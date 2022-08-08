Serdar Ortaç

Seni sevdim, ayrıldık. Senden hiç haber yok. Ne güzeldi, ne özeldi. Sen olmadan, hiç tadı yok. *** Kendime inanamadım, sana lafım yok. Acı çekmek, kendimin seçimi. Kimselere anlatamadım yürek acımı. Asıl amacım, kalbine kazıman benim adımı. *** Sevmek elbet de güzel ama seni sevmem yanlıştı. Unutma ki yıllar geçti, o eski ben değilim. Bu sevgiden ne isteğin var? Adın kalleş, için bahar. Seni sevdim, sevmez olaydım. Kalleş, kalleş.