Serdar Ortaç

Bu gece gel benim ol diyemem Sana ben aşkımı söyleyemem Utanırım beni öp diyemem Ele güne sorma beni Yaralama vurma beni *** Hani o tatlı gönül çiçeğim Hani kanatlı beyaz meleğim Bu gece zevki sefa edelim Şerefine vur kadehi Meze yapıp, harca beni *** Karabiberim vur kadehlere Hadi içelim, içelim her gece Karabiberim vur kadehlere Hadi içelim, içelim her gece Zevki sefa, doldu gönlüme Hadi içelim, acıların yerine *** Bu gece gel benim ol diyemem Sana ben aşkımı söyleyemem Utanırım beni öp diyemem Ele güne sorma beni Yaralama vurma beni *** Hani o tatlı gönül çiçeğim Hani kanatlı beyaz meleğim Bu gece zevki sefa edelim Şerefine vur kadehi Meze yapıp, harca beni *** Karabiberim vur kadehlere Hadi içelim, içelim her gece Karabiberim vur kadehlere Hadi içelim, içelim her gece Zevki sefa, doldu gönlüme Hadi içelim, acıların yerine *** Karabiberim vur kadehlere Hadi içelim, içelim her gece Karabiberim vur kadehlere Hadi içelim, içelim her gece Zevki sefa, doldu gönlüme Hadi içelim, acıların yerine *** Karabiberim vur kadehlere Hadi içelim, içelim her gece Karabiberim vur kadehlere Hadi içelim, içelim her gece Zevki sefa, doldu gönlüme Hadi içelim, acıların yerine *** Karabiberim vur kadehlere Hadi içelim, içelim her gece Karabiberim vur kadehlere Hadi içelim, içelim her gece Zevki sefa, doldu gönlüme Hadi içelim, acıların yerine