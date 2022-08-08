Serdar Ortaç

Tanımadan üzülürsün, ah, yüreğimin kapısında Seni üzen taşa dönsün, ah, gençliğinin yarısında Gece melekleri saydım, ah, ikimizin omuzunda Birine dert yanacaktım, ah, ayrılığın konusunda *** Kaderi yok sayıp yazılan her şeyin Dilediğin gibi, başını anlıyorsun İçine renk katıp coşacağın yere Ona keder katıp ne diye ağlıyorsun? *** Kimseyi sevmedi, görmedi deli gözüm Her şeye buldu da, bulamadı buna çözüm Kalbe huzur veren aklını, kendine sakla *** Hakkın yok Olmadı, ayrılık kimseye yaramadı Bendeki serveti, kimsede bulamadı Aşka huzur veren kalbime hileyi katma *** Tanımadan üzülürsün, ah, yüreğimin kapısında Seni üzen taşa dönsün, ah, gençliğinin yarısında Gece melekleri saydım, ah, ikimizin omuzunda Birine dert yanacaktım, ah, ayrılığın konusunda *** Kaderi yok sayıp yazılan her şeyin Dilediğin gibi, başını anlıyorsun İçine renk katıp coşacağın yere Ona keder katıp ne diye ağlıyorsun? (ne diye ağlıyorsun?) *** Kimseyi sevmedi, görmedi deli gözüm Her şeye buldu da, bulamadı buna çözüm Kalbe huzur veren aklını, kendine sakla *** Hakkın yok Olmadı, ayrılık kimseye yaramadı Bendeki serveti, kimsede bulamadı Aşka huzur veren kalbime hileyi katma *** Kimseyi sevmedi, görmedi deli gözüm Her şeye buldu da, bulamadı buna çözüm Kalbe huzur veren aklını, kendine sakla *** Hakkın yok Olmadı, ayrılık kimseye yaramadı Bendeki serveti, kimsede bulamadı Aşka huzur veren kalbime hileyi katma