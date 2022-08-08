Serdar Ortaç

Bu kaçıncı mevsim? Bu kaçıncı bahar? Bu sahte gülüşün ne anlamı var *** Yüzüme bakmaya Cesaretin yok mu? Yoksa gizlediğin bir şeyler mi var? *** Bu kaçıncı mevsim? Bu kaçıncı bahar? Bu sahte gülüşün ne anlamı var *** Yüzüme bakmaya Cesaretin yok mu? Yoksa gizlediğin bir şeyler mi var? *** Ben günahsız adam Sen sahte aşık Vefasız sözlere inanmam artık *** Bu kaçıncı veda Yalan ayrılık İstesen de yok desende Buna gücüm yok artık *** Kanasın kanasın Bırakın yaram kanasın Kaderimse böyle sevmek Bırakın anam ağlasın *** Buna dayanmaya gücüm yok Sevmişim ama sevenim yok Sensiz kaldığım gecelerde Beni kimler anlasın *** Kanasın kanasın Bırakın yaram kanasın Kaderimse böyle sevmek Bırakın anam ağlasın *** Buna dayanmaya gücüm yok Sevmişim ama sevenim yok Sensiz kaldığım gecelerde Beni kimler anlasın *** Bu kaçıncı mevsim? Bu kaçıncı bahar? Bu sahte gülüşün ne anlamı var *** Yüzüme bakmaya Cesaretin yok mu? Yoksa gizlediğin bir şeyler mi var? *** Bu kaçıncı mevsim? Bu kaçıncı bahar? Bu sahte gülüşün ne anlamı var *** Yüzüme bakmaya Cesaretin yok mu? Yoksa gizlediğin bir şeyler mi var? *** Ben günahsız adam Sen sahte aşık Vefasız sözlere inanmam artık *** Bu kaçıncı veda Yalan ayrılık İstesen de yok desende Buna gücüm yok artık *** Kanasın kanasın Bırakın yaram kanasın Kaderimse böyle sevmek Bırakın anam ağlasın *** Buna dayanmaya gücüm yok Sevmişim ama sevenim yok Sensiz kaldığım gecelerde Beni kimler anlasın *** Kanasın kanasın Bırakın yaram kanasın Kaderimse böyle sevmek Bırakın anam ağlasın *** Buna dayanmaya gücüm yok Sevmişim ama sevenim yok Sensiz kaldığım gecelerde Beni kimler anlasın *** Her şey insanın istediği gibi olmuyor Tek istediğim sendin, bu dünya sensiz de olmuyor Ve benim buna dayanmaya hiç gücüm yok *** Buna dayanmaya gücüm yok Sevmişim ama sevenim yok Sensiz kaldığım gecelerde Beni kimler anlasın *** Kanasın kanasın Bırakın yaram kanasın Kaderimse böyle sevmek Bırakın anam ağlasın *** Buna dayanmaya gücüm yok Sevmişim ama sevenim yok Sensiz kaldığım gecelerde Beni kimler anlasın