Serdar Ortaç

Üstüne aşk yazıp Ağladım sabahları Sonra usul usul İzledim olanları *** Beni anlasın Bana kızmasın Dilerim kırılmasın Bugün ayrılık haberin gelir Bana hiç uğramasın *** Aklıma ara ara (ara ara) Geliyor güzelliğin Öyle masumdu ki Seni hiç üzer miyim? *** Sen benim yüreğimi Aşka biraz uzak sandın Oysa kaç zaman sevdim Ama bir kere yandım Oysa kaç zaman sevdim Ama bir kere yandım *** İki kalp arasındaki en kısa yolda Birbirimize sarılıp yürüyorduk Sen kalbimin en sol tarafında Merdivenleri tırmanıyorduk *** Kim bilecekti ki aşklar nankör Bir daha kimseyi sevmeyeceksin Kendini gel de benim gözümden gör Bir daha aşka güvenmeyeceksin *** İki kalp arasındaki en kısa yolda Birbirimize sarılıp yürüyorduk Sen kalbimin en sol tarafında Merdivenleri tırmanıyorduk *** Kim bilecekti ki aşklar nankör Bir daha kimseyi sevmeyeceksin Kendini gel de benim gözümden gör Bir daha aşka güvenmeyeceksin *** Aklıma bir kere geldi aşkımız Sevmeyi fırlatıp atması çok zor Kendini gel de benim gözümden gör Senden ayrılması inan ki çok zor Belki yanıldım, belki uslandım Belki ıslandım dudaklarında Belki bir şarkı olup aktın Göğsümün en sıcak tuhaf tarafında *** Aklıma ara ara Geliyor güzelliğin Öyle masumdu ki Seni hiç üzer miyim? *** Sen benim yüreğimi Aşka biraz uzak sandın Oysa kaç zaman sevdim Ama bir kere yandım Oysa kaç zaman sevdim Ama bir kere yandım *** İki kalp arasındaki en kısa yolda Birbirimize sarılıp yürüyorduk Sen kalbimin en sol tarafında Merdivenleri tırmanıyorduk *** Kim bilecekti ki aşklar nankör Bir daha kimseyi sevmeyeceksin Kendini gel de benim gözümden gör Bir daha aşka güvenmeyeceksin *** İki kalp arasındaki en kısa yolda Birbirimize sarılıp yürüyorduk Sen kalbimin en sol tarafında Merdivenleri tırmanıyorduk *** Kim bilecekti ki aşklar nankör Bir daha kimseyi sevmeyeceksin Kendini gel de benim gözümden gör Bir daha aşka güvenmeyeceksin