki hüzünlü yaşam biçimi Üzecek gibi olsa da fark etmez Ne de olsa bu kalbimin aşk seçimi *** Şimdi sen konuşup bir çözüm anlat Sanki tek sorunun derde dert aramak *** Tabi kıskanırım Belki hırslanırım Sen de aşk çocuğu Ol da gör bakalım *** Bebeğim oldun daha ilk günde Ne çabuk dediğin zaman ağlıyorum Büyüdün dağlar gibi kalbimde Rahat et diye tek nefes almıyorum *** Bebeğim oldun daha ilk günde Ne çabuk dediğin zaman ağlıyorum Büyüdün dağlar gibi kalbimde Rahat et diye tek nefes almıyorum (nefes almıyorum) *** İki damla acıyla hayat bitmez Bu benimki hüzünlü yaşam biçimi Üzecek gibi olsa da fark etmez Ne de olsa bu kalbimin aşk seçimi *** Şimdi sen konuşup bir çözüm anlat Sanki tek sorunun derde dert aramak *** Tabi kıskanırım Belki hırslanırım Sen de aşk çocuğu Ol da gör bakalım *** Bebeğim oldun daha ilk günde Ne çabuk dediğin zaman ağlıyorum Büyüdün dağlar gibi kalbimde Rahat et diye tek nefes almıyorum *** Bebeğim oldun daha ilk günde Ne çabuk dediğin zaman ağlıyorum Büyüdün dağlar gibi kalbimde Rahat et diye tek nefes almıyorum *** Bebeğim oldun daha ilk günde Ne çabuk dediğin zaman ağlıyorum Büyüdün dağlar gibi kalbimde Rahat et diye tek nefes almıyorum *** Bebeğim oldun daha ilk günde Ne çabuk dediğin zaman ağlıyorum Büyüdün dağlar gibi kalbimde Rahat et diye tek nefes almıyorum, almıyorum, almıyorum