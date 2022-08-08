Aşk Yeniden Şarkı Sözleri
Serdar Ortaç Aşk Yeniden şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Serdar Ortaç Aşk Yeniden şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşk Yeniden sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Ben o yâri esasında çok severim
Ben o yâri esasında çok severim
***
Beni yanlış anlamasın
Yüreğimi dağlamasın
Kalbimi kırsın gönlü olsun
Haberi olsun
***
Beni yanlış anlamasın
Yüreğimi dağlamasın
Kalbimi kırsın gönlü olsun
Haberi olsun
***
Ben o yâre canımı
Ömrümü hayatımı
Seve seve her şeyimi
Ben o yâre kalbimi
Yatağımı döşeğimi
Sererim haberi olsun
***
Ben o yâre canımı
Ömrümü hayatımı
Seve seve her şeyimi
Ben o yâre kalbimi
Yatağımı döşeğimi
Sererim haberi olsun
***
Ben o yâre ne dil döktüm ben bilirim
Kimselere bakmam onu dinlerim
***
Onun yüzüne bakınca
Güneş utanır doğmaya
Kalbime girsin gönlüm olsun
Haberi olsun
***
Onun yüzüne bakınca
Güneş utanır doğmaya
Kalbime girsin gönlüm olsun
Haberi olsun
***
Ben o yâre canımı
Ömrümü hayatımı
Seve seve her şeyimi
Ben o yâre kalbimi
Yatağımı döşeğimi
Sererim haberi olsun
***
Ben o yâre canımı
Ömrümü hayatımı
Seve seve her şeyimi
Ben o yâre kalbimi
Yatağımı döşeğimi
Sererim haberi olsun
***
Ben o yâre canımı
Ömrümü hayatımı
Seve seve her şeyimi
Ben o yâre kalbimi
Yatağımı döşeğimi
Sererim haberi olsun
***
Ben o yâre canımı
Ömrümü hayatımı
Seve seve her şeyimi
Ben o yâre kalbimi
Yatağımı döşeğimi
Sererim haberi olsun
-
Bir çapkın dilenci dans ederek dolaşırdı şehri
Adıyla seslenir, gülerdi kadınlar
Özür diler gibi sessiz geçerdi yıllar
Bir uzak akrabaydı sonbahar
***
Dört bir yana esip giden rüzgarlardan biri
Bir gece koynuna aldı beni
***
Geniş kanatlarında açıldım denizlere
Yıllanmış ne günler bulup çıkardım derinden
Bir yosun, bir şarkı, bir eski kayıkhane
Doğduğum şehri buldum gittiğim her yerde
***
Kaybolur akşamlar, sokaklarda kaybolur zaman
Ihlamur kokusu bırakıp ardından
Bir çapkın dilenci dans ederek gezip durur şehri
Takılır her evde sureti
***
Dört bir yandan esip gelen rüzgarlardan biri
Her gece koynuna alır beni
***
Geniş kanatlarında açılır denizlere
Yıllanmış ne günler yakalarım derinlerde
Bir yosun, bir şarkı, bir eski kayıkhane
Doğduğum şehir karşılar beni her yerde
-
Oysa kendimden emindim
Ona bir anda suç oldum
Heder etti keyfekeder
Beni kafesledi, kuş oldum
***
Hiç olmazsa yılda bi' gün
An beni, al bi' karanfil tak
Benden olsun, bi' sigara yak
Bana kor olsun
***
Hiç olmazsa yılda bi' gün
An beni, al bi' karanfil tak
Benden olsun, bi' sigara yak
Bana kor olsun, sigara yak
Bana kor olsun
***
Hevesliydim önceden
Saymayı bıraktım, kaç oldum?
Deli esti, savurdu rüzgâr
Kurunun yanında yaş oldum
Hiç olmazsa yılda bi' gün
An beni, al bi' karanfil tak
Benden olsun, bi' sigara yak
Bana kor olsun
***
Hiç olmazsa yılda bi' gün
An beni, al bi' karanfil tak
Benden olsun, bi' sigara yak
Bana kor olsun, sigara yak
Bana kor olsun
***
Hiç olmazsa yılda bi' gün
An beni, al bi' karanfil tak
Benden olsun, bi' sigara yak
Bana kor olsun
***
Hiç olmazsa yılda bi' gün
An beni, al bi' karanfil tak
Benden olsun, bi' sigara yak
Bana kor olsun, sigara yak
Bana kor olsun, sigara yak
Bana kor olsun
-
-
Sevişirken soğuk, uzak bir mevsim
Aramıza sızdı sevgilim
İnciniyor, inciniyor bir şeyler
Aramızda sanki sevgilim
Uzak bir gölge düşmüş üstüme
Yetişemem artık ben sana
Acıyla ve tutkuyla bakıyorsun gözlerime
Kayıp bir çocuk gibi bakıyorsun gözlerime
Susalım sular gibi suskun, karışalım geçmişe
Bizi bize verse sessizlik
***
Unutuyor ellerini ellerim
Unutuyor beni yüreğin
Siliniyor, siliniyor sevgimiz
Yaşanmamış gibi sevgilim
Buz kesmiş iki ırmak kavuşamaz birbirine
Yabancı iki yalnız sığınamaz birbirine
Elveda yorgun heyecanım, ıssızlığım elveda
Seni yolcu ediyorum hayata
Seni yolcu ediyorum elveda
-
Haber uçtu devlete de
Beş yıl yattım hapiste
Haber uçtu devlete de
Beş yıl yattım hapiste
***
Yedi düvel zindanından
Beterdir Yedikule
Yedi düvel zindanından
Beterdir Yedikule
***
Nargilem duman duman ah
Bayıldım aman aman
İstanbul güzel ama ah
Zabitleri pek yaman
***
Beş yıl bana yaraştı da
Nargilem buna şaştı
Beş yıl bana yaraştı da
Nargilem buna şaştı
***
Hergün çizdim usturamla
Bağlamam doldu taştı
Hergün çizdim usturamla
Bağlamam doldu taştı
***
Sarma cigaram yanar ah
Çekerim ağır ağır
Tekkemiz güzel ama ah
Haber uçuranlar var
***
Nargilemin marpucu da
Gümüştendir gümüşten
Nargilemin marpucu da
Gümüştendir gümüşten
***
Beş değil on beş yıl olsa
Ben vazgeçmem bu işten
Beş değil on beş yıl olsa
Ben vazgeçmem bu işten
***
Nargilem duman duman ah
Bayıldım aman aman
İstanbul güzel ama ah
Zabitleri pek yaman
-
Aşk, yeniden
Ürperen sahiller gibi
Aşk, yeniden
Kumsalların deliliği
***
Aşk, yeniden
Bir masal gibi gülümserken
Gözlerim doluyor
Aşkının şiddetinden
Ağlamak istiyorum
Yıldızlar tutuşurken
Gecelerin şehvetinden
Kendimden taşıyorum
***
Aşk, yeniden
Akdeniz'in tuzu gibi
Aşk, yeniden
Rüzgarlı bir akşam vakti
***
Aşk, yeniden
Karanlıkta bir gül açarken
***
Aşk, yeniden
Bitti artık bu son derken
Aşk, yeniden
Aynı sularda yüzerken
Aşk, yeniden
Rüya gibi bir yaz geçerken
***
Gözlerim doluyor
Aşkının şiddetinden
Ağlamak istiyorum
Yıldızlar tutuşurken
Gecelerin şehvetinden
Kendimden taşıyorum
***
Aşk, yeniden
Unutulmuş yemin gibi
Aşk, yeniden
Hem tanıdık hem yepyeni
Aşk, yeniden
Kendini yarattı kendinden
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