Gold Remix 2009 Şarkı Sözleri
Serdar Ortaç Gold Remix 2009 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Serdar Ortaç Gold Remix 2009 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gold Remix 2009 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Serdar Ortaç
Gold Remix 2009
-
İki gözüm anlamadım olanı
Bulamadım ayrılığa yalanı
Bu ne biçim aşk, tüketir adamı
***
Tahminim yok sen gidince
Buna kaç gün dayanırım
Tabiattan, bu hayattan
Daha kaç aşk karalarım
***
Seni yorgun bitkin gördüm
Yine kimlere bu havalar
Sana bir kaç eziyet sundum
Seni bu aralar oyalar
***
Sonra gidersin
Doydum dersin
Pişman olacak
Sözler etmezsin
***
İki gözüm anlamadım olanı
Bulamadım ayrılığa yalanı
Bu ne biçim aşk, tüketir adamı ah
Kader ile kanlı bıçağım
***
Hüngür hüngür ağlamadım yüzüne
İster inan, ister acı sözüme
Köle gibi yıllarımı önüne
Serdim, ama söndü ocağım
***
Tahminim yok sen gidince
Buna kaç gün dayanırım
Tabiattan, bu hayattan
Daha kaç aşk karalarım
***
Seni yorgun, bitkin gördüm
Yine kimlere bu havalar
Sana bir kaç eziyet sundum
Seni bu aralar oyalar
***
Sonra gidersin
Doydum dersin
Pişman olacak
Sözler etmezsin
***
İki gözüm anlamadım olanı
Bulamadım ayrılığa yalanı
Bu ne biçim aşk, tüketir adamı ah
Kader ile kanlı bıçağım
***
Hüngür hüngür ağlamadım yüzüne
İster inan, ister acı sözüme
Köle gibi yıllarımı önüne
Serdim, ama söndü ocağım
***
İki gözüm anlamadım olanı
Bu ne biçim aşk, tüketir adamı
***
Sonra gidersin
Doydum dersin
Pişman olacak
Sözler etmezsin
***
İki gözüm anlamadım olanı
Bulamadım ayrılığa yalanı
Bu ne biçim aşk, tüketir adamı ah
Kader ile kanlı bıçağım
***
Hüngür hüngür ağlamadım yüzüne
İster inan, ister acı sözüme
Köle gibi yıllarımı önüne
Serdim, ama söndü ocağım
***
Serdim, ama söndü ocağım
Kader ile kanlı bıçağım
-
Teninin kokusu, her an acı veriyor odama
Canımın dokusu, sen de yüzünü çevirme bana
Yanarım, içime yine dert olur gidişin
Saymadım bilerek, aşkımı kaçıncı terk edişin
***
Acıları hissetmeyi
Bilirim yürek tüketmeyi
Sustukça önümde eğilmeyi
Kabul et beni yorma diyor
***
Başıma bela ediyor, yüreği heba ediyor
Her acıya kandı yürek, canıma mı kast ediyor?
Yüzümü bu son görüşün, tenimi bu son öpüşün
İkimizi son bölüşün, bu da beni mahvediyor
***
Başıma bela ediyor, yüreği heba ediyor
Her acıya kandı yürek, canıma mı kast ediyor?
Yüzümü bu son görüşün, tenimi bu son öpüşün
İkimizi son bölüşün, bu da beni mahvediyor
***
Teninin kokusu, her an acı veriyor odama
Canımın dokusu, sen de yüzünü çevirme bana
Yanarım, içime yine dert olur gidişin
Saymadım bilerek, aşkımı kaçıncı terk edişin
***
Acıları hissetmeyi
Bilirim yürek tüketmeyi
Sustukça önümde eğilmeyi
Kabul et beni yorma diyor
***
Başıma bela ediyor, yüreği heba ediyor
Her acıya kandı yürek, canıma mı kast ediyor?
Yüzümü bu son görüşün, tenimi bu son öpüşün
İkimizi son bölüşün, bu da beni mahvediyor
***
Başıma bela ediyor, yüreği heba ediyor
Her acıya kandı yürek, canıma mı kast ediyor?
Yüzümü bu son görüşün, tenimi bu son öpüşün
İkimizi son bölüşün, bu da beni mahvediyor
***
Başıma bela ediyor, yüreği heba ediyor
Her acıya kandı yürek, canıma mı kast ediyor?
Yüzümü bu son görüşün, tenimi bu son öpüşün
İkimizi son bölüşün, bu da beni mahvediyor
***
Başıma bela ediyor, yüreği heba ediyor
Her acıya kandı yürek, canıma mı kast ediyor?
Yüzümü bu son görüşün
-
Aşk şikâyet ederken her şeyden bense onu severdim
En güzele taparken dünya kahrını da çekerdim
Gün geceye kızardım erkenden battığında güneşe
Hangi gönül azardı, korkumdan suspus oldu yürekler
***
Senin olmayan yanım uyanmasın
Onu koklayan tenim utanmasın
Ya cesaretin bu deli kâbusu
Onu bekleyen kader usanmasın
***
Üzgünüm bütün olanlar için, kırdığım bütün o anlar için
Üstüme düşen hayallerimi kurutulur muyum yaşamadan?
Seni bir kalemde silsem ya da çok çabuk üzülsem
Hadi son sözümü bırakıp firar etsem gecelere
***
Senin olmayan yarım uyanmasın
Onu koklayan tenim utanmasın
Ya cesaretin bu deli kâbusu
Onu bekleyen kader usanmasın
***
Senin olmayan yarım uyanmasın
Onu koklayan tenim utanmasın
Ya cesaretin bu deli kâbusu
Onu bekleyen kader usanmasın
***
Üzgünüm bütün olanlar için, kırdığım bütün o anlar için
Üstüme düşen hayallerimi unutulur muyum yaşamadan?
Seni bir kalemde silsem ya da çok çabuk üzülsem
Hadi son sözümü bırakıp firar etsem gecelere
***
Senin olmayan yarım uyanmasın
Onu koklayan tenim utanmasın
Ya cesaretin bu deli kâbusu
Onu bekleyen kader usanmasın
***
Senin olmayan yarım uyanmasın
Onu koklayan tenim utanmasın
Ya cesaretin bu deli kâbusu
Onu bekleyen kader usanmasın
***
Kızdılar bana, "Ne kadar uslusun"
Eskiden beri bana tutuklusun
"Üzgünüm" dedim, kime inandılar?
Sorma, biliyorum
***
Senin olmayan yarım uyanmasın
Onu koklayan tenim utanmasın
Ya cesaretin bu deli kâbusu
Onu bekleyen kader usanmasın
***
Senin olmayan yarım uyanmasın
Onu koklayan tenim utanmasın
Ya cesaretin bu deli kâbusu
Onu bekleyen kader usanmasın
-
-
-
-
-
-
-
-
-