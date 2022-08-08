Serdar Ortaç

Gel Şarkı Sözleri
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Seni her halinle seviyorum,
Biraz umut, biraz acı.
Sorunu kendimde arıyorum,
Beni kırık dökük bırakalı.
***
Gel, gel de canım acısın,
Bu aşkın hayaline kimler acısın?
Sev, sev ki içim acısın,
Yeter ki bu yaptığın kalbe yarasın.
***
Sonumuzun ne olacağına kim karar verecek?
Ya da gözümdeki yaşları kim eliyle silecek?
Bana yaşattığın anları sormadım ki sana,
Ya da senin gibi kalbimi atmadım bir kenara.
***
Bebeğim aşksız yapamıyorum inan,
Deli gönül sana alışalı.
Kapımı açtım sonuna kadar gönül,
Ya içeri gir, ya dışarı…