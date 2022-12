Serdar Ortaç

Sanırım, sanırım, sanırım ayrılık vakti Çabuk oldu, kolay oldu Sanırım her şey geri tepti *** Sanırım, sanırım, sanırım ayrılık vakti Çabuk oldu, kolay oldu Sanırım her şey geri tepti *** Dolaşamam acıdan, üzüle üzüle Baktım hayat acımış yüzüme gözüme Artık gerisi kolay, dayanabilirim Sensiz aşkın edepsizine *** Dolaşamam acıdan, üzüle üzüle Baktım hayat acımış yüzüme gözüme Artık gerisi kolay, dayanabilirim Sensiz aşkın edepsizine *** Sanırım, sanırım, sanırım ayrılık vakti Çabuk oldu, kolay oldu Sanırım her şey geri tepti *** Clap your hands, clap your hands Clap your hands and move your body Put your hands up, put your hand up Shake your body, shake it now! *** Dolaşamam acıdan, üzüle üzüle Baktım hayat acımış, yüzüme gözüme Artık gerisi kolay, dayanabilirim Sensiz aşkın edepsizine *** Dolaşamam acıdan, üzüle üzüle Baktım hayat acımış, yüzüme gözüme Artık gerisi kolay, dayanabilirim Sensiz aşkın edepsizine *** Can you feel it in my kiss In my touch baby You're the only one I need *** You make me fly Can you feel it when you hold me like this Baby you make me high, high, high Girl I'll never say goodbye *** Dolaşamam acıdan, üzüle üzüle Baktım hayat acımış, yüzüme gözüme Artık gerisi kolay, dayanabilirim Sensiz aşkın edepsizine *** Dolaşamam acıdan, üzüle üzüle Baktım hayat acımış, yüzüme gözüme Artık gerisi kolay, dayanabilirim Sensiz aşkın edepsizine