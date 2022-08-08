Serdar Ortaç

-
Yazdığım mektupları teker teker yakacakmış
Çektiğim mesajları okumadan atacakmış
Dönüp özür dilersem, belki huzur bulacakmış
Aman hiçbir şey bulma, canıma minnet
***
Aşk yalanı sever, acıyı sever, yürek kanatır
Sen acıyı bırak, gelen gideni elbet aratır
Güz sana göre mi, o aşkımızın bitiş töreni
Bak içim yanıyor, yürek eriyor gittin gideli
***
Kalp ömür boyu sevmez, aşka küstüreni
Beni küstürdün aşka, Allah istemedi
Üzmüyor beni artık terk edip gidişin
Tehdit ettiğin anda, bittin benim için
***
Yazdığım mektupları, teker teker yakacakmış
Çektiğim mesajları okumadan atacakmış
Dönüp özür dilersem, belki huzur bulacakmış
Aman hiçbir şey bulma, canıma minnet
***
Yazdığım mektupları, teker teker yakacakmış
Çektiğim mesajları okumadan atacakmış
Dönüp özür dilersem, belki huzur bulacakmış
Aman hiçbir şey bulma, canıma minnet
***
Aşk yalanı sever, acıyı sever, yürek kanatır
Sen acıyı bırak, gelen gideni elbet aratır
Güz sana göre mi, o aşkımızın bitiş töreni
Bak içim yanıyor, yürek eriyor gittin gideli
***
Kalp ömür boyu sevmez, aşka küstüreni
Beni küstürdün aşka, Allah istemedi
Üzmüyor beni artık terk edip gidişin
Tehdit ettiğin anda, bittin benim için
***
Yazdığım mektupları, teker teker yakacakmış
Çektiğim mesajları okumadan atacakmış
Dönüp özür dilersem, belki huzur bulacakmış
Aman hiçbir şey bulma, canıma minnet
***
Yazdığım mektupları, teker teker yakacakmış
Çektiğim mesajları okumadan atacakmış
Dönüp özür dilersem, belki huzur bulacakmış
Aman hiçbir şey bulma, canıma minnet
***
Yazdığım mektupları, teker teker yakacakmış
Çektiğim mesajları okumadan atacakmış
Dönüp özür dilersem, belki huzur bulacakmış
Aman hiçbir şey bulma, canıma minnet
Yavrum hiçbir şey bulma, canıma minnet
Aman hiçbir şey bulma, canıma minnet
-
Neden düştün gözümden?
Neden hislerin hep yalan?
Nedense biz seninle mutluluğu paylaştık hep uzaktan
***
Aşk ıstırap denizi, şaşırdım ben kapıları
Garip bir umutsuzluk sardı dört bir yanımı
Akıllandın mı bilinmez
Yoksa her şey sıradan mı?
***
Adam gibi yürekli ol çık karşıma, bak yüzüme
"Yalandı" de, "Unuttum" de, "Aldattım" de, bağır yüzüme
Senin kokun, senin dokun, senin tadın yetmedi de
Sokaktaki köpek kadar gururlu ol bağır yüzüme
***
Adam gibi yürekli ol çık karşıma, bak yüzüme
"Yalandı" de, "Unuttum" de, "Aldattım" de, bağır yüzüme
Senin kokun, senin dokun, senin tadın yetmedi de
Sokaktaki köpek kadar gururlu ol bağır yüzüme
***
Neden düştün gözümden?
Neden hislerin hep yalan?
Nedense biz seninle mutluluğu paylaştık hep uzaktan
***
Aşk ıstırap denizi, şaşırdım ben kapıları
Garip bir umutsuzluk sardı dört bir yanımı
Akıllandın mı bilinmez
Yoksa her şey sıradan mı?
***
Adam gibi yürekli ol çık karşıma, bak yüzüme
"Yalandı" de, "Unuttum" de, "Aldattım" de, bağır yüzüme
Senin kokun, senin dokun, senin tadın yetmedi de
Sokaktaki köpek kadar gururlu ol bağır yüzüme
***
Adam gibi yürekli ol çık karşıma, bak yüzüme
"Yalandı" de, "Unuttum" de, "Aldattım" de, bağır yüzüme
Senin kokun, senin dokun, senin tadın yetmedi de
Sokaktaki köpek kadar gururlu ol bağır yüzüme
***
Adam gibi yürekli ol çık karşıma, bak yüzüme
"Yalandı" de, "Unuttum" de, "Aldattım" de, bağır yüzüme
Senin kokun, senin dokun, senin tadın yetmedi de
Sokaktaki köpek kadar gururlu ol bağır yüzüme
***
Adam gibi yürekli ol çık karşıma, bak yüzüme
"Yalandı" de, "Unuttum" de, "Aldattım" de, bağır yüzüme
Senin kokun, senin dokun, senin tadın yetmedi de
Sokaktaki köpek kadar gururlu ol...
-
Kader senin elinden, çektiğim dertlerimden
Kurtulmanın yolunu, bulamadım sonunu
Seni unutmasını, sensiz yaşamasını
Öğrendim aşka dair, yanıp tutuşmasını
***
Beni unut, düşme sakın peşime
Beni unut, gülme sakın halime
Bir daha ağlamak yok, kadere yalvarmak yok
Yoook
Elimi, kolumu, gözümü bağladın
***
Beni unut, düşmeme sakın peşime
Beni unut, gülme sakın halime
Bir daha ağlamak yok, kadere yalvarmak yok
Yoook
Elimi, kolumu, gözümü bağladın
***
Kader senin elinden, çektiğim dertlerimden
Kurtulmanın yolunu, bulamadım sonunu
Seni unutmasını, sensiz yaşamasını
Öğrendim aşka dair, yanıp tutuşmasını
***
Beni unut, düşme sakın peşime
Beni unut, gülme sakın halime
Bir daha ağlamak yok, kadere yalvarmak yok
Yoook
Elimi, kolumu, gözümü bağladın
***
Beni unut, düşme sakın peşime
Beni unut, gülme sakın halime
Bir daha ağlamak yok, kadere yalvarmak yok
Yoook
Elimi, kolumu, gözümü bağladın
***
Beni unut, düşme sakın peşime
Beni unut, gülme sakın halime
Bir daha ağlamak yok, kadere yalvarmak yok
Yoook
Elimi, kolumu, gözümü bağladın
***
Beni unut, düşme sakın peşime
Beni unut, gülme sakın halime
Bir daha ağlamak yok, kadere yalvarmak yok
Yoook
Elimi, kolumu, gözümü bağladın
-
Sen git gel, görüşürüz
Tenhada aşkı bölüşürüz
Biraz senden, biraz benden
Kalanlardan bölüşürüz
***
Sen git gel, görüşürüz
Tenhada aşkı bölüşürüz
Biraz senden, biraz benden
Kalanlardan bölüşürüz
***
Kalbim adalet peşinde
Hem işinde gücünde
Kendi çakrasında
Vicdan, vicdan arıyorum
Her aşkın başında kendi gözyaşımda
***
Kalbim adalet peşinde
Hem işinde gücünde
Kendi çakrasında
Vicdan, vicdan arıyorum
Her aşkın başında kendi gözyaşımda
***
Yar aynada güvendiğin ne?
Melek misin, gümüş söğüt dalı mı?
Güzeliğin tükendiğinde
O gözlerin beni unutmamalı
***
Yar aynada güvendiğin ne?
Melek misin, gümüş söğüt dalı mı?
Güzelliğin tükendiğinde
O gözlerin beni unutmamalı
***
Sen git gel, görüşürüz
Tenhada aşkı bölüşürüz
Biraz senden, biraz benden
Kalanlardan bölüşürüz
***
Kalbim adalet peşinde
Hem işinde gücünde
Kendi çakrasında
Vicdan, vicdan arıyorum
Her aşkın başında kendi gözyaşımda
***
Kalbim adalet peşinde
Hem işinde gücünde
Kendi çakrasında
Vicdan, vicdan arıyorum
Her aşkın başında kendi gözyaşımda
***
Yar aynada güvendiğin ne?
Melek misin, gümüş söğüt dalı mı?
Güzelliğin tükendiğinde
O gözlerin beni unutmamalı
***
Yar aynada güvendiğin ne?
Melek misin, gümüş söğüt dalı mı?
Güzelliğin tükendiğinde
O gözlerin beni unutmamalı
***
Yar aynada güvendiğin ne?
Melek misin, gümüş söğüt dalı mı?
Güzelliğin tükendiğinde
O gözlerin beni unutmamalı
***
Yar aynada güvendiğin ne?
Melek misin, gümüş söğüt dalı mı?
Güzelliğin tükendiğinde
O gözlerin beni unutmamalı
-
Aynada bakıp yüzüme, kendime isyan ederim
Bu akşam hüzünlerime, seni de katar giderim
***
Nedense her şey yalan, bu aşkta sende kalan
Nedense her gönülde, vicdan aradım vicdan
Kurtulup gider gibi, bütün çilelerimden
Tut hadi tut bırakma, çocuksu yüreğimden
***
İsmi lazım değil, beni o zalim yıktı
İsmi lazım değil, o bir vefasız çıktı
İsmi lazım değil, döküldü gözyaşlarımdan
Yerden yere vurdu bu yüreğimi, hesabını soracağım
***
İsmi lazım değil, beni o zalim yıktı
İsmi lazım değil, o bir vefasız çıktı
İsmi lazım değil, döküldü gözyaşlarımdan
Yerden yere vurdu bu yüreğimi, hesabını soracağım
***
Aynada bakıp yüzüme, kendime isyan ederim
Bu akşam hüzünlerime, seni de katar giderim
***
Nedense her şey yalan, bu aşkta sende kalan
Nedense her gönülde, vicdan aradım vicdan
Kurtulup gider gibi, bütün çilelerimden
Tut hadi tut bırakma, çocuksu yüreğimden
***
İsmi lazım değil, beni o zalim yıktı
İsmi lazım değil, o bir vefasız çıktı
İsmi lazım değil, döküldü gözyaşlarımdan
Yerden yere vurdu bu yüreğimi, hesabını soracağım
***
İsmi lazım değil, beni o zalim yıktı
İsmi lazım değil, o bir vefasız çıktı
İsmi lazım değil, döküldü gözyaşlarımdan
Yerden yere vurdu bu yüreğimi, hesabını soracağım
***
İsmi lazım değil, beni o zalim yıktı
İsmi lazım değil, o bir vefasız çıktı
İsmi lazım değil, döküldü gözyaşlarımdan
Yerden yere vurdu bu yüreğimi, hesabını soracağım
***
İsmi lazım değil, beni o zalim yıktı
İsmi lazım değil, o bir vefasız çıktı
İsmi lazım değil, döküldü gözyaşlarımdan
Yerden yere vurdu bu yüreğimi
-
Kaç gün geçti bir aramadın
Bebeğim, aşkıma kastın mı var?
Ömür geçti gün göremedim
Yüreğimin aşka ihtiyacı var
***
Kaç gün geçti bir aramadın
Bebeğim, aşkıma kastın mı var?
Ömür geçti gün göremedim
Yüreğimin aşka ihtiyacı var
***
Bak güller çiçek açtı, kış yazla vedalaştı
Sen yine görünmedin, kalbim çok fenalaştı
Aynada güzelliğin, aksiyle kavgalaştı
Sen yine üzülmedin
***
Kırık dökük yazılmış yazım
İnsan saraylarda doğmuyor
Aşkım sana anlatamadım
Okumakla adam olmuyor
***
Kırık dökük yazılmış yazım
İnsan saraylarda doğmuyor
Aşkım sana anlatamadım
Bize küsmek hiç yakışmıyor
***
Kaç gün geçti bir aramadın
Bebeğim aşkıma kastın mı var?
Ömür geçti gün göremedim
Yüreğimin aşka ihtiyacı var
***
Bak güller çiçek açtı, kış yazla vedalaştı
Sen yine görünmedin, kalbim çok fenalaştı
Aynada güzelliğin, aksiyle kavgalaştı
Sen yine üzülmedin
***
Kırık dökük yazılmış yazım
İnsan saraylarda doğmuyor
Aşkım sana anlatamadım
Okumakla adam olmuyor
***
Kırık dökük yazılmış yazım
İnsan saraylarda doğmuyor
Aşkım sana anlatamadım
Bize küsmek hiç yakışmıyor
***
Kırık dökük yazılmış yazım
İnsan saraylarda doğmuyor
Aşkım sana anlatamadım
Okumakla adam olmuyor
-
Dur, durduğun yerde gitme
Ben daha da pişmanım
Bak, benim o yaşam ilacım sende
Bugün kölen, yarın hükümdarım
***
Suçluyum, hatalıyım, bin kez hatırlatma
Kaç zaman geçirdik aşkta, kaldırıp atma
Gençliğe, çocukluğa ver tüm günahlarımı
Sen neler, neler affettin, bağışla saflığımı
***
Harcıyorum geri kalan yıllarımı
Hiçbir ceza bedel değil, günahlarıma
Keşke düşünmeden seni kırmasaydım
Pişmanım her gün yaptığım, hatalarıma
***
Harcıyorum geri kalan yıllarımı
Hiçbir ceza bedel değil, günahlarıma
Keşke düşünmeden seni kırmasaydım
Pişmanım her gün yaptığım, hatalarıma
***
Dur, durduğun yerde gitme
Ben daha da pişmanım
Bak, benim o yaşam ilacım sende
Bugün kölen, yarın hükümdarım
***
Suçluyum, hatalıyım, bin kez hatırlatma
Kaç zaman geçirdik aşkta, kaldırıp atma
Gençliğe, çocukluğa ver tüm günahlarımı
Sen neler, neler affettin, bağışla saflığımı
***
Harcıyorum geri kalan yıllarımı
Hiçbir ceza bedel değil, günahlarıma
Keşke düşünmeden seni kırmasaydım
Pişmanım her gün yaptığım, hatalarıma
***
Harcıyorum geri kalan yıllarımı
Hiçbir ceza bedel değil, günahlarıma
Keşke düşünmeden seni kırmasaydım
Pişmanım her gün yaptığım, hatalarıma
***
Harcıyorum geri kalan yıllarımı
Hiçbir ceza bedel değil, günahlarıma
Keşke düşünmeden seni kırmasaydım
Pişmanım her gün yaptığım, hatalarıma
-
Dinledim aşkın sesini
İyice duyana kadar
Çözdüm aşk felsefesini
Sonunu bulana kadar
***
Bir kuru gözyaşı kaldı bana
Aktıkça aşkı tamamlıyorum
Yastığımın kenarı kırışık
Baktıkça ağlıyorum
Gittiğini anlıyorum
***
Uğrunda her şeyi ölümü bile
Göze aldım nanköre çıktı adım
Bak dünya ağlarken aşk diye diye
Ben sana bir türlü yaranamadım
***
Uğrunda her şeyi ölümü bile
Göze aldım nanköre çıktı adım
Bak dünya ağlarken aşk diye diye
Ben sana bir türlü yaranamadım
***
Dinledim aşkın sesini
İyice duyana kadar
Çözdüm aşk felsefesini
Sonunu bulana kadar
***
Bir kuru gözyaşı kaldı bana
Aktıkça aşkı tamamlıyorum
Yastığımın kenarı kırışık
Baktıkça ağlıyorum
Gittiğini anlıyorum
***
Uğrunda her şeyi ölümü bile
Göze aldım nanköre çıktı adım
Bak dünya ağlarken aşk diye diye
Ben sana bir türlü yaranamadım
***
Uğrunda her şeyi ölümü bile
Göze aldım nanköre çıktı adım
Bak dünya ağlarken aşk diye diye
Ben sana bir türlü yaranamadım
***
Uğrunda her şeyi (her şeyi, her şeyi)
Göze aldım nanköre (nanköre, nanköre)
Bak dünya ağlarken (ağlarken, ağlarken)
Ben sana bir türlü yaranamadım
***
Uğrunda her şeyi ölümü bile
Göze aldım nanköre çıktı adım
Bak dünya ağlarken aşk diye diye
Ben sana bir türlü yaranamadım
***
Uğrunda her şeyi ölümü bile
Göze aldım nanköre çıktı adım
Bak dünya ağlarken aşk diye diye
Ben sana bir türlü yaranamadım
-
Yandım alev alev yerine
Yağmur yağsa da durduramaz
Sanki kilitlendi yüreğim
Gitmek istese kurtulamaz
***
Deli fırtınam, deli gözyaşım
Deli yağmurum, bebeğim
Üşüdün yine, sakın titreme
Bırak üstünü örteyim
***
Deli fırtınam, deli gözyaşım
Deli yağmurum, bebeğim
Üşüdün yine, sakın titreme
Bırak üstünü örteyim
***
Yar ayrı gayrın mı var?
Bilemedim sana daha nasıl yaranacağım
Aşkımdan şüphen mi var?
Beni bile bile ağlatsan da unutacağım
Alışmışım acılara
Nasıl olsa deli hasretine alışacağım
***
Yar ayrı gayrın mı var?
Bilemedim sana daha nasıl yaranacağım
Aşkımdan şüphen mi var?
Beni bile bile ağlatsan da unutacağım
Alışmışım acılara
Nasıl olsa deli hasretine alışacağım
***
Yandım alev alev yerine
Yağmur yağsa da durduramaz
Sanki kilitlendi yüreğim
Gitmek istese kurtulamaz
***
Deli fırtınam, deli gözyaşım
Deli yağmurum, bebeğim
Üşüdün yine, sakın titreme
Bırak üstünü örteyim
***
Deli fırtınam, deli gözyaşım
Deli yağmurum, bebeğim
Üşüdün yine, sakın titreme
Bırak üstünü örteyim
***
Yar ayrı gayrın mı var?
Bilemedim sana daha nasıl yaranacağım
Aşkımdan şüphen mi var?
Beni bile bile ağlatsan da unutacağım
Alışmışım acılara
Nasıl olsa deli hasretine alışacağım
***
Yar ayrı gayrın mı var?
Bilemedim sana daha nasıl yaranacağım
Aşkımdan şüphen mi var?
Beni bile bile ağlatsan da unutacağım
Alışmışım acılara
Nasıl olsa deli hasretine alışacağım
***
Yar ayrı gayrın mı var?
Bilemedim sana daha nasıl yaranacağım
Aşkımdan şüphen mi var?
Beni bile bile ağlatsan da unutacağım
Alışmışım acılara
Nasıl olsa deli hasretine alışacağım
***
Yar ayrı gayrın mı var?
Bilemedim sana daha nasıl yaranacağım
Aşkımdan şüphen mi var?
Beni bile bile ağlatsan da unutacağım
Alışmışım acılara
Nasıl olsa deli hasretine alışacağım
***
Yar ayrı gayrın mı var?
Bilemedim sana daha nasıl yaranacağım
Aşkımdan şüphen mi var?
Beni bile bile ağlatsan da unutacağım
Alışmışım acılara
Nasıl olsa deli hasretine alışacağım
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