Serdar Ortaç

Çakra Sen git gel, görüşürüz Tenhada aşkı bölüşürüz Biraz senden, biraz benden Kalanlardan bölüşürüz *** Sen git gel, görüşürüz Tenhada aşkı bölüşürüz Biraz senden, biraz benden Kalanlardan bölüşürüz *** Kalbim adalet peşinde Hem işinde gücünde Kendi çakrasında Vicdan, vicdan arıyorum Her aşkın başında kendi gözyaşımda *** Kalbim adalet peşinde Hem işinde gücünde Kendi çakrasında Vicdan, vicdan arıyorum Her aşkın başında kendi gözyaşımda *** Yar aynada güvendiğin ne? Melek misin, gümüş söğüt dalı mı? Güzeliğin tükendiğinde O gözlerin beni unutmamalı *** Yar aynada güvendiğin ne? Melek misin, gümüş söğüt dalı mı? Güzelliğin tükendiğinde O gözlerin beni unutmamalı *** Sen git gel, görüşürüz Tenhada aşkı bölüşürüz Biraz senden, biraz benden Kalanlardan bölüşürüz *** Kalbim adalet peşinde Hem işinde gücünde Kendi çakrasında Vicdan, vicdan arıyorum Her aşkın başında kendi gözyaşımda *** Kalbim adalet peşinde Hem işinde gücünde Kendi çakrasında Vicdan, vicdan arıyorum Her aşkın başında kendi gözyaşımda *** Yar aynada güvendiğin ne? Melek misin, gümüş söğüt dalı mı? Güzelliğin tükendiğinde O gözlerin beni unutmamalı *** Yar aynada güvendiğin ne? Melek misin, gümüş söğüt dalı mı? Güzelliğin tükendiğinde O gözlerin beni unutmamalı *** Yar aynada güvendiğin ne? Melek misin, gümüş söğüt dalı mı? Güzelliğin tükendiğinde O gözlerin beni unutmamalı *** Yar aynada güvendiğin ne? Melek misin, gümüş söğüt dalı mı? Güzelliğin tükendiğinde O gözlerin beni unutmamalı

Adam Gibi Neden düştün gözümden? Neden hislerin hep yalan? Nedense biz seninle mutluluğu paylaştık hep uzaktan *** Aşk ıstırap denizi, şaşırdım ben kapıları Garip bir umutsuzluk sardı dört bir yanımı Akıllandın mı bilinmez Yoksa her şey sıradan mı? *** Adam gibi yürekli ol çık karşıma, bak yüzüme "Yalandı" de, "Unuttum" de, "Aldattım" de, bağır yüzüme Senin kokun, senin dokun, senin tadın yetmedi de Sokaktaki köpek kadar gururlu ol bağır yüzüme *** Adam gibi yürekli ol çık karşıma, bak yüzüme "Yalandı" de, "Unuttum" de, "Aldattım" de, bağır yüzüme Senin kokun, senin dokun, senin tadın yetmedi de Sokaktaki köpek kadar gururlu ol bağır yüzüme *** Neden düştün gözümden? Neden hislerin hep yalan? Nedense biz seninle mutluluğu paylaştık hep uzaktan *** Aşk ıstırap denizi, şaşırdım ben kapıları Garip bir umutsuzluk sardı dört bir yanımı Akıllandın mı bilinmez Yoksa her şey sıradan mı? *** Adam gibi yürekli ol çık karşıma, bak yüzüme "Yalandı" de, "Unuttum" de, "Aldattım" de, bağır yüzüme Senin kokun, senin dokun, senin tadın yetmedi de Sokaktaki köpek kadar gururlu ol bağır yüzüme *** Adam gibi yürekli ol çık karşıma, bak yüzüme "Yalandı" de, "Unuttum" de, "Aldattım" de, bağır yüzüme Senin kokun, senin dokun, senin tadın yetmedi de Sokaktaki köpek kadar gururlu ol bağır yüzüme *** Adam gibi yürekli ol çık karşıma, bak yüzüme "Yalandı" de, "Unuttum" de, "Aldattım" de, bağır yüzüme Senin kokun, senin dokun, senin tadın yetmedi de Sokaktaki köpek kadar gururlu ol bağır yüzüme *** Adam gibi yürekli ol çık karşıma, bak yüzüme "Yalandı" de, "Unuttum" de, "Aldattım" de, bağır yüzüme Senin kokun, senin dokun, senin tadın yetmedi de Sokaktaki köpek kadar gururlu ol...

Beni Unut Kader senin elinden, çektiğim dertlerimden Kurtulmanın yolunu, bulamadım sonunu Seni unutmasını, sensiz yaşamasını Öğrendim aşka dair, yanıp tutuşmasını *** Beni unut, düşme sakın peşime Beni unut, gülme sakın halime Bir daha ağlamak yok, kadere yalvarmak yok Yoook Elimi, kolumu, gözümü bağladın *** Beni unut, düşmeme sakın peşime Beni unut, gülme sakın halime Bir daha ağlamak yok, kadere yalvarmak yok Yoook Elimi, kolumu, gözümü bağladın *** Kader senin elinden, çektiğim dertlerimden Kurtulmanın yolunu, bulamadım sonunu Seni unutmasını, sensiz yaşamasını Öğrendim aşka dair, yanıp tutuşmasını *** Beni unut, düşme sakın peşime Beni unut, gülme sakın halime Bir daha ağlamak yok, kadere yalvarmak yok Yoook Elimi, kolumu, gözümü bağladın *** Beni unut, düşme sakın peşime Beni unut, gülme sakın halime Bir daha ağlamak yok, kadere yalvarmak yok Yoook Elimi, kolumu, gözümü bağladın *** Beni unut, düşme sakın peşime Beni unut, gülme sakın halime Bir daha ağlamak yok, kadere yalvarmak yok Yoook Elimi, kolumu, gözümü bağladın *** Beni unut, düşme sakın peşime Beni unut, gülme sakın halime Bir daha ağlamak yok, kadere yalvarmak yok Yoook Elimi, kolumu, gözümü bağladın

Canıma Minnet Yazdığım mektupları teker teker yakacakmış Çektiğim mesajları okumadan atacakmış Dönüp özür dilersem, belki huzur bulacakmış Aman hiçbir şey bulma, canıma minnet *** Aşk yalanı sever, acıyı sever, yürek kanatır Sen acıyı bırak, gelen gideni elbet aratır Güz sana göre mi, o aşkımızın bitiş töreni Bak içim yanıyor, yürek eriyor gittin gideli *** Kalp ömür boyu sevmez, aşka küstüreni Beni küstürdün aşka, Allah istemedi Üzmüyor beni artık terk edip gidişin Tehdit ettiğin anda, bittin benim için *** Yazdığım mektupları, teker teker yakacakmış Çektiğim mesajları okumadan atacakmış Dönüp özür dilersem, belki huzur bulacakmış Aman hiçbir şey bulma, canıma minnet *** Yazdığım mektupları, teker teker yakacakmış Çektiğim mesajları okumadan atacakmış Dönüp özür dilersem, belki huzur bulacakmış Aman hiçbir şey bulma, canıma minnet *** Aşk yalanı sever, acıyı sever, yürek kanatır Sen acıyı bırak, gelen gideni elbet aratır Güz sana göre mi, o aşkımızın bitiş töreni Bak içim yanıyor, yürek eriyor gittin gideli *** Kalp ömür boyu sevmez, aşka küstüreni Beni küstürdün aşka, Allah istemedi Üzmüyor beni artık terk edip gidişin Tehdit ettiğin anda, bittin benim için *** Yazdığım mektupları, teker teker yakacakmış Çektiğim mesajları okumadan atacakmış Dönüp özür dilersem, belki huzur bulacakmış Aman hiçbir şey bulma, canıma minnet *** Yazdığım mektupları, teker teker yakacakmış Çektiğim mesajları okumadan atacakmış Dönüp özür dilersem, belki huzur bulacakmış Aman hiçbir şey bulma, canıma minnet *** Yazdığım mektupları, teker teker yakacakmış Çektiğim mesajları okumadan atacakmış Dönüp özür dilersem, belki huzur bulacakmış Aman hiçbir şey bulma, canıma minnet Yavrum hiçbir şey bulma, canıma minnet Aman hiçbir şey bulma, canıma minnet

İsmi Lazım Değil Aynada bakıp yüzüme, kendime isyan ederim Bu akşam hüzünlerime, seni de katar giderim *** Nedense her şey yalan, bu aşkta sende kalan Nedense her gönülde, vicdan aradım vicdan Kurtulup gider gibi, bütün çilelerimden Tut hadi tut bırakma, çocuksu yüreğimden *** İsmi lazım değil, beni o zalim yıktı İsmi lazım değil, o bir vefasız çıktı İsmi lazım değil, döküldü gözyaşlarımdan Yerden yere vurdu bu yüreğimi, hesabını soracağım *** İsmi lazım değil, beni o zalim yıktı İsmi lazım değil, o bir vefasız çıktı İsmi lazım değil, döküldü gözyaşlarımdan Yerden yere vurdu bu yüreğimi, hesabını soracağım *** Aynada bakıp yüzüme, kendime isyan ederim Bu akşam hüzünlerime, seni de katar giderim *** Nedense her şey yalan, bu aşkta sende kalan Nedense her gönülde, vicdan aradım vicdan Kurtulup gider gibi, bütün çilelerimden Tut hadi tut bırakma, çocuksu yüreğimden *** İsmi lazım değil, beni o zalim yıktı İsmi lazım değil, o bir vefasız çıktı İsmi lazım değil, döküldü gözyaşlarımdan Yerden yere vurdu bu yüreğimi, hesabını soracağım *** İsmi lazım değil, beni o zalim yıktı İsmi lazım değil, o bir vefasız çıktı İsmi lazım değil, döküldü gözyaşlarımdan Yerden yere vurdu bu yüreğimi, hesabını soracağım *** İsmi lazım değil, beni o zalim yıktı İsmi lazım değil, o bir vefasız çıktı İsmi lazım değil, döküldü gözyaşlarımdan Yerden yere vurdu bu yüreğimi, hesabını soracağım *** İsmi lazım değil, beni o zalim yıktı İsmi lazım değil, o bir vefasız çıktı İsmi lazım değil, döküldü gözyaşlarımdan Yerden yere vurdu bu yüreğimi

Okumakla Adam Olmuyor Kaç gün geçti bir aramadın Bebeğim, aşkıma kastın mı var? Ömür geçti gün göremedim Yüreğimin aşka ihtiyacı var *** Kaç gün geçti bir aramadın Bebeğim, aşkıma kastın mı var? Ömür geçti gün göremedim Yüreğimin aşka ihtiyacı var *** Bak güller çiçek açtı, kış yazla vedalaştı Sen yine görünmedin, kalbim çok fenalaştı Aynada güzelliğin, aksiyle kavgalaştı Sen yine üzülmedin *** Kırık dökük yazılmış yazım İnsan saraylarda doğmuyor Aşkım sana anlatamadım Okumakla adam olmuyor *** Kırık dökük yazılmış yazım İnsan saraylarda doğmuyor Aşkım sana anlatamadım Bize küsmek hiç yakışmıyor *** Kaç gün geçti bir aramadın Bebeğim aşkıma kastın mı var? Ömür geçti gün göremedim Yüreğimin aşka ihtiyacı var *** Bak güller çiçek açtı, kış yazla vedalaştı Sen yine görünmedin, kalbim çok fenalaştı Aynada güzelliğin, aksiyle kavgalaştı Sen yine üzülmedin *** Kırık dökük yazılmış yazım İnsan saraylarda doğmuyor Aşkım sana anlatamadım Okumakla adam olmuyor *** Kırık dökük yazılmış yazım İnsan saraylarda doğmuyor Aşkım sana anlatamadım Bize küsmek hiç yakışmıyor *** Kırık dökük yazılmış yazım İnsan saraylarda doğmuyor Aşkım sana anlatamadım Okumakla adam olmuyor

Pişmanım Dur, durduğun yerde gitme Ben daha da pişmanım Bak, benim o yaşam ilacım sende Bugün kölen, yarın hükümdarım *** Suçluyum, hatalıyım, bin kez hatırlatma Kaç zaman geçirdik aşkta, kaldırıp atma Gençliğe, çocukluğa ver tüm günahlarımı Sen neler, neler affettin, bağışla saflığımı *** Harcıyorum geri kalan yıllarımı Hiçbir ceza bedel değil, günahlarıma Keşke düşünmeden seni kırmasaydım Pişmanım her gün yaptığım, hatalarıma *** Harcıyorum geri kalan yıllarımı Hiçbir ceza bedel değil, günahlarıma Keşke düşünmeden seni kırmasaydım Pişmanım her gün yaptığım, hatalarıma *** Dur, durduğun yerde gitme Ben daha da pişmanım Bak, benim o yaşam ilacım sende Bugün kölen, yarın hükümdarım *** Suçluyum, hatalıyım, bin kez hatırlatma Kaç zaman geçirdik aşkta, kaldırıp atma Gençliğe, çocukluğa ver tüm günahlarımı Sen neler, neler affettin, bağışla saflığımı *** Harcıyorum geri kalan yıllarımı Hiçbir ceza bedel değil, günahlarıma Keşke düşünmeden seni kırmasaydım Pişmanım her gün yaptığım, hatalarıma *** Harcıyorum geri kalan yıllarımı Hiçbir ceza bedel değil, günahlarıma Keşke düşünmeden seni kırmasaydım Pişmanım her gün yaptığım, hatalarıma *** Harcıyorum geri kalan yıllarımı Hiçbir ceza bedel değil, günahlarıma Keşke düşünmeden seni kırmasaydım Pişmanım her gün yaptığım, hatalarıma

Uğrunda Her Şeyi Dinledim aşkın sesini İyice duyana kadar Çözdüm aşk felsefesini Sonunu bulana kadar *** Bir kuru gözyaşı kaldı bana Aktıkça aşkı tamamlıyorum Yastığımın kenarı kırışık Baktıkça ağlıyorum Gittiğini anlıyorum *** Uğrunda her şeyi ölümü bile Göze aldım nanköre çıktı adım Bak dünya ağlarken aşk diye diye Ben sana bir türlü yaranamadım *** Uğrunda her şeyi ölümü bile Göze aldım nanköre çıktı adım Bak dünya ağlarken aşk diye diye Ben sana bir türlü yaranamadım *** Dinledim aşkın sesini İyice duyana kadar Çözdüm aşk felsefesini Sonunu bulana kadar *** Bir kuru gözyaşı kaldı bana Aktıkça aşkı tamamlıyorum Yastığımın kenarı kırışık Baktıkça ağlıyorum Gittiğini anlıyorum *** Uğrunda her şeyi ölümü bile Göze aldım nanköre çıktı adım Bak dünya ağlarken aşk diye diye Ben sana bir türlü yaranamadım *** Uğrunda her şeyi ölümü bile Göze aldım nanköre çıktı adım Bak dünya ağlarken aşk diye diye Ben sana bir türlü yaranamadım *** Uğrunda her şeyi (her şeyi, her şeyi) Göze aldım nanköre (nanköre, nanköre) Bak dünya ağlarken (ağlarken, ağlarken) Ben sana bir türlü yaranamadım *** Uğrunda her şeyi ölümü bile Göze aldım nanköre çıktı adım Bak dünya ağlarken aşk diye diye Ben sana bir türlü yaranamadım *** Uğrunda her şeyi ölümü bile Göze aldım nanköre çıktı adım Bak dünya ağlarken aşk diye diye Ben sana bir türlü yaranamadım