Serdar Ortaç

-
Aşk ayrılıktan, yaştan ibaret
Gel vakit varken kalpten firar et
Yaşadığın her şey yalanmış farz et
Gücün yeterse dayan
***
Çocuksu bir duygu, çocuksu bir tat
Sende oyalandım kadere inat
Kalp dilediğince yorulmuş farz et
Gücün yeterse dayan
***
Sustukça sözlerimi dinletemedim
Hayatta bir tek sana hükmedemedim
Nasıl bir kalbin var ki anlamıyorsun?
Kimin aşkını kimden yasaklıyorsun?
***
Çıkartacaksın beni içinden
Yanarsa yansın, kopsun yerinden
Gittin, vefasız, bittim sanıyorsun
Kimin yüreğinden kimi kovuyorsun?
***
Çıkartacaksın beni içinden
Yanarsa yansın, kopsun yerinden
Gittin, vefasız, bittim sanıyorsun
Kimin yüreğinden kimi kovuyorsun?
***
Aşk ayrılıktan, yaştan ibaret
Gel vakit varken kalpten firar et
Yaşadığın her şey yalanmış farz et
Gücün yeterse dayan
***
Çocuksu bir duygu, çocuksu bir tat
Sende oyalandım kadere inat
Kalp dilediğince yorulmuş farz et
Gücün yeterse dayan
***
Sustukça sözlerimi dinletemedim
Hayatta bir tek sana hükmedemedim
Nasıl bir kalbin var ki anlamıyorsun?
Kimin aşkını kimden yasaklıyorsun?
***
Çıkartacaksın beni içinden
Yanarsa yansın, kopsun yerinden
Gittin, vefasız, bittim sanıyorsun
Kimin yüreğinden kimi kovuyorsun?
***
Çıkartacaksın beni içinden
Yanarsa yansın, kopsun yerinden
Gittin vefasız, bittim sanıyorsun
Kimin yüreğinden kimi kovuyorsun?
***
Çıkartacaksın beni içinden
Yanarsa yansın, kopsun yerinden
Gittin, vefasız, bittim sanıyorsun
Kimin yüreğinden kimi kovuyorsun?
-
Tam unutmuşken, her şey bitmişken
Neden karşı çıktın?
Katlanıyordum, söylemiyordum
Kalan son yarımdın
***
Her şeyim vardı
Çok şey azaldı yokluğunda
Yalvarıyordum, saklanıyordum
Dokunduğunda
***
Başardın ağlatmayı
Başardın yalvartmayı
Her şey istediğin gibi
***
Çok mutluydum sen yokken
Sevmeyi unutmuşken
Geldin de ne fark etti ki?
***
Başardın ağlatmayı
Başardın yalvartmayı
Her şey istediğin gibi
***
Çok mutluydum sen yokken
Sevmeyi unutmuşken
Geldin de ne fark etti ki?
***
Tam unutmuşken, her şey bitmişken
Neden karşı çıktın?
Katlanıyordum, söylemiyordum
Kalan son yarımdın
***
Her şeyim vardı
Çok şey azaldı yokluğunda
Yalvarıyordum, saklanıyordum
Dokunduğunda
***
Başardın ağlatmayı
Başardın yalvartmayı
Her şey istediğin gibi
***
Çok mutluydum sen yokken
Sevmeyi unutmuşken
Geldin de ne fark etti ki?
***
Başardın ağlatmayı
Başardın yalvartmayı
Her şey istediğin gibi
***
Çok mutluydum sen yokken
Sevmeyi unutmuşken
Geldin de ne fark etti ki?
***
Başardın ağlatmayı
Başardın yalvartmayı
Her şey istediğin gibi
***
Çok mutluydum sen yokken
Sevmeyi unutmuşken
Geldin de ne fark etti ki?
***
Başardın ağlatmayı
Başardın yalvartmayı
Her şey istediğin gibi
***
Çok mutluydum sen yokken
Sevmeyi unutmuşken
Geldin de ne fark etti ki?
-
İki damla acıyla hayat bitmez
Bu benimki hüzünlü yaşam biçimi
Üzecek gibi olsa da fark etmez
Ne de olsa bu kalbimin aşk seçimi
***
Şimdi sen konuşup bir çözüm anlat
Sanki tek sorunun derde dert aramak
***
Tabi kıskanırım
Belki hırslanırım
Sen de aşk çocuğu
Ol da gör bakalım
***
Bebeğim oldun daha ilk günde
Ne çabuk dediğin zaman ağlıyorum
Büyüdün dağlar gibi kalbimde
Rahat et diye tek nefes almıyorum
***
Bebeğim oldun daha ilk günde
Ne çabuk dediğin zaman ağlıyorum
Büyüdün dağlar gibi kalbimde
Rahat et diye tek nefes almıyorum (nefes almıyorum)
***
İki damla acıyla hayat bitmez
Bu benimki hüzünlü yaşam biçimi
Üzecek gibi olsa da fark etmez
Ne de olsa bu kalbimin aşk seçimi
***
Şimdi sen konuşup bir çözüm anlat
Sanki tek sorunun derde dert aramak
***
Tabi kıskanırım
Belki hırslanırım
Sen de aşk çocuğu
Ol da gör bakalım
***
Bebeğim oldun daha ilk günde
Ne çabuk dediğin zaman ağlıyorum
Büyüdün dağlar gibi kalbimde
Rahat et diye tek nefes almıyorum
***
Bebeğim oldun daha ilk günde
Ne çabuk dediğin zaman ağlıyorum
Büyüdün dağlar gibi kalbimde
Rahat et diye tek nefes almıyorum
***
Bebeğim oldun daha ilk günde
Ne çabuk dediğin zaman ağlıyorum
Büyüdün dağlar gibi kalbimde
Rahat et diye tek nefes almıyorum
***
Bebeğim oldun daha ilk günde
Ne çabuk dediğin zaman ağlıyorum
Büyüdün dağlar gibi kalbimde
Rahat et diye tek nefes almıyorum, almıyorum, almıyorum
-
Binlerce dansöz var
Binlerce dansöz var
***
İtiraf, ediyorum sana itiraf
Başladı, yaralı aşklara tadilat
Masumum, dışarıdan daha masumum
Maalesef, bunun için sana mecburum
***
Yüksek uçan kuşun, yüreği sarhoşun
Acı çeker gibi, kölesi olmuşum
Kavga edenlere, bana küsenlere
Yüreği çark edip, geri dönenlere
***
Affet diyen kim?
Ez geç diyen kim?
Aşktan çeken kim?
Benim kadar
***
Ölene kadar aşık olamazsın
Birisi çıkar onu anlayamazsın
Sen o tür oyunlara katlanamazsın
Senin bir kalbin var (var, var)
***
Hadi diyelim biri çok deli sevdi
Senin için her şeyi her şeyi verdi
Ya bir gün olur sana bel kıvırırsa
Binlerce dansöz var
***
İtiraf, ediyorum sana itiraf
Başladı, yaralı aşklara tadilat
Masumum, dışarıdan daha masumum
Maalesef, bunun için sana mecburum
***
Yüksek uçan kuşun, yüreği sarhoşun
Acı çeker gibi, kölesi olmuşum
Kavga edenlere, bana küsenlere
Yüreği çark edip, geri dönenlere
***
Affet diyen kim?
Ez geç diyen kim?
Aşktan çeken kim?
Benim kadar
***
Ölene kadar aşık olamazsın
Birisi çıkar onu anlayamazsın
Sen o tür oyunlara katlanamazsın
Senin bir kalbin var (var, var)
***
Hadi diyelim biri çok deli sevdi
Senin için her şeyi her şeyi verdi
Ya bir gün olur sana bel kıvırırsa
Binlerce dansöz var (var, var)
***
Ölene kadar aşık olamazsın
Birisi çıkar onu anlayamazsın
Sen o tür oyunlara katlanamazsın
Senin bir kalbin var
***
Hadi diyelim biri çok deli sevdi
Senin için her şeyi her şeyi verdi
Ya bir gün olur sana bel kıvırırsa
Binlerce dansöz var
***
Ölene kadar aşık olamazsın
Birisi çıkar onu anlayamazsın
Sen o tür oyunlara katlanamazsın
Senin bir kalbin var
***
Hadi diyelim biri çok deli sevdi
Senin için her şeyi her şeyi verdi
Ya bir gün olur sana bel kıvırırsa
Binlerce dansöz var
-
Dikkat et her zaman, hep ben aradım
Demek ki, en büyük sevda benimki
Özlemek en güzel alışkanlığım
Demek ki, en büyük sevda benimki
***
Olmuyor, zorla değil, olmuyor
Görmüyor, nasıl yükseklerdesin
Sevmiyor, gönül ondan zalimi
Sevmiyor, buna sen de dahilsin
***
Bak gönül sersem gününde
Bir tutsan, kalsam elinde
Çok şükür, aklım yerinde
Her şeyim sensin
***
Bir deli yürek acısındayım
Bak yine kara odalardayım
Bir gece gibi yakınındayım
En büyük aşkım sensin
***
Bir deli yürek acısındayım
Bak yine kara odalardayım
Bir gece gibi yakınındayım
En büyük aşkım sensin
***
Dikkat et her zaman, hep ben aradım
Demek ki, en büyük sevda benimki
Özlemek en güzel alışkanlığım
Demek ki, en büyük sevda benimki
***
Olmuyor, zorla değil, olmuyor
Görmüyor, nasıl yükseklerdesin
Sevmiyor, gönül ondan zalimi
Sevmiyor, buna sen de dahilsin
***
Bak gönül sersem gününde
Bir tutsan, kalsam elinde
Çok şükür, aklım yerinde
Her şeyim sensin
***
Bir deli yürek acısındayım
Bak yine kara odalardayım
Bir gece gibi yakınındayım
En büyük aşkım sensin
***
Bir deli yürek acısındayım
Bak yine kara odalardayım
Bir gece gibi yakınındayım
En büyük aşkım sensin
***
Bir deli yürek acısındayım
Bak yine kara odalardayım
Bir gece gibi yakınındayım
En büyük aşkım sensin
***
Bir deli yürek acısındayım
Bak yine kara odalardayım
Bir gece gibi yakınındayım
En büyük aşkım sensin
***
Bir deli yürek acısındayım
Bak yine kara odalardayım
Bir gece gibi yakınındayım
En büyük aşkım sensin
***
En büyük aşkım sensin
-
Elimde olsa kalbine taht kuracaktım
Vakit gelince ben bu buhranlı cağı atlatıp
Sana esir olacaktım
***
Düşünüyorduk seninle aynı şeyleri
Zaman gelince unutmuyorduk eski günleri
Bu kalpte tek olacaktık
***
Nasıl güzeldi elini tutmak
Dudaklarında mühür olmak
***
N'olur gitme
Ufak tefek şeylere kızıp gitme
Ne yapmadım ki sen çok istedin de
Yavaş yavaş kabul edelim senin ilacın benim
***
N'olur gitme
Ufak tefek şeylere kızıp gitme
Ne yapmadım ki sen çok istedin de
Yavaş yavaş kabul edelim senin ilacın benim
N'olur gitme
***
Elimde olsa kalbine taht kuracaktım
Vakit gelince ben bu buhranlı cağı atlatıp
Sana esir olacaktım
***
Düşünüyorduk seninle aynı şeyleri
Zaman gelince unutmuyorduk eski gunleri
Bu kalpte tek olacaktık
***
Nasıl güzeldi elini tutmak
Dudaklarında mühür olmak
***
N'olur gitme
Ufak tefek şeylere kızıp gitme
Ne yapmadım ki sen çok istedin de
Yavaş yavaş kabul edelim senin ilacın benim
***
N'olur gitme
Ufak tefek şeylere kızıp gitme
Ne yapmadım ki sen çok istedin de
Yavaş yavaş kabul edelim senin ilacın benim
N'olur gitme
***
N'olur gitme
Ufak tefek şeylere kızıp gitme
Ne yapmadım ki sen çok istedin de
Yavaş yavaş kabul edelim senin ilacın benim
***
N'olur gitme
Ufak tefek şeylere kızıp gitme
Ne yapmadım ki sen çok istedin de
Yavaş yavaş kabul edelim senin ilacın benim
N'olur gitme
-
Zor geliyor, insana kaçması dertli bir aşktan
Zor geliyor, başlamak her şeye, sil yeni baştan
***
İstemiyor, kendini boşluğa fırlatıp atmak
İstemiyor, eski bir aşkı tadında bırakmak
***
Baktım o güzel yüreğini kapadın deli aşklara
Zalim, beni attığın gibi atamam seni bir kenara
***
İnsan, unutur üzenleri
Allah unutur mu hiç?
***
Hain, perişan gönüllere ilacım
Beni sende iç
***
Umurunda bana verdiğin acını süresi?
Yüreğimdeki nefretin bile sana yok gidesi
***
Arkandan ağladım ama
Yalan oldu söylediklerin
Maziden korkmadım ama
Sıradan mı istediklerim?
***
Ne olursun uyma şeytana
Çıkacak bak söylediklerim
Beni zalim belledin ama
Yeri cennet tüm Meleklerin
***
Zor geliyor, insana kaçması dertli bir aşktan
Zor geliyor, başlamak her şeye, sil yeni baştan
***
İstemiyor, kendini boşluğa fırlatıp atmak
İstemiyor, eski bir aşkı tadında bırakmak
***
Baktım o güzel yüreğini kapadın deli aşklara
Zalim, beni attığın gibi atamam seni bir kenara
***
İnsan, unutur üzenleri
Allah unutur mu hiç?
***
Hain, perişan gönüllere ilacım
Beni sende iç
***
Umurunda bana verdiğin acını süresi?
Yüreğimdeki nefretin bile sana yok gidesi
***
Arkandan ağladım ama
Yalan oldu söylediklerin
Maziden korkmadım ama
Sıradan mı istediklerim?
***
Ne olursun uyma şeytana
Çıkacak bak söylediklerim
Beni zalim belledin ama
Yeri cennet tüm Meleklerin
***
Arkandan ağladım ama
Yalan oldu söylediklerin
Maziden korkmadım ama
Sıradan mı istediklerim?
***
Ne olursun uyma şeytana
Çıkacak bak söylediklerim
Beni zalim belledin ama
Yeri cennet tüm Meleklerin
***
Arkandan ağladım ama
Yalan oldu söylediklerin
Maziden korkmadım ama
Sıradan mı istediklerim?
***
Ne olursun uyma şeytana
Çıkacak bak söylediklerim
Beni zalim belledin ama
Yeri cennet tüm Meleklerin
***
Arkandan ağladım ama
Yalan oldu söylediklerin
Maziden korkmadım ama
Sıradan mı istediklerim?
***
Ne olursun uyma şeytana
Çıkacak bak söylediklerim
Beni zalim belledin ama
Yeri cennet tüm Meleklerin
-
Bir zamanlar sevdiğin
Aşkı bildiğin günler oldu mu?
Bana güller verdiğin
Tatlı nameler gerçek oldu mu?
***
Bir zamanlar sevdiğin
Aşkı bildiğin günler oldu mu?
Bana güller verdiğin
Tatlı nameler mevsim oldu mu?
***
Hiç yüzünden darılmak
Her güzel şeye alınmak
Bitik ve mutsuz anılmak
Alın yazımsa, sildim çoktan
***
Peşimden gelirsen
Aşk için direnirsen
Nerede yanlış bilirsen
Çözmeyi düşünürsen
Belki bir gün bulursun
Ama sen onu da unutursun
Boş ver, boş ver
***
Yüreğinden yaralı, bizim hikayemiz
Kaderimden kalanı, silsem de gitmiyor
İki sohbet aralı, bütün mesafemiz
Geldim anlamıyor
***
Yüreğinden yaralı, bizim hikayemiz
Kaderimden kalanı, silsem de gitmiyor
İki sohbet aralı, bütün mesafemiz
Sevdim anlamıyor
***
Bir zamanlar sevdiğin
Aşkı bildiğin günler oldu mu?
Bana güller verdiğin
Tatlı nameler gerçek oldu mu?
***
Bir zamanlar sevdiğin
Aşkı bildiğin günler oldu mu?
Bana güller verdiğin,
Tatlı nameler mevsim oldu mu?
***
Hiç yüzünden darılmak
Her güzel şeye alınmak
Bitik ve mutsuz anılmak
Alın yazımsa, sildim çoktan
***
Peşimden gelirsen
Aşk için direnirsen
Nerede yanlış bilirsen
Çözmeyi düşünürsen
Belki bir gün bulursun
Ama sen onu da unutursun
Boş ver, boş ver
***
Yüreğinden yaralı, bizim hikayemiz
Kaderimden kalanı, silsem de gitmiyor
İki sohbet aralı, bütün mesafemiz
Geldim anlamıyor
***
Yüreğinden yaralı, bizim hikayemiz
Kaderimden kalanı, silsem de gitmiyor
İki sohbet aralı, bütün mesafemiz
Sevdim anlamıyor
***
Yüreğinden yaralı, bizim hikayemiz
Kaderimden kalanı, silsem de gitmiyor
İki sohbet aralı, bütün mesafemiz
Geldim anlamıyor
***
Yüreğinden yaralı, bizim hikayemiz
Kaderimden kalanı, silsem de gitmiyor
İki sohbet aralı, bütün mesafemiz
Geldim anlamıyor
***
Yüreğinden yaralı, bizim hikayemiz
Kaderimden kalanı, silsem de gitmiyor
İki sohbet aralı, bütün mesafemiz
Sevdim anlamıyor
-
Herkesi zalim, kendini alim
Hissetmen bile normal
Çünkü dışarıda senin gibiler için
Özel idman yapıyorlar
Deli huyundan ya da suyundan mıdır?
Anlamadım bu işi
Ne bu hırçınlık? ne bu kalbin can çekişi?
***
Oturuşu, dokunuşu, kendini savuruşu
Yüzyıllar boyu aynı
Sürmedi ilelebet, her şeye muhalefet
Olmana bir sebep var mı?
Bunu külahıma, bir de günahıma
Girip anlatacak o yürek
Belki de vardır ama
Denemen lazım
***
Ama sen korkaksın hiç bulaşma
Yaklaşmazsın gerçek aşklara
Demiş ki benden uzak olsun
Peki niye her gün ağlıyorsun?
Sebebini senle gece gezenlere aç bir sor
***
Sen korkaksın hiç bulaşma
Yaklaşmazsın gerçek aşklara
Demiş ki benden uzak olsun
Peki niye her gün ağlıyorsun?
Sebebini senle gece gezenlere aç bir sor (sor, sor, sor)
***
Herkesi zalim, kendini alim
Hissetmen bile normal
Çünkü dışarıda senin gibiler için
Özel idman yapıyorlar
Deli huyundan ya da suyundan mıdır?
Anlamadım bu işi
Ne bu hırçınlık? Ne bu kalbinin can çekişi?
***
Oturuşu, dokunuşu, kendini savunuşu
Yüzyıllar boyu aynı
Sürmedi ilelebet, her şeye muhalefet
Olmana bir sebep var mı?
Bunu külahıma, bir de günahıma
Girip anlatacak o yürek
Belki de vardır ama
Denemen lazım
***
Ama sen korkaksın hiç bulaşma
Yaklaşmazsın gerçek aşklara
Demiş ki benden uzak olsun
Peki niye her gün ağlıyorsun?
Sebebini senle gece gezenlere aç bir sor
***
Sen korkaksın hiç bulaşma
Yaklaşmazsın gerçek aşklara
Demiş ki benden uzak olsun
Peki niye her gün ağlıyorsun?
Sebebini senle gece gezenlere aç bir sor (sor, sor, sor)
***
Sebebini senle gece gezenlere aç bir sor
***
Sebebini senle gece gezenlere aç bir sor (sor, sor, sor)
***
Ama sen korkaksın hiç bulaşma
Yaklaşmazsın gerçek aşklara
Demiş ki benden uzak olsun
Peki niye her gün ağlıyorsun?
Sebebini senle gece gezenlere aç bir sor
***
Sen korkaksın hiç bulaşma
Yaklaşmazsın gerçek aşklara
Demiş ki benden uzak olsun
Peki niye her gün ağlıyorsun?
Sebebini sen o gece gezenlere aç bir sor
Sebebini sen o gece gezenlere aç bir sor
Sebebini sen o gece gezenlere aç bir sor
-
Yalnız kalmayı, tat almayı
Öğrenmem gerek
Tek tek karşına geçip
Sana anlatmam gerek
***
Aşk her insanın
Hep istediği gibi gitmiyor
Geldim yardıma
Yürek buna bile izin vermiyor
***
Kaderimin halini, aşkın azap halini
Görme, gönül zalimisin
Yaşadığım hüsranı, yok deli vicdanı
Sen bir yürek hainisin
***
Kaderimin halini, aşkın azap halini
Görme, gönül zalimisin
Yaşadığım hüsranı, yok deli vicdanı
Sen bir yürek hainisin
***
Çekilir türden değil bu aşk
Ama yok itirazım
Farkında değil yürek, sevmem gerek
Bana aşk lazım
***
Çekilir türden değil bu aşk
Ama yok itirazım
Farkında değil yürek, sevmem gerek
Bana aşk lazım (ah, ah)
***
Yalnız kalmayı, tat almayı
Öğrenmem gerek
Tek tek karşına geçip
Sana anlatmam gerek
***
Aşk her insanın
Hep istediği gibi gitmiyor
Geldim yardıma
Yürek buna bile izin vermiyor
***
Kaderimin halini, aşkın azap halini
Görme, gönül zalimisin
Yaşadığım hüsranı, yok deli vicdanı
Sen bir yürek hainisin
***
Çekilir türden değil bu aşk
Ama yok itirazım
Farkında değil yürek, sevmem gerek
Bana aşk lazım
***
Çekilir türden değil bu aşk
Ama yok itirazım
Farkında değil yürek, sevmem gerek
Bana aşk lazım
***
Çekilir türden değil bu aşk
Ama yok itirazım
Farkında değil yürek, sevmem gerek
Bana aşk lazım
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