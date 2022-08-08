Serdar Ortaç

Karabiberim Şarkı Sözleri
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Bu gece gel benim ol diyemem
Sana ben aşkımı söyleyemem
Utanırım beni öp diyemem
Ele güne sorma beni
Yaralama vurma beni
***
Hani o tatlı gönül çiçeğim
Hani kanatlı beyaz meleğim
Bu gece zevki sefa edelim
Şerefine vur kadehi
Meze yapıp, harca beni
***
Karabiberim vur kadehlere
Hadi içelim, içelim her gece
Karabiberim vur kadehlere
Hadi içelim, içelim her gece
Zevki sefa, doldu gönlüme
Hadi içelim, acıların yerine
***
Bu gece gel benim ol diyemem
Sana ben aşkımı söyleyemem
Utanırım beni öp diyemem
Ele güne sorma beni
Yaralama vurma beni
***
Hani o tatlı gönül çiçeğim
Hani kanatlı beyaz meleğim
Bu gece zevki sefa edelim
Şerefine vur kadehi
Meze yapıp, harca beni
***
Karabiberim vur kadehlere
Hadi içelim, içelim her gece
Karabiberim vur kadehlere
Hadi içelim, içelim her gece
Zevki sefa, doldu gönlüme
Hadi içelim, acıların yerine
***
Karabiberim vur kadehlere
Hadi içelim, içelim her gece
Karabiberim vur kadehlere
Hadi içelim, içelim her gece
Zevki sefa, doldu gönlüme
Hadi içelim, acıların yerine
***
Karabiberim vur kadehlere
Hadi içelim, içelim her gece
Karabiberim vur kadehlere
Hadi içelim, içelim her gece
Zevki sefa, doldu gönlüme
Hadi içelim, acıların yerine
***
Karabiberim vur kadehlere
Hadi içelim, içelim her gece
Karabiberim vur kadehlere
Hadi içelim, içelim her gece
Zevki sefa, doldu gönlüme
Hadi içelim, acıların yerine