Serdar Ortaç

Tanımadan üzülürsün, ah, yüreğimin kapısında
Seni üzen taşa dönsün, ah, gençliğinin yarısında
Gece melekleri saydım, ah, ikimizin omuzunda
Birine dert yanacaktım, ah, ayrılığın konusunda
***
Kaderi yok sayıp yazılan her şeyin
Dilediğin gibi, başını anlıyorsun
İçine renk katıp coşacağın yere
Ona keder katıp ne diye ağlıyorsun?
***
Kimseyi sevmedi, görmedi deli gözüm
Her şeye buldu da, bulamadı buna çözüm
Kalbe huzur veren aklını, kendine sakla
***
Hakkın yok
Olmadı, ayrılık kimseye yaramadı
Bendeki serveti, kimsede bulamadı
Aşka huzur veren kalbime hileyi katma
***
Tanımadan üzülürsün, ah, yüreğimin kapısında
Seni üzen taşa dönsün, ah, gençliğinin yarısında
Gece melekleri saydım, ah, ikimizin omuzunda
Birine dert yanacaktım, ah, ayrılığın konusunda
***
Kaderi yok sayıp yazılan her şeyin
Dilediğin gibi, başını anlıyorsun
İçine renk katıp coşacağın yere
Ona keder katıp ne diye ağlıyorsun? (ne diye ağlıyorsun?)
***
Kimseyi sevmedi, görmedi deli gözüm
Her şeye buldu da, bulamadı buna çözüm
Kalbe huzur veren aklını, kendine sakla
***
Hakkın yok
Olmadı, ayrılık kimseye yaramadı
Bendeki serveti, kimsede bulamadı
Aşka huzur veren kalbime hileyi katma
***
Kimseyi sevmedi, görmedi deli gözüm
Her şeye buldu da, bulamadı buna çözüm
Kalbe huzur veren aklını, kendine sakla
***
Hakkın yok
Olmadı, ayrılık kimseye yaramadı
Bendeki serveti, kimsede bulamadı
Aşka huzur veren kalbime hileyi katma