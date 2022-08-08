Serdar Ortaç

Seni her halinle seviyorum, Biraz umut, biraz acı. Sorunu kendimde arıyorum, Beni kırık dökük bırakalı. *** Gel, gel de canım acısın, Bu aşkın hayaline kimler acısın? Sev, sev ki içim acısın, Yeter ki bu yaptığın kalbe yarasın. *** Sonumuzun ne olacağına kim karar verecek? Ya da gözümdeki yaşları kim eliyle silecek? Bana yaşattığın anları sormadım ki sana, Ya da senin gibi kalbimi atmadım bir kenara. *** Bebeğim aşksız yapamıyorum inan, Deli gönül sana alışalı. Kapımı açtım sonuna kadar gönül, Ya içeri gir, ya dışarı…