Serdar Ortaç

Bilsem ki Dokunsam ağlar mısın? Düşünüp o yılları Bir dokun, bin ah işittim senden Bu kadar kolay mıydı, vazgeçmek benden *** Ağlasam duyar mısın feryadımı Yüzüme bakar mısın son kez İçimde yorgunluğun mutsuzluğun Sebebi bir tek sensin bu umutsuzluğun *** Kalbim yıllar geçse de affetmeyecek Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek Sensiz bu son gecem bu son sabahım Tadı yok bu mevsim ayrılıkların *** Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek Utanmam yenilmem mutsuzluğuma Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım *** Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek Utanmam yenilmem mutsuzluğuma Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım *** Dokunsam ağlar mısın? Düşünüp o yılları Bir dokun, bin ah işittim senden Bu kadar kolay mıydı, vazgeçmek benden *** Ağlasam duyar mısın feryadımı Yüzüme bakar mısın son kez İçimde yorgunluğun mutsuzluğun Sebebi bir tek sensin bu umutsuzluğun *** Kalbim yıllar geçse de affetmeyecek Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek Sensiz bu son gecem bu son sabahım Tadı yok bu mevsim ayrılıkların *** Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek Utanmam yenilmem mutsuzluğuma Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım *** Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek Utanmam yenilmem mutsuzluğuma Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım *** Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek Utanmam yenilmem mutsuzluğuma Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım *** Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek Utanmam yenilmem mutsuzluğuma Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım

Asrın Hatası Bir kere sevdi gönül Mevsim bahar olsa da Yandı tutuştu gönül Kalbi bir taş olsa da *** Bin kere söylüyorum Bir kere dinlesen Bak yine söylüyorum Aşk için ölmese de *** Değmez sana değmez Aşkın öyle çok büyük ki Kimseye boyun eğmez Bilmez kıymet bilmez Yaran öyle çok derin ki Kimse onu silemez *** Allah'tan kork Sevmekten kork Başka çaren yok *** Karşıma bir daha çıkma sakın Bence bu asrın hatası olur Kendime başka bir aşk bulurum Sen beni hiç sevmesen de olur *** Karşıma bir daha çıkma sakın Bence bu asrın hatası olur Kendime başka bir aşk bulurum Sen beni hiç sevmesen de olur

Sabret Sabret, deli sevdam sabret Susadım aşka, sen beni dinle Sevgiden utanmaz insan *** Kaç kere sever insan? Kaç sabah uyanır yasa? Anbean vurur ayrılık Söyle kaç gecedir sevdan? *** Bir yanım seni ister Bir yanım neden ağlasın? Ayrılık yürek ister Anladım, bana göre değil aşk *** Delidir sevdam Bırakın sussun Ne ödül versin Ne hesap sorsun *** Korktum aşktan Kimi güldürmüş? Kime yâr olmuş? Neyi söndürmüş? *** Rüyalarda Tanıdım aşkı Nerede sevdam? Kimlerde saklı? *** Sabret, deli sevdam sabret Susadım aşka, sen beni dinle Sevgiden utanmaz insan *** Kaç kere sever insan? Kaç sabah uyanır yasa? Anbean vurur ayrılık Söyle kaç gecedir sevdan? *** Bir yanım seni ister Bir yanım neden ağlasın? Ayrılık yürek ister Anladım, bana göre değil aşk *** Delidir sevdam Bırakın sussun Ne ödül versin Ne hesap sorsun *** Korktum aşktan Kimi güldürmüş? Kime yâr olmuş? Neyi söndürmüş? *** Rüyalarda Tanıdım aşkı Nerede sevdam? Kimlerde saklı? *** Kaç kere sever insan? Kaç sabah uyanır yasa? Anbean vurur ayrılık Söyle kaç gecedir sevdan? *** Bir yanım seni ister Bir yanım neden ağlasın? Ayrılık yürek ister Anladım, bana göre değil aşk