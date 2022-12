Serdar Ortaç

Nasip olsun en güzel aşktan bize, bize Adımız birer hastaya çıktı mı yüze? bakan yok Sanıyorlar diz çöker aşk önümüze, önümüze Bu zamanlar fazla gezenlere vize? veren yok *** Nasip olsun en güzel aşktan bize, bize Adımız birer hastaya çıktı mı yüze? bakan yok Sanıyorlar diz çöker aşk önümüze, önümüze Bu zamanlar fazla gezenlere vize? veren yok *** Hayat beni neden yoruyorsun? Madem çok günah, oyunu sen bozuyorsun Sebebi çok *** Şeytan diyor ki yanaş şuna Adını anma sataş şuna Deli kader seni karşıma Çıkaracak mı bilen yok *** Can üzülür buna taş değil Çekilecek gibi aşk değil Bu gönül her şeye aç değil Doyuracak mı bilen yok *** Nasip olsun en güzel aşktan bize, bize Adımız birer hastaya çıktı mı yüze? bakan yok Sanıyorlar diz çöker aşk önümüze, önümüze Bu zamanlar fazla gezenlere vize? veren yok *** Nasip olsun en güzel aşktan bize, bize Adımız birer hastaya çıktı mı yüze? bakan yok Sanıyorlar diz çöker aşk önümüze, önümüze Bu zamanlar fazla gezenlere vize? veren yok *** Hayat beni neden yoruyorsun? Madem çok günah, oyunu sen bozuyorsun Sebebi çok *** Şeytan diyor ki yanaş şuna Adını anma sataş şuna Deli kader seni karşıma Çıkaracak mı bilen yok *** Can üzülür buna taş değil Çekilecek gibi aşk değil Bu gönül her şeye aç değil Doyuracak mı bilen yok *** Şeytan diyor ki yanaş şuna Adını anma sataş şuna Deli kader seni karşıma Çıkaracak mı bilen yok *** Can üzülür buna taş değil Çekilecek gibi aşk değil Bu gönül her şeye aç değil Doyuracak mı bilen yok *** Sebebi çok *** Şeytan diyor ki yanaş şuna Adını anma sataş şuna Deli kader seni karşıma Çıkaracak mı bilen yok *** Can üzülür buna taş değil Çekilecek gibi aşk değil Bu gönül her şeye aç değil Doyuracak mı bilen yok

Yaptıklarım hiçbir şey değil ki, Bundan sonra hep yüreğin olacağım Fark etmeden girdin hayatıma, Hissettiğin kadar aşkın olacağım *** Sen kaderimsin biliyorum, Bunu anlamanı çok istiyorum Bebeğim ayrılığın şakası yok Bil ki burada çaresiz bir kalpten farkım yok *** Yokluğunda her şey tatsız, Affedip de dön vefasız İnsanoğlu can yakıyor hasret çekince *** Beklemekten kalp usandı, Yüreğim ellerde kaldı Baktığım her yer, hep aynı, Sen terk edince *** Yokluğunda her şey tatsız, Affedip de dön vefasız İnsanoğlu can yakıyor hasret çekince *** Beklemekten kalp usandı, Yüreğim ellerde kaldı Baktığım her yer, hep aynı, Sen terk edince *** Yaptıklarım hiçbir şey değil ki, Bundan sonra hep yüreğin olacağım Fark etmeden girdin hayatıma, Hissettiğin kadar aşkın kalacağım *** Sen kaderimsin biliyorum, Bunu anlamanı çok istiyorum Bebeğim ayrılığın şakası yok Bil ki burada çaresiz bir kalpten farkım yok *** Yokluğunda her şey tatsız, Affedip de dön vefasız İnsanoğlu can yakıyor hasret çekince *** Beklemekten kalp usandı, Yüreğim ellerde kaldı Baktığım her yer, hep aynı, Sen terk edince *** Yokluğunda her şey tatsız, Affedip de dön vefasız İnsanoğlu can yakıyor hasret çekince *** Beklemekten kalp usandı, Yüreğim ellerde kaldı Baktığım her yer, hep aynı, Sen terk edince *** Yokluğunda her şey tatsız, Affedip de dön vefasız İnsanoğlu can yakıyor hasret çekince *** Beklemekten kalp usandı, Yüreğim ellerde kaldı Baktığım her yer, hep aynı, Sen terk edince