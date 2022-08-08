Kalleş Ft. Suat Aydoğan Şarkı Sözleri
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Serdar Ortaç
Kalleş Ft. Suat Aydoğan
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Seni sevdim, ayrıldık.
Senden hiç haber yok.
Ne güzeldi, ne özeldi.
Sen olmadan, hiç tadı yok.
***
Kendime inanamadım, sana lafım yok.
Acı çekmek, kendimin seçimi.
Kimselere anlatamadım yürek acımı.
Asıl amacım, kalbine kazıman benim adımı.
***
Sevmek elbet de güzel ama seni sevmem yanlıştı.
Unutma ki yıllar geçti, o eski ben değilim.
Bu sevgiden ne isteğin var?
Adın kalleş, için bahar.
Seni sevdim, sevmez olaydım.
Kalleş, kalleş.