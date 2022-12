Serdar Ortaç

Haberi Olsun Ben o yâri esasında çok severim Ben o yâri esasında çok severim *** Beni yanlış anlamasın Yüreğimi dağlamasın Kalbimi kırsın gönlü olsun Haberi olsun *** Beni yanlış anlamasın Yüreğimi dağlamasın Kalbimi kırsın gönlü olsun Haberi olsun *** Ben o yâre canımı Ömrümü hayatımı Seve seve her şeyimi Ben o yâre kalbimi Yatağımı döşeğimi Sererim haberi olsun *** Ben o yâre canımı Ömrümü hayatımı Seve seve her şeyimi Ben o yâre kalbimi Yatağımı döşeğimi Sererim haberi olsun *** Ben o yâre ne dil döktüm ben bilirim Kimselere bakmam onu dinlerim *** Onun yüzüne bakınca Güneş utanır doğmaya Kalbime girsin gönlüm olsun Haberi olsun *** Onun yüzüne bakınca Güneş utanır doğmaya Kalbime girsin gönlüm olsun Haberi olsun *** Ben o yâre canımı Ömrümü hayatımı Seve seve her şeyimi Ben o yâre kalbimi Yatağımı döşeğimi Sererim haberi olsun *** Ben o yâre canımı Ömrümü hayatımı Seve seve her şeyimi Ben o yâre kalbimi Yatağımı döşeğimi Sererim haberi olsun *** Ben o yâre canımı Ömrümü hayatımı Seve seve her şeyimi Ben o yâre kalbimi Yatağımı döşeğimi Sererim haberi olsun *** Ben o yâre canımı Ömrümü hayatımı Seve seve her şeyimi Ben o yâre kalbimi Yatağımı döşeğimi Sererim haberi olsun

Bir Çapkın Dilenci Bir çapkın dilenci dans ederek dolaşırdı şehri Adıyla seslenir, gülerdi kadınlar Özür diler gibi sessiz geçerdi yıllar Bir uzak akrabaydı sonbahar *** Dört bir yana esip giden rüzgarlardan biri Bir gece koynuna aldı beni *** Geniş kanatlarında açıldım denizlere Yıllanmış ne günler bulup çıkardım derinden Bir yosun, bir şarkı, bir eski kayıkhane Doğduğum şehri buldum gittiğim her yerde *** Kaybolur akşamlar, sokaklarda kaybolur zaman Ihlamur kokusu bırakıp ardından Bir çapkın dilenci dans ederek gezip durur şehri Takılır her evde sureti *** Dört bir yandan esip gelen rüzgarlardan biri Her gece koynuna alır beni *** Geniş kanatlarında açılır denizlere Yıllanmış ne günler yakalarım derinlerde Bir yosun, bir şarkı, bir eski kayıkhane Doğduğum şehir karşılar beni her yerde

Karanfil Oysa kendimden emindim Ona bir anda suç oldum Heder etti keyfekeder Beni kafesledi, kuş oldum *** Hiç olmazsa yılda bi' gün An beni, al bi' karanfil tak Benden olsun, bi' sigara yak Bana kor olsun *** Hiç olmazsa yılda bi' gün An beni, al bi' karanfil tak Benden olsun, bi' sigara yak Bana kor olsun, sigara yak Bana kor olsun *** Hevesliydim önceden Saymayı bıraktım, kaç oldum? Deli esti, savurdu rüzgâr Kurunun yanında yaş oldum Hiç olmazsa yılda bi' gün An beni, al bi' karanfil tak Benden olsun, bi' sigara yak Bana kor olsun *** Hiç olmazsa yılda bi' gün An beni, al bi' karanfil tak Benden olsun, bi' sigara yak Bana kor olsun, sigara yak Bana kor olsun *** Hiç olmazsa yılda bi' gün An beni, al bi' karanfil tak Benden olsun, bi' sigara yak Bana kor olsun *** Hiç olmazsa yılda bi' gün An beni, al bi' karanfil tak Benden olsun, bi' sigara yak Bana kor olsun, sigara yak Bana kor olsun, sigara yak Bana kor olsun

Uzak Bir Gölge Sevişirken soğuk, uzak bir mevsim Aramıza sızdı sevgilim İnciniyor, inciniyor bir şeyler Aramızda sanki sevgilim Uzak bir gölge düşmüş üstüme Yetişemem artık ben sana Acıyla ve tutkuyla bakıyorsun gözlerime Kayıp bir çocuk gibi bakıyorsun gözlerime Susalım sular gibi suskun, karışalım geçmişe Bizi bize verse sessizlik *** Unutuyor ellerini ellerim Unutuyor beni yüreğin Siliniyor, siliniyor sevgimiz Yaşanmamış gibi sevgilim Buz kesmiş iki ırmak kavuşamaz birbirine Yabancı iki yalnız sığınamaz birbirine Elveda yorgun heyecanım, ıssızlığım elveda Seni yolcu ediyorum hayata Seni yolcu ediyorum elveda

Yedikule Haber uçtu devlete de Beş yıl yattım hapiste Haber uçtu devlete de Beş yıl yattım hapiste *** Yedi düvel zindanından Beterdir Yedikule Yedi düvel zindanından Beterdir Yedikule *** Nargilem duman duman ah Bayıldım aman aman İstanbul güzel ama ah Zabitleri pek yaman *** Beş yıl bana yaraştı da Nargilem buna şaştı Beş yıl bana yaraştı da Nargilem buna şaştı *** Hergün çizdim usturamla Bağlamam doldu taştı Hergün çizdim usturamla Bağlamam doldu taştı *** Sarma cigaram yanar ah Çekerim ağır ağır Tekkemiz güzel ama ah Haber uçuranlar var *** Nargilemin marpucu da Gümüştendir gümüşten Nargilemin marpucu da Gümüştendir gümüşten *** Beş değil on beş yıl olsa Ben vazgeçmem bu işten Beş değil on beş yıl olsa Ben vazgeçmem bu işten *** Nargilem duman duman ah Bayıldım aman aman İstanbul güzel ama ah Zabitleri pek yaman