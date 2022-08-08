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7/24 Dinle Yaz Yağmuru

Yaz Yağmuru Şarkı Sözleri

Serdar Ortaç Yaz Yağmuru şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Serdar Ortaç Yaz Yağmuru şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yaz Yağmuru sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Serdar Ortaç

Serdar Ortaç

Yaz Yağmuru

  • Gamzelim

  • Dert Gecesi

  • Nar Çiçeğim

  • Yaz Günü

  • Yaz Yağmuru

  • Neden

  • Sevgi Değil Aşk Değil

  • Sana Uzandım

  • Hesap Sorunu

  • Kitapsız

  • Geceler Uzun

  • Ben Adam Olmam

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