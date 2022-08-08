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7/24 Dinle Kara Kedi

Kara Kedi Şarkı Sözleri

Serdar Ortaç Kara Kedi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Serdar Ortaç Kara Kedi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kara Kedi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Serdar Ortaç

Serdar Ortaç

Kara Kedi

  • İki Paralık

  • Gülün Rengi

  • Haksızlık

  • İşim Olmaz

  • Kara Kedi

  • Kerbela

  • Kolayca

  • Loş

  • Mikrop

  • Parodi

  • Poşet

  • Sabrımdan

  • Sanırım

  • Üzgünüm

  • Yeşil Su

  • Zehir

  • Varmı

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