Kararsın Dünyam Şarkı Sözleri
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Serdar Ortaç
Kararsın Dünyam
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Bir sabah yağmurla ıslandığın gün
Yüzüme bakmaya utanacaksın
Bende bıraktığın hatıraları
Ömrünce ah çekip ağlayacaksın
***
Kimseler görmeden güzelliğini
Benimle mahşerde yaşlanacaksın
İçimde son kalan mutsuzluğun
Bana katlanmaya alışacaksın
***
Sanma ki dünyama güneş doğacak
Sen yoksan bir daha gün doğmayacak
Sanma ki dünyama güneş doğacak
Sen yoksan bir daha gün doğmayacak
***
Kararsın dünyam, yıkılsın dağlar
Artık kendimden başka dostum yok
Sen demez miydin erkek ağlamaz
Bak sırılsıklam oldum şansım yok
***
Kararsın dünyam, yıkılsın dağlar
Artık kendimden başka dostum yok
Sen demez miydin erkek ağlamaz
Bak sırılsıklam oldum şansım yok
***
Bir sabah yağmurla ıslandığın gün
Yüzüme bakmaya utanacaksın
Bende bıraktığın hatıraları
Ömrünce ah çekip ağlayacaksın
***
Sanma ki dünyama güneş doğacak
Sen yoksan bir daha gün doğmayacak
Sanma ki dünyama güneş doğacak
Sen yoksan bir daha gün doğmayacak
***
Kararsın dünyam, yıkılsın dağlar
Artık kendimden başka dostum yok
Sen demez miydin erkek ağlamaz
Bak sırılsıklam oldum şansım yok
***
Kararsın dünyam, yıkılsın dağlar
Artık kendimden başka dostum yok
Sen demez miydin erkek ağlamaz
Bak sırılsıklam oldum şansım yok
***
Kararsın dünyam, yıkılsın dağlar
Artık kendimden başka dostum yok
Sen demez miydin erkek ağlamaz
Bak sırılsıklam oldum şansım yok
***
Kararsın dünyam, yıkılsın dağlar
Artık kendimden başka dostum yok
Sen demez miydin erkek ağlamaz
Bak sırılsıklam oldum şansım yok