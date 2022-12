Serdar Ortaç

Gecenin yarısı düş mü yoksa gerçek mi? Yine geldin yanıma hadi git Bırak sen beni yeni rüyalarıma Melekler gibi ol hadi git *** Günahların benim olsun Sevaplarım senin olsun Paylaştık işte her şeyi hadi git *** Günahların benim olsun Sevaplarım senin olsun Paylaştık işte her şeyi hadi git *** Hadi git, hadi git beni terk edip uzaklara Hadi git, hadi git doğacak güneş sabahlara Hadi git ne sen ne de yarınlarım Yeter artık bitsin rüyam hadi git *** Hadi git, hadi git beni terk edip uzaklara Hadi git, hadi git doğacak güneş sabahlara Hadi git ne sen ne de yarınlarım Yeter artık bitsin rüyam hadi git *** Acılar sürmez, zaman en güzel çare Unutursun sen de hadi git Aç kollarını yeni dünyalarına Gökkuşağı ol hadi git *** Günahların benim olsun Sevaplarım senin olsun Paylaştık işte her şeyi hadi git *** Günahların benim olsun Sevaplarım senin olsun Paylaştık işte her şeyi hadi git *** Hadi git, hadi git beni terk edip uzaklara Hadi git, hadi git doğacak güneş sabahlara Hadi git ne sen ne de yarınlarım Yeter artık bitsin rüyam hadi git *** Hadi git, hadi git beni terk edip uzaklara Hadi git, hadi git doğacak güneş sabahlara Hadi git ne sen ne de yarınlarım Yeter artık bitsin rüyam hadi git *** Acılar sürmez, zaman en güzel çare Unutursun sen de hadi hadi hadi git

Bu gece gel benim ol diyemem Sana ben aşkımı söyleyemem Utanırım beni öp diyemem Ele güne sorma beni Yaralama vurma beni *** Hani o tatlı gönül çiçeğim Hani kanatlı beyaz meleğim Bu gece zevki sefa edelim Şerefine vur kadehi Meze yapıp, harca beni *** Karabiberim vur kadehlere Hadi içelim, içelim her gece Karabiberim vur kadehlere Hadi içelim, içelim her gece Zevki sefa, doldu gönlüme Hadi içelim, acıların yerine *** Bu gece gel benim ol diyemem Sana ben aşkımı söyleyemem Utanırım beni öp diyemem Ele güne sorma beni Yaralama vurma beni *** Hani o tatlı gönül çiçeğim Hani kanatlı beyaz meleğim Bu gece zevki sefa edelim Şerefine vur kadehi Meze yapıp, harca beni *** Karabiberim vur kadehlere Hadi içelim, içelim her gece Karabiberim vur kadehlere Hadi içelim, içelim her gece Zevki sefa, doldu gönlüme Hadi içelim, acıların yerine *** Karabiberim vur kadehlere Hadi içelim, içelim her gece Karabiberim vur kadehlere Hadi içelim, içelim her gece Zevki sefa, doldu gönlüme Hadi içelim, acıların yerine *** Karabiberim vur kadehlere Hadi içelim, içelim her gece Karabiberim vur kadehlere Hadi içelim, içelim her gece Zevki sefa, doldu gönlüme Hadi içelim, acıların yerine *** Karabiberim vur kadehlere Hadi içelim, içelim her gece Karabiberim vur kadehlere Hadi içelim, içelim her gece Zevki sefa, doldu gönlüme Hadi içelim, acıların yerine