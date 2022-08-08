Serdar Ortaç

Hayat ikimizin istediği gibi olsaydı eğer Kalbimi acıtan ayrılık yerini sevgiye tez bırakır *** Üstüne gitmenin acelesi yok Sihirli hassas bir aşk meselesisin Elimde masum yalan becerisi yok Sabırlı enfes bir aşk meselesisin *** Sonumuzu görüp, sağa sola dönüp daha iyi kadere çalış İki nefes alıp o büyülü yerin tadına da iyice alış Seni bana veren Yaradan'a dönüp günahını göremiyo'sun Kötüsünü bilip buruk acımıza şükür bile edemiyo'sun *** Hayat ikimizin istediği gibi olsaydı eğer Kalbimi acıtan ayrılık yerini sevgiye tez bırakır Bugün yüreğime verdiğin acıyı toplasaydım eğer Ne yaz kokusunu ne aşk dokusunu, dağları içine alır *** Hayat ikimizin istediği gibi olsaydı eğer Kalbimi acıtan ayrılık yerini sevgiye tez bırakır Bugün yüreğime verdiğin acıyı toplasaydım eğer Ne yaz kokusunu ne aşk dokusunu, dağları içine alır *** Üstüne gitmenin acelesi yok Sihirli hassas bir aşk meselesisin Elimde masum yalan becerisi yok Sabırlı enfes bir aşk meselesisin *** Sonumuzu görüp, sağa sola dönüp daha iyi kadere çalış İki nefes alıp o büyülü yerin tadına da iyice alış Seni bana veren Yaradan'a dönüp günahını göremiyorsun Kötüsünü bilip buruk acımıza şükür bile edemiyorsun *** Hayat ikimizin istediği gibi olsaydı eğer Kalbimi acıtan ayrılık yerini sevgiye tez bırakır Bugün yüreğime verdiğin acıyı toplasaydım eğer Ne yaz kokusunu ne aşk dokusunu, dağları içine alır *** Sonumuzu görüp, sağa sola dönüp daha iyi kadere çalış İki nefes alıp o büyülü yerin tadına da iyice alış Seni bana veren Yaradan'a dönüp günahını göremiyorsun Kötüsünü bilip buruk acımıza şükür bile edemiyorsun *** Hayat ikimizin istediği gibi olsaydı eğer Kalbimi acıtan ayrılık yerini sevgiye tez bırakır Bugün yüreğime verdiğin acıyı toplasaydım eğer Ne yaz kokusunu ne aşk dokusunu, dağları içine alır