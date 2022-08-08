Serdar Ortaç

-
Özüne, sözüne, sana doyamıyorum
Kapıldım seline tutunamıyorum
Sarılıp beline şöyle yatamıyorum
Fenalaştım hadi gel
Hadi beni bir sarıver
***
Tanrı o gamzeyi nasılda kondurmuş beline
Canım feda olsun ölürüm inan her yerine
Kız seni kaçırmalı dağlara tepelere
Belam oldun hadi gel
Hadi beni bir sarıver
***
Haydi gamzelim, gece yanar tenim
Haydi gamzelim, bu gece raks edelim
Haydi gamzelim, gece yanar tenim
Haydi gamzelim, bu gece raks edelim
***
Haydi gamzelim, gece yanar tenim
Haydi gamzelim, bu gece raks edelim
Haydi gamzelim, gece yanar tenim
Haydi gamzelim, bu gece raks edelim
***
Özüne, sözüne, sana doyamıyorum
Kapıldım seline tutunamıyorum
Sarılıp beline şöyle yatamıyorum
Fenalaştım hadi gel
Hadi beni bir sarıver
***
Tanrı o gamzeyi nasılda kondurmuş beline
Canım feda olsun ölürüm inan her yerine
Kız seni kaçırmalı dağlara tepelere
Belam oldun hadi gel
Hadi beni bir sarıver
***
Haydi gamzelim, gece yanar tenim
Haydi gamzelim, bu gece raks edelim
Haydi gamzelim, gece yanar tenim
Haydi gamzelim, bu gece raks edelim
***
Haydi gamzelim, gece yanar tenim
Haydi gamzelim, bu gece raks edelim
Haydi gamzelim, gece yanar tenim
Haydi gamzelim, bu gece raks edelim
***
Haydi gamzelim, gece yanar tenim
Haydi gamzelim, bu gece raks edelim
Haydi gamzelim, gece yanar tenim
Haydi gamzelim, bu gece raks edelim
***
Haydi gamzelim, gece yanar tenim
Haydi gamzelim, bu gece raks edelim
Haydi gamzelim, gece yanar tenim
Haydi gamzelim, bu gece raks edelim
Haydi gamzelim
-
Soldu rengi güneşin
Yüreğimde gölgeler
Küskün artık düşlerim
Gitti giden dönmedi
***
Aşkı böyle bilirdim
Yalan olmadı sevgiler
Ben günahsız severdim
Şimdi neden son yeminler?
***
Bu gece dert gecesi
Hasretin düğünü var
Bende aşk yarası
Sende kördüğümü var
***
Bu gece dert gecesi
Hasretin düğünü var
Bende aşk yarası
Sende kördüğümü var
***
Soldu rengi güneşin
Yüreğimde gölgeler
Küskün artık düşlerim
Gitti giden dönmedi
***
Aşkı böyle bilirdim
Yalan olmadı sevgiler
Ben günahsız severdim
Şimdi neden son yeminler?
***
Bu gece dert gecesi
Hasretin düğünü var
Bende aşk yarası
Sende kördüğümü var
***
Bu gece dert gecesi
Hasretin düğünü var
Bende aşk yarası
Sende kördüğümü var
***
Susadım aşkın özlemine
Nereden bulurum seni ben?
Bilemem artık hiç bilemem
Seni sevmeye söz veremem
Kırılır kanadım güzelim
Kendime yalanlar söyleyemem
***
Bu gece dert gecesi
Hasretin düğünü var
Bende aşk yarası
Sende kördüğümü var
***
Bu gece dert gecesi
Hasretin düğünü var
Bende aşk yarası
Sende kördüğümü var
***
Bu gece dert gecesi
Hasretin düğünü var
Bende aşk yarası
Sende kördüğümü var
Sende kördüğümü var
Sende kördüğümü var
-
Zamanı geldi artık
Sana aşkı vereceğim
Mevsimler değişse de
Ben hep sana güleceğim
***
Yine yollar görüldü
Ben hep seni seveceğim
Aşkı elinden içip
Yine sana döneceğim
***
Kırmızıyla, moruna
Canım kurban yoluna
Takıver yar koluna
Nar çiçeğim, yar çiçeğim ah
***
Kırmızıyla, moruna
Canım kurban yoluna
Takıver yar koluna
Nar çiçeğim, yar çiçeğim
***
Zamanı geldi artık
Sana aşkı vereceğim
Mevsimler değişse de
Ben hep sana güleceğim
***
Yine yollar görüldü
Ben hep seni seveceğim
Aşkı elinden içip
Yine sana döneceğim
***
Kırmızıyla, moruna
Canım kurban yoluna
Takıver yar koluna
Nar çiçeğim, yar çiçeğim ah
***
Kırmızıyla, moruna
Canım kurban yoluna
Takıver yar koluna
Nar çiçeğim, yar çiçeğim
***
Kırmızıyla, moruna
Canım kurban yoluna
Takıver yar koluna
Nar çiçeğim, yar çiçeğim ah
***
Kırmızıyla, moruna
Canım kurban yoluna
Takıver yar koluna
Nar çiçeğim, yar çiçeğim
***
Kırmızıyla, moruna
Canım kurban yoluna
Takıver yar koluna
Nar çiçeğim, yar çiçeğim ah
***
Kırmızıyla, moruna
Canım kurban yoluna
Takıver yar koluna
Nar çiçeğim, yar çiçeğim
-
Kimseler seni öpmedi, öpemez
Kıskanır tenim, ellere veremez
Kimseler seni ben gibi sevemez
Aşkı söyleyemez
***
Olmaz isteme, başkası bana az
Korkma, sevgini ver bana da biraz
Sorma ismimi, kalbine beni yaz
Yapma böylesi naz
***
Yok be canım, bu kadar mı kolay?
Git demesi sana çok mu kolay?
Sen beni sevmeye zor diyorsun
Sevmesi zor da, bu çok mu kolay?
***
Buralara yaz günü kar yağıyor canım
Ölene kadar seni bekleyemem
Ona buna benzemem, oyuna gelmem
Senin için ölmeye söz veremem
***
Buralara yaz günü kar yağıyor canım
Ölene kadar seni bekleyemem
Ona buna benzemem, oyuna gelmem
Senin için ölmeye söz veremem
***
Kimseler seni öpmedi, öpemez
Kıskanır tenim, ellere veremez
Kimseler seni ben gibi sevemez
Aşkı söyleyemez
***
Olmaz isteme, başkası bana az
Korkma, sevgini ver bana da biraz
Sorma ismimi, kalbine beni yaz
Yapma böylesi naz
***
Yok be canım, bu kadar mı kolay?
Git demesi sana çok mu kolay?
Sen beni sevmeye zor diyorsun
Sevmesi zor da, bu çok mu kolay?
***
Buralara yaz günü kar yağıyor canım
Ölene kadar seni bekleyemem
Ona buna benzemem, oyuna gelmem
Senin için ölmeye söz veremem
***
Buralara yaz günü kar yağıyor canım
Ölene kadar seni bekleyemem
Ona buna benzemem, oyuna gelmem
Senin için ölmeye söz veremem
***
Buralara yaz günü kar yağıyor canım
Ölene kadar seni bekleyemem
Ona buna benzemem, oyuna gelmem
Senin için ölmeye söz veremem
***
Buralara yaz günü kar yağıyor canım
Ölene kadar seni bekleyemem
Ona buna benzemem, oyuna gelmem
Senin için ölmeye söz veremem
Söz veremem
Söz veremem
Söz veremem
-
Çok seneler geçti senden sonra
Ben hep yalancı aşklar yaşadım
Hiç bir zaman ölmeyen şarkılar gibi
Ben hiç seni unutmadım
***
Şimdi hatırlarım eski günleri
Belki döner gelirsin bir sabah
Ağlamaktan usanmadan
Her gün ağladım durmadan
Şimdi beni yalvartmadan gel
***
Yaz yağmuru düşer durur yüreğime
Bir küçük aşk yeter benim hasretime
Sen de benim yağmurum ol
Damla damla gir gönlüme
***
Yaz yağmuru düşer durur yüreğime
Bir küçük aşk yeter benim hasretime
Sen de benim yağmurum ol
Damla damla yağ gönlüme
***
Çok seneler geçti senden sonra
Ben hep yalancı aşklar yaşadım
Hiç bir zaman ölmeyen şarkılar gibi
Ben hiç seni unutmadım
***
Şimdi hatırlarım eski günleri
Belki döner gelirsin bir sabah
Ağlamaktan usanmadan
Her gün ağladım durmadan
Şimdi beni yalvartmadan gel
***
Yaz yağmuru düşer durur yüreğime
Bir küçük aşk yeter benim hasretime
Sen de benim yağmurum ol
Damla damla gir gönlüme
***
Yaz yağmuru düşer durur yüreğime
Bir küçük aşk yeter benim hasretime
Sen de benim yağmurum ol
Damla damla yağ gönlüme
***
Yaz yağmuru düşer durur yüreğime
Bir küçük aşk yeter benim hasretime
Sen de benim yağmurum ol
Damla damla gir gönlüme
***
Yaz yağmuru düşer durur yüreğime
Bir küçük aşk yeter benim hasretime
Sen de benim yağmurum ol
Damla damla yağ gönlüme
-
-
-
-
-
-
-