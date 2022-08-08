Serdar Ortaç

Neden ayrı düşmek zorundayız? İki kırık kalple geçmez ömür Neden aşkın çıkmaz yolundayız? Seven kalbi neden görmez gönül? *** Hayaller kurduklarım, bilmeden yorduklarım Üzülüp kırdıklarım madem küskün bana Söyleyin affetsinler, bir şans daha versinler Karşılıksız sevsinler, yeter bana *** Topladın eşyaları, iyi düşündün mü? Canıma kastın neden, acımı gördün mü? Aşkta ibadet var, kalpte ihanet var Söyle, ne korkun var? Hayret, üzüldün mü? *** Topladın eşyaları, iyi düşündün mü? Canıma kastın neden, acımı gördün mü? Aşkta ibadet var, kalpte ihanet var Söyle, ne korkun var? Hayret, üzüldün mü? *** Neden ayrı düşmek zorundayız? İki kırık kalple geçmez ömür Neden aşkın çıkmaz yolundayız? Seven kalbi neden görmez gönül? *** Hayaller kurduklarım, bilmeden yorduklarım Üzülüp kırdıklarım madem küskün bana Söyleyin affetsinler, bir şans daha versinler Karşılıksız sevsinler, yeter bana *** Topladın eşyaları, iyi düşündün mü? Canıma kastın neden, acımı gördün mü? Aşkta ibadet var, kalpte ihanet var Söyle, ne korkun var? Hayret, üzüldün mü? *** Topladın eşyaları, iyi düşündün mü? Canıma kastın neden, acımı gördün mü? Aşkta ibadet var, kalpte ihanet var Söyle, ne korkun var? Hayret, üzüldün mü? *** Topladın eşyaları, iyi düşündün mü? Canıma kastın neden, acımı gördün mü? Aşkta ibadet var, kalpte ihanet var Söyle, ne korkun var? Hayret, üzüldün mü? *** Topladın eşyaları, iyi düşündün mü? Canıma kastın neden, acımı gördün mü? Aşkta ibadet var, kalpte ihanet var Söyle, ne korkun var? Hayret, üzüldün mü?