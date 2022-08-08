Serdar Ortaç

Bir sabah yağmurla ıslandığın gün Yüzüme bakmaya utanacaksın Bende bıraktığın hatıraları Ömrünce ah çekip ağlayacaksın *** Kimseler görmeden güzelliğini Benimle mahşerde yaşlanacaksın İçimde son kalan mutsuzluğun Bana katlanmaya alışacaksın *** Sanma ki dünyama güneş doğacak Sen yoksan bir daha gün doğmayacak Sanma ki dünyama güneş doğacak Sen yoksan bir daha gün doğmayacak *** Kararsın dünyam, yıkılsın dağlar Artık kendimden başka dostum yok Sen demez miydin erkek ağlamaz Bak sırılsıklam oldum şansım yok *** Kararsın dünyam, yıkılsın dağlar Artık kendimden başka dostum yok Sen demez miydin erkek ağlamaz Bak sırılsıklam oldum şansım yok *** Bir sabah yağmurla ıslandığın gün Yüzüme bakmaya utanacaksın Bende bıraktığın hatıraları Ömrünce ah çekip ağlayacaksın *** Sanma ki dünyama güneş doğacak Sen yoksan bir daha gün doğmayacak Sanma ki dünyama güneş doğacak Sen yoksan bir daha gün doğmayacak *** Kararsın dünyam, yıkılsın dağlar Artık kendimden başka dostum yok Sen demez miydin erkek ağlamaz Bak sırılsıklam oldum şansım yok *** Kararsın dünyam, yıkılsın dağlar Artık kendimden başka dostum yok Sen demez miydin erkek ağlamaz Bak sırılsıklam oldum şansım yok *** Kararsın dünyam, yıkılsın dağlar Artık kendimden başka dostum yok Sen demez miydin erkek ağlamaz Bak sırılsıklam oldum şansım yok *** Kararsın dünyam, yıkılsın dağlar Artık kendimden başka dostum yok Sen demez miydin erkek ağlamaz Bak sırılsıklam oldum şansım yok