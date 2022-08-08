Dinlenesi Şarkılar Şarkı Sözleri
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Serdar Ortaç
Dinlenesi Şarkılar
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Hayat ikimizin istediği gibi olsaydı eğer
Kalbimi acıtan ayrılık yerini sevgiye tez bırakır
***
Üstüne gitmenin acelesi yok
Sihirli hassas bir aşk meselesisin
Elimde masum yalan becerisi yok
Sabırlı enfes bir aşk meselesisin
***
Sonumuzu görüp, sağa sola dönüp daha iyi kadere çalış
İki nefes alıp o büyülü yerin tadına da iyice alış
Seni bana veren Yaradan'a dönüp günahını göremiyo'sun
Kötüsünü bilip buruk acımıza şükür bile edemiyo'sun
***
Hayat ikimizin istediği gibi olsaydı eğer
Kalbimi acıtan ayrılık yerini sevgiye tez bırakır
Bugün yüreğime verdiğin acıyı toplasaydım eğer
Ne yaz kokusunu ne aşk dokusunu, dağları içine alır
***
Hayat ikimizin istediği gibi olsaydı eğer
Kalbimi acıtan ayrılık yerini sevgiye tez bırakır
Bugün yüreğime verdiğin acıyı toplasaydım eğer
Ne yaz kokusunu ne aşk dokusunu, dağları içine alır
***
Üstüne gitmenin acelesi yok
Sihirli hassas bir aşk meselesisin
Elimde masum yalan becerisi yok
Sabırlı enfes bir aşk meselesisin
***
Sonumuzu görüp, sağa sola dönüp daha iyi kadere çalış
İki nefes alıp o büyülü yerin tadına da iyice alış
Seni bana veren Yaradan'a dönüp günahını göremiyorsun
Kötüsünü bilip buruk acımıza şükür bile edemiyorsun
***
Hayat ikimizin istediği gibi olsaydı eğer
Kalbimi acıtan ayrılık yerini sevgiye tez bırakır
Bugün yüreğime verdiğin acıyı toplasaydım eğer
Ne yaz kokusunu ne aşk dokusunu, dağları içine alır
***
Sonumuzu görüp, sağa sola dönüp daha iyi kadere çalış
İki nefes alıp o büyülü yerin tadına da iyice alış
Seni bana veren Yaradan'a dönüp günahını göremiyorsun
Kötüsünü bilip buruk acımıza şükür bile edemiyorsun
***
Hayat ikimizin istediği gibi olsaydı eğer
Kalbimi acıtan ayrılık yerini sevgiye tez bırakır
Bugün yüreğime verdiğin acıyı toplasaydım eğer
Ne yaz kokusunu ne aşk dokusunu, dağları içine alır
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