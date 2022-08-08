Dertli Dünya Şarkı Sözleri
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Serdar Ortaç
Dertli Dünya
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Dertli dünyaya ettiğinden bıkmadın mı felek?
Kim kopardı seni benden, ayrılık ne demek?
Nerede akşam orada sabah, gün geceye karışık
Kalbim talimli tam yerinden, kopmaya alışık
***
Git işine, yıkıl karşımdan
Ne hayır gördüm aşkından
Yâr toprağından, taşından
Ne istediysem boş
***
Ne yazık ki aklım şaşmış
Nasıl Allah korkun varmış
Ah adalet kimlere kalmış
Ne söylediysem boş
***
Deli dünya dünya şansım yok
Kimi sevsem kıymet bilmez
Zümrüt olsan, yakut olsan
Gücün aşkımı almaya yetmez
***
Ah, deli dünya dünya şansım yok
Kimi sevsem kıymet bilmez
Zümrüt olsan, yakut olsan
Gücün aşkımı almaya yetmez
***
Dertli dünyaya ettiğinden bıkmadın mı felek?
Kim kopardı seni benden, ayrılık ne demek?
Nerede akşam orada sabah, gün geceye karışık
Kalbim talimli tam yerinden, kopmaya alışık
***
Git işine, yıkıl karşımdan
Ne hayır gördüm aşkından
Yâr toprağından, taşından
Ne istediysem boş
***
Ne yazık ki aklım şaşmış
Nasıl Allah korkun varmış
Ah adalet kimlere kalmış
Ne söylediysem boş
***
Deli dünya dünya şansım yok
Kimi sevsem kıymet bilmez
Zümrüt olsan, yakut olsan
Gücün aşkımı almaya yetmez
***
Deli dünya dünya şansım yok
Kimi sevsem kıymet bilmez
Zümrüt olsan, yakut olsan
Gücün aşkımı almaya yetmez
***
Ah, deli dünya dünya şansım yok
Kimi sevsem kıymet bilmez
Zümrüt olsan, yakut olsan
Gücün aşkımı almaya yetmez
***
Ah, deli dünya dünya şansım yok
Kimi sevsem kıymet...