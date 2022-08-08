İki Kalp Şarkı Sözleri
Serdar Ortaç İki Kalp şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Serdar Ortaç İki Kalp şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İki Kalp sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Üstüne aşk yazıp
Ağladım sabahları
Sonra usul usul
İzledim olanları
***
Beni anlasın
Bana kızmasın
Dilerim kırılmasın
Bugün ayrılık haberin gelir
Bana hiç uğramasın
***
Aklıma ara ara (ara ara)
Geliyor güzelliğin
Öyle masumdu ki
Seni hiç üzer miyim?
***
Sen benim yüreğimi
Aşka biraz uzak sandın
Oysa kaç zaman sevdim
Ama bir kere yandım
Oysa kaç zaman sevdim
Ama bir kere yandım
***
İki kalp arasındaki en kısa yolda
Birbirimize sarılıp yürüyorduk
Sen kalbimin en sol tarafında
Merdivenleri tırmanıyorduk
***
Kim bilecekti ki aşklar nankör
Bir daha kimseyi sevmeyeceksin
Kendini gel de benim gözümden gör
Bir daha aşka güvenmeyeceksin
***
İki kalp arasındaki en kısa yolda
Birbirimize sarılıp yürüyorduk
Sen kalbimin en sol tarafında
Merdivenleri tırmanıyorduk
***
Kim bilecekti ki aşklar nankör
Bir daha kimseyi sevmeyeceksin
Kendini gel de benim gözümden gör
Bir daha aşka güvenmeyeceksin
***
Aklıma bir kere geldi aşkımız
Sevmeyi fırlatıp atması çok zor
Kendini gel de benim gözümden gör
Senden ayrılması inan ki çok zor
Belki yanıldım, belki uslandım
Belki ıslandım dudaklarında
Belki bir şarkı olup aktın
Göğsümün en sıcak tuhaf tarafında
***
Aklıma ara ara
Geliyor güzelliğin
Öyle masumdu ki
Seni hiç üzer miyim?
***
Sen benim yüreğimi
Aşka biraz uzak sandın
Oysa kaç zaman sevdim
Ama bir kere yandım
Oysa kaç zaman sevdim
Ama bir kere yandım
***
İki kalp arasındaki en kısa yolda
Birbirimize sarılıp yürüyorduk
Sen kalbimin en sol tarafında
Merdivenleri tırmanıyorduk
***
Kim bilecekti ki aşklar nankör
Bir daha kimseyi sevmeyeceksin
Kendini gel de benim gözümden gör
Bir daha aşka güvenmeyeceksin
***
İki kalp arasındaki en kısa yolda
Birbirimize sarılıp yürüyorduk
Sen kalbimin en sol tarafında
Merdivenleri tırmanıyorduk
***
Kim bilecekti ki aşklar nankör
Bir daha kimseyi sevmeyeceksin
Kendini gel de benim gözümden gör
Bir daha aşka güvenmeyeceksin