Serdar Ortaç

Gecenin yarısı düş mü yoksa gerçek mi? Yine geldin yanıma hadi git Bırak sen beni yeni rüyalarıma Melekler gibi ol hadi git *** Günahların benim olsun Sevaplarım senin olsun Paylaştık işte her şeyi hadi git *** Günahların benim olsun Sevaplarım senin olsun Paylaştık işte her şeyi hadi git *** Hadi git, hadi git beni terk edip uzaklara Hadi git, hadi git doğacak güneş sabahlara Hadi git ne sen ne de yarınlarım Yeter artık bitsin rüyam hadi git *** Hadi git, hadi git beni terk edip uzaklara Hadi git, hadi git doğacak güneş sabahlara Hadi git ne sen ne de yarınlarım Yeter artık bitsin rüyam hadi git *** Acılar sürmez, zaman en güzel çare Unutursun sen de hadi git Aç kollarını yeni dünyalarına Gökkuşağı ol hadi git *** Günahların benim olsun Sevaplarım senin olsun Paylaştık işte her şeyi hadi git *** Günahların benim olsun Sevaplarım senin olsun Paylaştık işte her şeyi hadi git *** Hadi git, hadi git beni terk edip uzaklara Hadi git, hadi git doğacak güneş sabahlara Hadi git ne sen ne de yarınlarım Yeter artık bitsin rüyam hadi git *** Hadi git, hadi git beni terk edip uzaklara Hadi git, hadi git doğacak güneş sabahlara Hadi git ne sen ne de yarınlarım Yeter artık bitsin rüyam hadi git *** Acılar sürmez, zaman en güzel çare Unutursun sen de hadi hadi hadi git