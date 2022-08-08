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7/24 Dinle Dinlenesi Şarkılar

Dinlenesi Şarkılar Şarkı Sözleri

Serdar Ortaç Dinlenesi Şarkılar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Serdar Ortaç Dinlenesi Şarkılar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dinlenesi Şarkılar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Serdar Ortaç

Serdar Ortaç

Dinlenesi Şarkılar

  • İstediği Gibi

  • Yıldızlı Semalardaki Haşmet

  • Yeşil Ördek

  • Yalan

  • Unutamam Seni

  • Talihin Elinde Oyunca Oldum

  • Seni Seviyorum

  • Sar Beni

  • Rüya Gibi Uçan Yıllar

  • Lale Devri

  • Gölgesinde Mevsimler

  • Dün Gece Mehtaba Dalıp

  • Beyaz Giyme

  • Benzemez Kimse Sana

  • Anne

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