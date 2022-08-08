Kanasın Şarkı Sözleri
Serdar Ortaç Kanasın şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Serdar Ortaç Kanasın şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kanasın sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bu kaçıncı mevsim?
Bu kaçıncı bahar?
Bu sahte gülüşün ne anlamı var
***
Yüzüme bakmaya
Cesaretin yok mu?
Yoksa gizlediğin bir şeyler mi var?
***
Bu kaçıncı mevsim?
Bu kaçıncı bahar?
Bu sahte gülüşün ne anlamı var
***
Yüzüme bakmaya
Cesaretin yok mu?
Yoksa gizlediğin bir şeyler mi var?
***
Ben günahsız adam
Sen sahte aşık
Vefasız sözlere inanmam artık
***
Bu kaçıncı veda
Yalan ayrılık
İstesen de yok desende
Buna gücüm yok artık
***
Kanasın kanasın
Bırakın yaram kanasın
Kaderimse böyle sevmek
Bırakın anam ağlasın
***
Buna dayanmaya gücüm yok
Sevmişim ama sevenim yok
Sensiz kaldığım gecelerde
Beni kimler anlasın
***
Kanasın kanasın
Bırakın yaram kanasın
Kaderimse böyle sevmek
Bırakın anam ağlasın
***
Buna dayanmaya gücüm yok
Sevmişim ama sevenim yok
Sensiz kaldığım gecelerde
Beni kimler anlasın
***
Bu kaçıncı mevsim?
Bu kaçıncı bahar?
Bu sahte gülüşün ne anlamı var
***
Yüzüme bakmaya
Cesaretin yok mu?
Yoksa gizlediğin bir şeyler mi var?
***
Bu kaçıncı mevsim?
Bu kaçıncı bahar?
Bu sahte gülüşün ne anlamı var
***
Yüzüme bakmaya
Cesaretin yok mu?
Yoksa gizlediğin bir şeyler mi var?
***
Ben günahsız adam
Sen sahte aşık
Vefasız sözlere inanmam artık
***
Bu kaçıncı veda
Yalan ayrılık
İstesen de yok desende
Buna gücüm yok artık
***
Kanasın kanasın
Bırakın yaram kanasın
Kaderimse böyle sevmek
Bırakın anam ağlasın
***
Buna dayanmaya gücüm yok
Sevmişim ama sevenim yok
Sensiz kaldığım gecelerde
Beni kimler anlasın
***
Kanasın kanasın
Bırakın yaram kanasın
Kaderimse böyle sevmek
Bırakın anam ağlasın
***
Buna dayanmaya gücüm yok
Sevmişim ama sevenim yok
Sensiz kaldığım gecelerde
Beni kimler anlasın
***
Her şey insanın istediği gibi olmuyor
Tek istediğim sendin, bu dünya sensiz de olmuyor
Ve benim buna dayanmaya hiç gücüm yok
***
Buna dayanmaya gücüm yok
Sevmişim ama sevenim yok
Sensiz kaldığım gecelerde
Beni kimler anlasın
***
Kanasın kanasın
Bırakın yaram kanasın
Kaderimse böyle sevmek
Bırakın anam ağlasın
***
Buna dayanmaya gücüm yok
Sevmişim ama sevenim yok
Sensiz kaldığım gecelerde
Beni kimler anlasın