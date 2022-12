Serdar Ortaç

Teninin kokusu, her an acı veriyor odama Canımın dokusu, sen de yüzünü çevirme bana Yanarım, içime yine dert olur gidişin Saymadım bilerek, aşkımı kaçıncı terk edişin *** Acıları hissetmeyi Bilirim yürek tüketmeyi Sustukça önümde eğilmeyi Kabul et beni yorma diyor *** Başıma bela ediyor, yüreği heba ediyor Her acıya kandı yürek, canıma mı kast ediyor? Yüzümü bu son görüşün, tenimi bu son öpüşün İkimizi son bölüşün, bu da beni mahvediyor *** Başıma bela ediyor, yüreği heba ediyor Her acıya kandı yürek, canıma mı kast ediyor? Yüzümü bu son görüşün, tenimi bu son öpüşün İkimizi son bölüşün, bu da beni mahvediyor *** Teninin kokusu, her an acı veriyor odama Canımın dokusu, sen de yüzünü çevirme bana Yanarım, içime yine dert olur gidişin Saymadım bilerek, aşkımı kaçıncı terk edişin *** Acıları hissetmeyi Bilirim yürek tüketmeyi Sustukça önümde eğilmeyi Kabul et beni yorma diyor *** Başıma bela ediyor, yüreği heba ediyor Her acıya kandı yürek, canıma mı kast ediyor? Yüzümü bu son görüşün, tenimi bu son öpüşün İkimizi son bölüşün, bu da beni mahvediyor *** Başıma bela ediyor, yüreği heba ediyor Her acıya kandı yürek, canıma mı kast ediyor? Yüzümü bu son görüşün, tenimi bu son öpüşün İkimizi son bölüşün, bu da beni mahvediyor *** Başıma bela ediyor, yüreği heba ediyor Her acıya kandı yürek, canıma mı kast ediyor? Yüzümü bu son görüşün, tenimi bu son öpüşün İkimizi son bölüşün, bu da beni mahvediyor *** Başıma bela ediyor, yüreği heba ediyor Her acıya kandı yürek, canıma mı kast ediyor? Yüzümü bu son görüşün