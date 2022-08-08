Serdar Ortaç

Neden ayrı düşmek zorundayız?
İki kırık kalple geçmez ömür
Neden aşkın çıkmaz yolundayız?
Seven kalbi neden görmez gönül?
***
Hayaller kurduklarım, bilmeden yorduklarım
Üzülüp kırdıklarım madem küskün bana
Söyleyin affetsinler, bir şans daha versinler
Karşılıksız sevsinler, yeter bana
***
Topladın eşyaları, iyi düşündün mü?
Canıma kastın neden, acımı gördün mü?
Aşkta ibadet var, kalpte ihanet var
Söyle, ne korkun var? Hayret, üzüldün mü?
***
Topladın eşyaları, iyi düşündün mü?
Canıma kastın neden, acımı gördün mü?
Aşkta ibadet var, kalpte ihanet var
Söyle, ne korkun var? Hayret, üzüldün mü?
***
Neden ayrı düşmek zorundayız?
İki kırık kalple geçmez ömür
Neden aşkın çıkmaz yolundayız?
Seven kalbi neden görmez gönül?
***
Hayaller kurduklarım, bilmeden yorduklarım
Üzülüp kırdıklarım madem küskün bana
Söyleyin affetsinler, bir şans daha versinler
Karşılıksız sevsinler, yeter bana
***
Topladın eşyaları, iyi düşündün mü?
Canıma kastın neden, acımı gördün mü?
Aşkta ibadet var, kalpte ihanet var
Söyle, ne korkun var? Hayret, üzüldün mü?
***
Topladın eşyaları, iyi düşündün mü?
Canıma kastın neden, acımı gördün mü?
Aşkta ibadet var, kalpte ihanet var
Söyle, ne korkun var? Hayret, üzüldün mü?
***
Topladın eşyaları, iyi düşündün mü?
Canıma kastın neden, acımı gördün mü?
Aşkta ibadet var, kalpte ihanet var
Söyle, ne korkun var? Hayret, üzüldün mü?
***
Topladın eşyaları, iyi düşündün mü?
Canıma kastın neden, acımı gördün mü?
Aşkta ibadet var, kalpte ihanet var
Söyle, ne korkun var? Hayret, üzüldün mü?