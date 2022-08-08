Serdar Ortaç

Kader senin elinden, çektiğim dertlerimden Kurtulmanın yolunu, bulamadım sonunu Seni unutmasını, sensiz yaşamasını Öğrendim aşka dair, yanıp tutuşmasını *** Beni unut, düşme sakın peşime Beni unut, gülme sakın halime Bir daha ağlamak yok, kadere yalvarmak yok Yoook Elimi, kolumu, gözümü bağladın *** Beni unut, düşmeme sakın peşime Beni unut, gülme sakın halime Bir daha ağlamak yok, kadere yalvarmak yok Yoook Elimi, kolumu, gözümü bağladın *** Kader senin elinden, çektiğim dertlerimden Kurtulmanın yolunu, bulamadım sonunu Seni unutmasını, sensiz yaşamasını Öğrendim aşka dair, yanıp tutuşmasını *** Beni unut, düşme sakın peşime Beni unut, gülme sakın halime Bir daha ağlamak yok, kadere yalvarmak yok Yoook Elimi, kolumu, gözümü bağladın *** Beni unut, düşme sakın peşime Beni unut, gülme sakın halime Bir daha ağlamak yok, kadere yalvarmak yok Yoook Elimi, kolumu, gözümü bağladın *** Beni unut, düşme sakın peşime Beni unut, gülme sakın halime Bir daha ağlamak yok, kadere yalvarmak yok Yoook Elimi, kolumu, gözümü bağladın *** Beni unut, düşme sakın peşime Beni unut, gülme sakın halime Bir daha ağlamak yok, kadere yalvarmak yok Yoook Elimi, kolumu, gözümü bağladın