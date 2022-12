Gözlerin gözlerimden kaçarken Aklıma bir tebessüm takıldı İstemem her şeyi yak giderken Bendeki kalp demirden yapıldı *** İstemem ayrılık sende dursun Sen daha doğmamış bir çocuksun Nasılsa her şeyi sen bıraktın Bir de bensiz olsun *** İstemem ayrılık sende dursun Sen daha doğmamış bir çocuksun Nasılsa her şeyi sen bıraktın Bir de bensiz olsun *** Benim gibisini inan ki zor bulursun Benim gibisini inan ki zor bulursun *** Kaç kere sever insan? Kaç gönüle alışır? Ayrılığın tadına Kaç gecede alışır? *** Uykularım kaçıyor (uykularım) Resmini görmekten (görmekten) Kaç kere tövbe eder? Kaç cephede savaşır? *** Gözlerin gözlerimden kaçarken Aklıma bir tebessüm takıldı İstemem her şeyi yak giderken Bendeki kalp demirden yapıldı *** İstemem ayrılık sende dursun Sen daha doğmamış bir çocuksun Nasılsa her şeyi sen bıraktın Bir de bensiz olsun *** İstemem ayrılık sende dursun Sen daha doğmamış bir çocuksun Nasılsa her şeyi sen bıraktın Bir de bensiz olsun *** Benim gibisini inan ki zor bulursun Benim gibisini inan ki zor bulursun *** Kaç kere sever insan? Kaç gönüle alışır? Ayrılığın tadına Kaç gecede alışır? *** Uykularım kaçıyor (uykularım) Resmini görmekten (görmekten) Kaç kere tövbe eder? Kaç cephede savaşır? *** Kaç kere sever insan? (Kaç kere sever insan?) Kaç kere sever insan? (Kaç kere sever insan?) Kaç kere sever insan? (Kaç kere sever insan?) Kaç kere sever insan? (Kaç kere sever insan?) *** Kaç kere sever insan? Kaç gönüle alışır? Ayrılığın tadına Kaç gecede alışır? *** Uykularım kaçıyor (uykularım) Resmini görmekten (görmekten) Kaç kere tövbe eder? Kaç cephede savaşır? *** Kaç kere sever insan? Kaç gönüle alışır? Ayrılığın tadına Kaç gecede alışır? *** Uykularım kaçıyor (uykularım) Resmini görmekten (görmekten) Kaç kere tövbe eder? Kaç cephede savaşır?