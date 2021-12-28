Serdar Ortaç 16 Şubat 1970'te İstanbul'da doğdu. Babası Kastamonu'nun Cide ilçesinin İlyasbey köyünden olan Ortaç köken olarak Kırım Tatarı. Annesi ise Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Yılankale köyünden. İlköğrenimini Kocamustafapaşa'da ve ortaöğrenimini Suadiye Lisesinde tamamladı. Lise öğrenimini ise Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi Torna ve Tesviye Bölümünde tamamladı. Babası küçük bir dükkânda torna tezgâhı olan plastik kalıpçısıydı. Çocukluğunda babasının yanında çalışır, hafta sonları ise simit ve su satardı. Yükseköğrenimine Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünde başladı fakat tahsilini tamamlamadan üniversiteden ayrıldı. Bir sene kadar İstanbul'daki radyolardan birinde program yapımcısı ve sunucu olarak çalıştı. Radyo programlarını dinleyen bir albüm yapımcısı tarafından dönemin plak şirketlerinden biri olan RAKS ile sözleşme imzalaması teklif edildi. Böylelikle o güne kadar yazdığı şarkılarını, kendi sesi ile seslendirme şansını yakaladı ve ilk albümünü yaptı. 17 Ağustos 1994'te ilk albümü "Aşk İçin" ile müzik dünyasına merhaba dedi. "Karabiberim" ile çıkış yapan Serdar Ortaç, bu parça ile uzun süre gündemde kaldı. Aşk İçin adlı albümünde müzisyen Özkan Turgay'la çalışan Serdar Ortaç'ın albümünden "Değmez" ve "Hadi Git" gibi şarkılar da çok sevildi. Listelerde üst sıralara yükseldi. Serdar Ortaç bu başarısı ile 1. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı Ödülü’nü kazandı. 1 Mart 1996'da ikinci albümü olan Yaz Yağmuru'nu yayınladı. İkinci albümünde Feyyaz Kuruş, Selim Çaldıran, Erhan Güleryüz, Aşkın Tuna, Metin Arolat gibi isimlerle çalıştı. Bu albümde söz ve müziğini Metin Arolat ile beraber yaptığı "Gamzelim", "Sana Uzandım", "Ben Adam Olmam", "Yaz Yağmuru" gibi pek çok hit şarkıya imza attı. 21 Şubat 1997'de bu albümü "Loco Para Amar" adıyla tamamını İspanyolca seslendirerek Meksika'da bir albüm yaptı. Daha sonra Türkiye'de de bu albümü, İspanyolca bir single olarak hazırladı. Sanatçı bu yıl içerisinde Sibel Can'a verdiği "Padişah" adlı şarkı ile "Milliyet Yılın En Sevilen Şarkısı Ödülü’ne layık görüldü. 1998'de asker kaçağı olduğu gerekçesiyle 66 gün hapiste kaldı. 3. albümü olan "Gecelerin Adamı", 10 Temmuz 1998'de piyasaya çıktı. Bu albümünde de aranjör olarak Selim Çaldıran ve Feyyaz Kuruş'la çalıştı, albümdeki "Gecelerin Adamı" şarkısı yılın en çok dinlenen şarkılarından birisi oldu. "Mutsuzsun" şarkısında Ebru Gündeş'le aynı klipte rol aldı. Ortaç, 1999 yılında "Hürriyet Altın Kelebek Yılın En Başarılı Sanatçısı Ödülü’nü aldı. 5. albüm çalışması “Bilsem ki” 21 Ekim 1999'da çıktı. Bu albümde Selim Çaldıran, Feyyaz Kuruş ve Murat Yeter gibi isimlerle çalıştı. "Asrın Hatası", "Bilsem ki" ve "Seninki" şarkıları albümün klip çekilen şarkıları oldu. 2000 yılında Ortaç, "Kral TV Video Müzik Ödülleri’nde Pop Müzik En İyi Erkek Sanatçı Ödülü'ne layık görüldü. 6. albümü "Sahibinin Sesi" oldu. 7 Mayıs 2001'de piyasaya çıktı. Diğer sanatçı dostlarına verdiği şarkıların Hülya Avşar - Aradın mı? , Muazzez Abacı - Umrumda Değil, Sibel Can - Padişah ve Kanasın, Fulden Uras - Bensiz Olsun, Emel Müftüoğlu - Dertli Dünya yanı sıra kendi şarkılarının remix'lerine yer verdi. "Kral TV Video Müzik Ödülleri"nde 2006 yılında "Gitme" ile Yılın Klibi, 2009'da ise Yılın Pop Sanatçısı ve Dijital Satış Diamond ödüllerini, "Altın Kelebek Ödülleri"nde 2006 yılında Pop Müzik En İyi Erkek Sanatçı ve "Dansöz" ile Yılın Şarkısı, 2009 yılında yeniden Pop Müzik En İyi Erkek Sanatçı ödüllerini kazandı. Ayrıca 2007 yılında "Mü-Yap Müzik Ödülleri'nde" Mesafe albümü ile Yılın En Çok Satan Albümü Ödülü'nü aldı. 2013 yılında Şubat ayında ise Erdem Kınay'ın proje albümünde bulunan "Yorum Yok" adlı şarkıya klip çekildi. Ayrıca Serdar Ortaç 21 Mart 2013 Perşembe günü başlayan "Popstar 2013" programında Demet Akalın, Bülent Ersoy ve Orhan Gencebay'la birlikte jüri üyeliği yapmıştır. 2014'te 20. yılına özel olarak hazırladığı 16. stüdyo albümü "Bana Göre Aşk’ı 26 Mayıs 2014'te yayınlandı. Bu albümde Tolga Kılıç, Murat Yeter, İskender Paydaş, Mert Ekren, Suat Aydoğan gibi aranjörler ile çalıştı. İlk klip Emir Khalilzadeh yönetmenliğinde "Tanrım" şarkısına çekildi. Albüm çıktıktan kısa süre sonra 6 Haziran 2014'te İrlandalı Chloe Loughnan ile evlendi. Evlendikten kısa bir süre sonra multipl skleroz (MS) hastalığı olduğunu duyurdu. Bir süre hastanede tedavi gördükten sonra sağlık durumu iyiye doğru gitti. Bu dönem içerisinde "Kral TV Video Müzik Ödülleri"nde Radyolarda En Çok Çalınan Sanatçı Ödülü'nü, "Balkanika TV - Balkan Ödülleri"nde ise Yılın En İyi Erkek Sanatçısı ve Yılın Projesi ödüllerini aldı. 11 Mayıs 2016 günü Gıybet isimli 10 şarkıdan oluşan albümü piyasaya sürüldü. Albümün ilk klibi çıkış şarkısı olan "Gıybet" şarkısına çekildi. Bu albümde Suat Aydoğan, Mert Ekren ve Sadun Ersönmez gibi tecrübeli aranjörlerin yanı sıra Tarık İster, Emrah İş ve Nurettin Çolak gibi yeni dönemin yetenekli isimleriyle de çalıştı. Albümde kendi söz ve bestelerinin yanı sıra Mert Ekren, Ayla Çelik, Suat Aydoğan, Tan Taşçı ve Nurettin Çolak'ın da besteleri yer almakta.