Serdar Ortaç

Kader senin elinden, çektiğim dertlerimden
Kurtulmanın yolunu, bulamadım sonunu
Seni unutmasını, sensiz yaşamasını
Öğrendim aşka dair, yanıp tutuşmasını
***
Beni unut, düşme sakın peşime
Beni unut, gülme sakın halime
Bir daha ağlamak yok, kadere yalvarmak yok
Yoook
Elimi, kolumu, gözümü bağladın
***
Beni unut, düşmeme sakın peşime
Beni unut, gülme sakın halime
Bir daha ağlamak yok, kadere yalvarmak yok
Yoook
Elimi, kolumu, gözümü bağladın
***
Kader senin elinden, çektiğim dertlerimden
Kurtulmanın yolunu, bulamadım sonunu
Seni unutmasını, sensiz yaşamasını
Öğrendim aşka dair, yanıp tutuşmasını
***
Beni unut, düşme sakın peşime
Beni unut, gülme sakın halime
Bir daha ağlamak yok, kadere yalvarmak yok
Yoook
Elimi, kolumu, gözümü bağladın
***
Beni unut, düşme sakın peşime
Beni unut, gülme sakın halime
Bir daha ağlamak yok, kadere yalvarmak yok
Yoook
Elimi, kolumu, gözümü bağladın
***
Beni unut, düşme sakın peşime
Beni unut, gülme sakın halime
Bir daha ağlamak yok, kadere yalvarmak yok
Yoook
Elimi, kolumu, gözümü bağladın
***
Beni unut, düşme sakın peşime
Beni unut, gülme sakın halime
Bir daha ağlamak yok, kadere yalvarmak yok
Yoook
Elimi, kolumu, gözümü bağladın