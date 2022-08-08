Serdar Ortaç

Dertli dünyaya ettiğinden bıkmadın mı felek? Kim kopardı seni benden, ayrılık ne demek? Nerede akşam orada sabah, gün geceye karışık Kalbim talimli tam yerinden, kopmaya alışık *** Git işine, yıkıl karşımdan Ne hayır gördüm aşkından Yâr toprağından, taşından Ne istediysem boş *** Ne yazık ki aklım şaşmış Nasıl Allah korkun varmış Ah adalet kimlere kalmış Ne söylediysem boş *** Deli dünya dünya şansım yok Kimi sevsem kıymet bilmez Zümrüt olsan, yakut olsan Gücün aşkımı almaya yetmez *** Ah, deli dünya dünya şansım yok Kimi sevsem kıymet bilmez Zümrüt olsan, yakut olsan Gücün aşkımı almaya yetmez *** Dertli dünyaya ettiğinden bıkmadın mı felek? Kim kopardı seni benden, ayrılık ne demek? Nerede akşam orada sabah, gün geceye karışık Kalbim talimli tam yerinden, kopmaya alışık *** Git işine, yıkıl karşımdan Ne hayır gördüm aşkından Yâr toprağından, taşından Ne istediysem boş *** Ne yazık ki aklım şaşmış Nasıl Allah korkun varmış Ah adalet kimlere kalmış Ne söylediysem boş *** Deli dünya dünya şansım yok Kimi sevsem kıymet bilmez Zümrüt olsan, yakut olsan Gücün aşkımı almaya yetmez *** Deli dünya dünya şansım yok Kimi sevsem kıymet bilmez Zümrüt olsan, yakut olsan Gücün aşkımı almaya yetmez *** Ah, deli dünya dünya şansım yok Kimi sevsem kıymet bilmez Zümrüt olsan, yakut olsan Gücün aşkımı almaya yetmez *** Ah, deli dünya dünya şansım yok Kimi sevsem kıymet...